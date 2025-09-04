LA NACION

“Ella es única, inigualable”. Tiene 20 años, es la hija de un famoso cantante, brilla como modelo y estudia Comunicación

A la par de su carrera universitaria en Massachusetts, Paloma Aristizabal se organiza para acompañar al artista en su gira por Estados Unidos

Por estos días, la joven se luce como influencer de moda (su cuenta de Instagram tiene más de 180 mil seguidores).
“Ella es única, inigualable”, dice Juanes (53) cuando habla de su hija Paloma Aristizabal, fruto de su matrimonio con la modelo Karen Martínez (46), madre también de sus hijos, Luna (21) y Dante (15). La joven, de 20 años, brilla como influencer de moda y estilo –en su cuenta de Instagram tiene más de 180 mil seguidores–, y también como modelo, un trabajo con el que se siente cada día más cómoda. Si bien su debut fue hace tres años como protagonista de una campaña para la marca de lencería Leonisa, Paloma atrapó la atención de los medios en mayo pasado al posar junto a su hermana Luna y su madre para la firma colombiana TNS. “Hay campañas que son trabajo y hay otras que se sienten como un pedacito de vida. Esta fue eso para mí, compartirla con mis hijas fue un regalo. Verlas disfrutar, ser ellas mismas, vivir el proceso a mi lado… fue algo que simplemente quiero guardar para siempre”, dijo Karen, emocionada.

El artista colombiano con su hija de pequeña. En octubre, llega a la Argentina con su nueva gira, "Juanes Latam Tour 2025"
Paloma protagonizó su primera campaña hace tres años para la marca de lencería Leonisa y desde entonces no paró
A la par de su carrera como modelo, la hija de Juanes continúa sus estudios en Comunicación en Boston College, Massachusetts. Hace unas semanas, el cantante colombiano la fue a visitar y, de paso, le dedicó unas tiernas palabras en el día de su cumpleaños. “No existe un día, un instante de mis días, en que no mire al cielo y agradezca que estés a mi lado. Tú, Luna y Dante son mis ojos y mi fuerza”.

Paloma (segunda desde la izquierda), con su hermano Dante; su mamá, Karen Martínez; su papá, Juanes, y su hermana mayor, Luna, en la entrega de los Grammy Latinos, en 2019
Su heredera estudia Comunicación en el Boston College, Estados Unidos.
“Hoy celebro tu cumpleaños con la esperanza tomada por mis manos y la certeza de saber que eres única, crítica y profunda, como sólo puede serlo un alma vieja y artista. Te adoro con el alma. Esto apenas comienza”, le escribió Juanes a la bella Paloma, quien lo acompañó en su más reciente gira por los Estados Unidos.•

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
