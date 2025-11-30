“Una vida eterna”. El momento más emotivo (con error incluido) que vivió la reina Sofía rodeada de su familia

Su hijo, el rey Felipe, le entregó la Insigne Orden del Toisón de Oro, la más alta condecoración de la Corona española
- 3 minutos de lectura'
Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida eterna de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona”, dijo el rey Felipe VI (57), con un nudo en la garganta. En realidad, debía decir “vida entera”, no eterna, y el pequeño error no pasó inadvertido, aunque fue justificado por la emoción del monarca en el momento en que, en una solemne ceremonia, anunciaba el reconocimiento a su mamá, la Reina emérita –junto a un grupo de ex presidentes y otras figuras de la política española–, al cumplirse el 50° aniversario de la restauración de la monarquía parlamentaria tras el franquismo.
Sofía, con 87 años –los cumplió el 2 de noviembre– y muy elegante, con un impecable vestido largo en rosa pálido con saco al tono y zapatos color peltre, era el centro de las miradas en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, el viernes pasado. Rodeada por sus nietas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía, y su nuera, la reina Letizia, la monarca emérita no ocultó su orgullo no sólo por el homenaje del que era protagonista, sino por recibir el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro de manos de su propio hijo. Se trata de una condecoración creada en 1429 por otro Felipe –el duque de Borgoña Felipe III el Bueno– que el actual soberano entrega por segunda vez durante su reinado: la primera fue a su hija y heredera del trono, Leonor, en 2018.
“Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas –todavía hoy– y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles”, expresó Felipe VI.
Tras la ceremonia, hubo besos, abrazos y gestos cómplices entre las reinas Sofía y Letizia, que llevó un traje de Carolina Herrera del mismo rosa pálido que el de su suegra. Luego, la princesa Leonor le ofreció el brazo a su abuela para guiarla, amorosamente, hacia el salón Gasparini del palacio, donde la familia real felicitó a los otros homenajeados y agradeció la presencia de los invitados.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Reinas del polo. Todas las fotos y los personajes del torneo que reunió en la cancha a Mia y Myla Cambiaso
Marta Ortega. Todas las fotos y los famosos de la exclusiva fiesta que organizó la dueña de Zara
Sobrevivientes de una familia en llamas. Qué les espera a Beatriz y Eugenia de York, las hijas del ex príncipe Andrés
- 1
Delfina Blaquier y Nacho Figueras debutaron como embajadores de Audi en el lanzamiento del nuevo Q5
- 2
Vestirse como Antonela. La mujer de Messi puso a la venta varias prendas y accesorios de su guardarropa: ¡mirá los precios!
- 3
Máxima y su hija Amalia. La conexión fashion entre la Reina y su heredera con sólo 24 horas de diferencia
- 4
Carolina de Mónaco. Así están hoy sus nietos, quienes se robaron el protagonismo en el Día Nacional del principado