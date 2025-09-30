Tiene 24 años. Es la hija de un famosísimo cantante, logró hacer un camino propio en la música y está nominada a los Latin Grammy

En el universo de las estrellas latinas, hay una nueva figura que deslumbra con fuerza propia: Isadora Sofía Figueroa Maronesse, la hija menor del cantante Chayanne (Elmer Figueroa es su verdadero nombre) y la abogada y ex modelo venezolana Marilisa Maronesse. Nacida el 10 de diciembre de 2000 en Miami, Isadora creció en un entorno lleno de amor, arte y discreción, donde su famoso padre supo protegerla del foco mediático para que viviera una infancia lo más normal posible. “Mi papá nos cuidó mucho. Él era Chayanne afuera, pero en casa era ‘papi’”, confesó el año pasado en una entrevista en el programa Despierta América de Univision.

"Mi inspiración y lo más bello del mundo". asegura Isadora sobre su papá Getty Images

Una foto de Isadora de chica junto a su papá. “Tiene mi bendición y mi apoyo”, reveló el cantante sobre la carrera de su hija

La cantante tiene más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram

Desde muy chica mostró una sensibilidad especial por la música. A los 6 años comenzó a componer y cantar, y más tarde decidió formarse profesionalmente en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, donde estudió Composición Musical y se graduó con honores en 2022. Ese mismo año, debutó con su sencillo “HBD!”, que marcó el inicio de una carrera que no dejó de crecer. Después siguieron “Dime qué hago”, “Agüita con sal”, “La bici” y “AKIKI”, que reflejan una voz nueva en la música latina, que combina raíces caribeñas con influencias pop y urbanas. Hace apenas unos días, Isadora alcanzó un hito que confirma su talento: su nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. La noticia la recibió junto a sus padres, en un emotivo momento familiar que compartió en redes sociales. Chayanne, orgulloso, le dedicó unas palabras que conmovieron a sus seguidores: “Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días”. Pero no todo es música en la vida de Isadora.

Junto a sus padres, Chayanne y Marilisa Maronesse, y su hermano mayor, Lorenzo, el día de su graduación en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, donde estudió Composición Musical

En el plano personal, vive una historia de amor con Carlos Santander (24), un cantante venezolano que también se luce en el mundo artístico como compositor junto a Diego Torres, Fonseca y Mau y Ricky. A sus 24 años, Isadora no es sólo “la hija de Chayanne”. Es una artista con voz propia, una mujer que supo transformar su legado en inspiración y que está construyendo una carrera sólida.