Fue del neutro al color total: una interiorista alineó este departamento a la personalidad de su dueños

De la mano de la diseñadora Agustina Cerato, una vivienda de Belgrano ganó con una propuesta repleta de vivacidad

Hacía un año que este departamento en un décimo piso había sido reformado: con nuevas carpinterías de vidrio repartido, cocina y baños hechos de cero y pisos flamantes, tenía todas las funcionalidades que esta familia de tres necesitaba. Al elegir el diseño de interiores, habían ido a lo seguro: muebles de madera, textiles en tonos neutros y algún detalle que otro. Pero Yani, la dueña de casa, sentía que no la representaba.

Yani ama el color, los géneros, las obras de arte y los objetos, pero su casa era puro blanco, negro y madera. Hoy tiene un hogar con identidad, que habla de ella y de su familia.” — Agustina Cerato, fundadora de Estudio AC y de la marca deco que lleva su nombre

La dueña de casa (izq.) junto a Agustina Cerato. Santiago Ciuffo

Vivacidad

“Era todo muy lindo, pero no lo sentía como propio. Nos dijo que quería una propuesta llena de color”, cuenta la diseñadora Agustina Cerato, al frente de Estudio AC, que encabezó la renovación de los interiores. Empezando por el living y siguiendo por la suite principal, tras seis meses de trabajo conjunto, finalmente se alinearon las personalidades de la casa y de quienes viven en ella.

Duplas de sillones en amarillo y petróleo, pufs rosas y almohadones con estampas (todo de Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

El living cambió por completo su puesta: antes, con un sofá en L con fundas y almohadones blancos y una gran mesa de centro en madera clara. Esta nueva etapa apuesta por el mix & match.

Sofá ‘Nina’ de bouclé off-white y ribetes negros, mesa de apoyo ‘Mecha’, de chapa laqueada símil bronce, y lámpara con pantalla ‘Tegucigalpa’ (todo de Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

“Una parte importante del trabajo fue trazar un hilo conductor para que, más allá del ambiente en el que estés, sientas una vibra parecida, que estás en un mismo lugar”.

Donde ahora están estas obras de gran tamaño, antes tenían el televisor. La consola de madera ya estaba en la casa. Alfombra (Elementos Argentinos), mesas bajas con jarrones de vidrio de colores (Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

Vajillero ‘India’ rosa (Agustina Cerato), vasos con arreglos florales (La Vie en Rose). Sobre la mesa de apoyo, escultura 'Whitehall' (Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

Espacios renovados

La TV pasó del living al playroom, que antes apenas tenía una biblioteca y no se usaba mucho. Con nuevo equipamiento, ahora es uno de los ambientes favoritos de la casa.

A continuación del living aparece el playroom, con un juego de mesa y sillas color mostaza. Santiago Ciuffo

Sofá con funda blanca, objetos vibrantes en la biblioteca y láminas de insectos (todo de Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

También contiguo al living está el balcón, en donde mantuvieron los muebles pero sumaron varios detalles que lo actualizaron.

Portamacetas dorados, fanal y vela (Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

Camastro y sillas con colchoneta y almohadones nuevos. Sobre la mesa, bandeja con objetos deco y velas (Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

Dupla de trabajo

“Yani estuvo súper involucrada en el proceso, lo que sin duda contribuyó a este resultado, con el que está realmente cómoda. Y si bien fue súper abierta, también marcó sus límites y su gusto con mucha claridad”, cuenta la diseñadora.

Sobre el juego de comedor de madera y cuero existente, dos lámparas de techo doradas (Agustina Cerato), dispuestas en línea. Santiago Ciuffo

Vasos con arreglos florales (La Vie en Rose). Fotografía enmarcada de Mariana Pardal. Santiago Ciuffo

Nueva cara

Aunque mantuvo la base existente, este ambiente también estrena algunos flamantes detalles: “En la cocina, la propuesta pasó por refrescar lo que había con cuadros de diferentes estilos, tamaños y colores, además de objetos deco y plantas”, explica.

Alrededor de la columna central, colgaron un ecléctico conjunto de obras (Agustina Cerato). Arreglos florales (La Vie en Rose). Santiago Ciuffo

El juego de mesa y sillas, que Yani ya tenía en la casa, sumó nuevos almohadones a cuadros. Santiago Ciuffo

Todo a los detalles

En el dormitorio, mantuvieron el revestimiento blanco y retapizaron el respaldo en magenta, tono que retoman los almohadones Santiago Ciuffo

El sillón, antes de lino en un tono claro, fue retapizado con el mismo género de una de las capas de la cortina.

Mesas de noche que ya tenía la familia, con lámparas de apoyo pintadas a mano (Agustina Cerato). Santiago Ciuffo