Te presentamos a Kelly Piquet, la novia de Max Verstappen, actual campeón de Fórmula 1 e hija de Nelson Piquet

Cuando Max Verstappen (24) se consagró campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi, los ojos del mundo no sólo se centraron en el piloto belga, sino en la mujer que lo abrazó tras el triunfo: su novia desde hace un año, la modelo Kelly Piquet (33). Nació en Alemania, pasó buena parte de su niñez en el sur de Francia y después se mudó a Brasil. Kelly pertenece a una familia vinculada a la velocidad y las carreras: es la segunda hija del ex piloto brasileño Nelson Piquet, tres veces campeón de la Fórmula 1 en los 80, y la modelo holandesa Sylvia Tamsma. Su hermano Nelson Angelo (36) también se dedicó al automovilismo, aunque no con tan buenos resultados como su padre.

Enamorados y felices por el último gran triunfo de Max, la joven estrella del automovilismo que derrotó a Lewis Hamilton y se quedó con la copa de Fórmula 1. Getty Images

El beso y el abrazo más esperados tras consagrarse campeón. Getty Images

Ella, en cambio, no fue por el lado de los deportes. Se graduó en Relaciones Internacionales en Nueva York, fue columnista de la revista Marie Claire y luego encaminó sus pasos al mundo de la moda. Habituada a los boxes y los circuitos de F1, conoció al piloto ruso Daniil Kvyat (27) en 2017, padre de su hija Penélope (que nació en 2019), del que se separó después de tres años de relación.

Con su hija Penélope (que nació en 2019), fruto de una anterior relación con el piloto Daniil Kvyat.

Una foto de su niñez junto a su padre, Nelson Piquet, tres veces campeón de la Fórmula 1 en la década del 80.

Y al poco tiempo, empezaron los rumores de romance con Verstappen, que fue compañero de Kvyat en el programa de desarrollo de pilotos Red Bull Racing. La relación se hizo oficial el pasado Año Nuevo, cuando Max pasó las fiestas con los Piquet en Brasil.