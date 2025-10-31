Baños con estilo: 5 espacios reales que inspiran confort y diseño

Del minimalismo contemporáneo al encanto del mármol o el terrazo, una selección de baños que demuestran cómo los materiales, la luz y los detalles pueden transformar por completo un ambiente

Convertir el baño en un espacio de disfrute es una tendencia que llegó para quedarse. Ya no se trata solo de un ambiente funcional: hoy es un rincón donde se cruzan el diseño, la tecnología y el relax. La elección de materiales nobles, las soluciones de guardado bien pensadas y la iluminación adecuada pueden hacer de este lugar un refugio personal con mucha identidad.

Seleccionamos de nuestro archivo cinco baños reales que muestran diferentes maneras de sumar estilo, calidez y personalidad. Cada uno ofrece una mirada distinta: algunos apuestan al mármol y la madera, otros al minimalismo puro o a las texturas artesanales. Todos comparten un mismo objetivo: crear un espacio que invite a quedarse.

1. Mármol y madera: una dupla que nunca falla

El equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo define este baño donde el mármol y la madera dialogan con naturalidad. La reforma permitió generar un ambiente amplio y conectado al vestidor, con paredes y pisos revestidos en porcelanato símil mármol. Una mampara de hierro negro marca el límite visual entre la ducha y la bañera, aportando carácter industrial.

El mueble colgante de petiribí, protegido con laca poliuretánica, introduce calidez y contrasta con las superficies claras. Cada pieza fue elegida para sumar elegancia sin perder funcionalidad: líneas puras, materiales duraderos y una iluminación que realza el conjunto.

Junto a la bañadera de acero porcelanizado (Blaisten) con grifería monocomando (Hansgrohe), mesa de apoyo con pie cromado (Duveen). El mueble colgante de petiribí está protegido con laca poliuretánica Pompi Gutnisky

2. Revestimientos en travertino: un spa en casa

El uso integral del travertino genera un clima de serenidad total. Paredes, pisos y mesadas comparten el mismo tono piedra, logrando una continuidad que remite a los baños termales de un hotel boutique.

Un patio interno revestido en madera deja entrar la luz natural y refuerza la sensación de bienestar. Un baño que invita al descanso, casi como una experiencia de spa personal.

El espejo suspendido, sin marco, parece flotar sobre la superficie mineral y se refleja en los brillos cromados de las griferías Maria Eugenia Daneri

3. Varillas y terrazo: el poder de las texturas

El encanto de la mezcla precisa de texturas siempre suma. En este caso, los arquitectos apostaron por un revestimiento varillado que organiza el espacio y, al mismo tiempo, le da ritmo visual. Los paneles y estantes de terrazo se integran con un espejo enmarcado en metal y revestido en madera, generando una composición moderna y cálida.

El resultado es un ambiente pequeño pero con mucha personalidad, donde cada elemento está pensado para potenciar el otro. Una prueba de que el diseño puede ser protagonista incluso en los espacios más compactos.

En el gran módulo de exterior varillado caben el toilette, el lavadero y un baño de servicio, que queda junto al ingreso principal de la casa Santiago Ciuffo

4. Baños familiares: diseño con mirada práctica

Pensado para los chicos, este baño combina continuidad visual y practicidad. La arquitecta eligió repetir los materiales del interior y el exterior —en especial la piedra verde— para crear una conexión fluida con el jardín y la pileta.

Los tonos neutros, los detalles en mármol Moon Beige y los muebles en melamina gris logran una estética suave y coherente. La funcionalidad se impone sin resignar estilo: un espacio pensado para acompañar el crecimiento familiar con diseño y armonía.

En la casa de Cielo Pipkin el baño de los chicos tiene estantes, piso y mesada en mármol ‘Moon Beige’ (De Stefano). Vanitory en melamina ‘Gris Arcilla’ (Egger). Escalera ‘Kellu’ (Tortuga). Artefactos de iluminación ‘Robin 1’ (Dimm) Santiago Ciuffo

5. Duchas grises con leds: sofisticación minimalista

Aquí, la clave es la sobriedad. El box de ducha y la mesada, realizados en un material mineral oscuro, le dan un aire contemporáneo y elegante al baño. Las tiras de led, dispuestas con precisión, resaltan las líneas arquitectónicas y transforman la atmósfera por completo al caer la noche.

El diseño contempla cada detalle práctico: desde el piso con desagüe lineal que mantiene la limpieza visual, hasta los accesorios deco —como un taburete de alpaca y frascos vintage— que aportan un guiño artesanal. El conjunto logra equilibrio entre lo funcional y lo sensorial.

Taburete de alpaca (Harturo). Toallas (Luna Deco). Jabones (Philippa Deco Boutique). Javier Picerno



