Inspiración. Ideas simples para ambientar desde Christmasworld, la feria de Navidad más grande del mundo

Les traemos la tendencia desde el megaevento de Frankfurt, donde cada vez se propone para las celebraciones de fin de año más conexión con lo natural.

Mercedes Lombardo LA NACION

Después del parate obligado de la pandemia, vuelve con más fuerza que nunca la feria de Frankfurt que visitamos cada año. Y no es un slogan: en lugar de tener sus ferias Christmasworld, Paperworld y Ambiente en fechas separadas, este año se reunirán todas en el mismo predio, entre el 3 y el 7 de febrero para recibir a una auténtica marea de expositores y compradores ávidos de presencialidad.

Si hay poco espacio, esta versión acotada y ultraliviana del pino con base de fieltro es una posible respuesta.

Del megaevento pensado para mayoristas que luego marcarán el ritmo de las vidrieras del mundo, seleccionamos para ustedes ambientaciones sencillas, delicadas y accesibles.

Deco navideña en clave natural

A esta altura, ya no hay que defender el postulado de que el verde nos hace falta y nos hace sentir bien. Por eso, no es de extrañar que la tendencia a tomar lo natural como fuente de inspiración no sólo continúe, sino que se profundice. ¿En qué sentido? Ligado a lo sustentable, hoy en boca (y mente) de todos. Eso se traduce en usar elementos de uso cotidiano y lo que se ha ido coleccionando con el tiempo (cargado de emoción y buenos recuerdos) antes que renovar cada año el arsenal decorativo.

Para lograr un ambiente sereno y elegante (pero sin formalidades, por favor), una idea es moderar la presencia de la madera con tonos pastel inspirados en la naturaleza.

Algunas de las propuestas de la empresa IB Laursen, de Dinamarca.

Los materiales duraderos como el vidrio se suman a una ambientación en clave sustentable.

Una rama bien proporcionada y bien rodeada transmite el concepto festivo. Pero para quienes no hay Navidad sin árbol, una de las propuestas que vimos fueron los de color verde agua.

La opción azul

En la última feria presencial, el azul fue color del año, y estuvo presente como tono destacado en decenas de stands del enorme predio de Christmasworld. Una buena alternativa para los que quieran salir de rojos y verdes y aventurase a ambientaciones más oscuras, tomando como base el azul marino.

Posafuentes de fibras naturales, estrellas de cartulina o papel plegado, figuras alusivas (se consiguen en las madereras) que podemos dejar en crudo o pintar para introducir fácilmente un tono nuevo. Inspiración que encontramos en Bloomingville.

Al margen de los adornos que tengamos y de los que podamos fabricar, la idea para la mesa de este año es buscar elementos cotidianos que el contexto transforme en navideños.

Los cubiertos dorados son tendencia y ya se usan todo el año, no solo durante las Fiestas.

En simultáneo también estará Creativeworld, la mayor feria internacional dedicada al ocio creativo, a las manualidades y los artículos para el arte. Un sueño.

En Creativeworld, a la fiesta de papeles de regalo, hilos con textura cerrarlos y colgantes para dar la terminación y guardar de recuerdo.

El mensaje hoy es ponerse en actividad, disfrutar de la previa con manualidades hechas entre todos.

Inspiración en Instagram

En estos días, las marcas especializadas empiezan a mostrar geniales producciones. Te sugerimos algunas que son clásicos de Christmasworld:

Del 3 al 7 de febrero tendrán lugar Christmasworld, Ambiente y Creativeworld (desde el 4) en la ciudad de Frankfurt. Para seguir las últimas novedades, click en messefrankfurt.com