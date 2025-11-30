“Una vida eterna”. El momento más emotivo (con error incluido) que vivió la reina Sofía rodeada de su familia

Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida eterna de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona”, dijo el rey Felipe VI (57), con un nudo en la garganta. En realidad, debía decir “vida entera”, no eterna, y el pequeño error no pasó inadvertido, aunque fue justificado por la emoción del monarca en el momento en que, en una solemne ceremonia, anunciaba el reconocimiento a su mamá, la Reina emérita –junto a un grupo de ex presidentes y otras figuras de la política española–, al cumplirse el 50° aniversario de la restauración de la monarquía parlamentaria tras el franquismo.

La reina emérita Sofía mira a los ojos a su hijo luego de que él le colocara el broche de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración que entrega la Corona española Casa del Rey

La reina Letizia asistió con un traje rosa pálido de chaqueta bordada con mangas abullonadas by Carolina Herrera, que acompañó con cartera y zapatos bajos de Magrit, y aros de oro rosa y diamantes de Gold & Roses Getty Images

La familia real –de derecha a izquierda, la reina emérita Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía–, tras la ceremonia del viernes 21 de noviembre pasado, en el Palacio Real de Madrid Getty Images

Sofía, con 87 años –los cumplió el 2 de noviembre– y muy elegante, con un impecable vestido largo en rosa pálido con saco al tono y zapatos color peltre, era el centro de las miradas en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, el viernes pasado. Rodeada por sus nietas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía, y su nuera, la reina Letizia, la monarca emérita no ocultó su orgullo no sólo por el homenaje del que era protagonista, sino por recibir el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro de manos de su propio hijo. Se trata de una condecoración creada en 1429 por otro Felipe –el duque de Borgoña Felipe III el Bueno– que el actual soberano entrega por segunda vez durante su reinado: la primera fue a su hija y heredera del trono, Leonor, en 2018.

El collar que forma parte de la condecoración otorgada por Felipe VI a su madre, la monarca emérita. La Insigne Orden del Toisón de Oro fue creada en 1429 por el duque de Borgoña Felipe III el Bueno Casa del Rey

La princesa Leonor –vestida con un traje de crêpe de Bleis Madrid– le ofreció el brazo a su abuela para acompañarla hasta el salón Gasparini del Palacio Real, cuando finalizó la ceremonia Getty Images

El Rey junto a su primogénita y futura sucesora, la princesa Leonor. Ella lleva en su solapa el broche de la Insigne Orden del Toisón de Oro que recibió en 2018, la primera vez que Felipe VI entregó esa condecoración Casa del Rey

“Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas –todavía hoy– y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles”, expresó Felipe VI.

Tras la ceremonia, hubo besos, abrazos y gestos cómplices entre las reinas Sofía y Letizia, que llevó un traje de Carolina Herrera del mismo rosa pálido que el de su suegra. Luego, la princesa Leonor le ofreció el brazo a su abuela para guiarla, amorosamente, hacia el salón Gasparini del palacio, donde la familia real felicitó a los otros homenajeados y agradeció la presencia de los invitados.

Un bello retrato de la infanta Sofía (18), quien estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la sede de Forward College en Lisboa. La hija menor de los Reyes lució un conjunto de top asimétrico y pantalón amplio de la marca Vogana Getty Images

Las dos reinas -Sofía, la emérita, y Letizia, la actual- eligieron el mismo color de traje para la ceremonia. Junto a ellas, a la izquierda, la princesa Leonor, primera en la línea de sucesión al trono de España Casa del Rey