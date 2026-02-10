Fue del neutro al color total: una interiorista alineó este departamento a la personalidad de su dueños

De la mano de la diseñadora Agustina Cerato, una vivienda de Belgrano ganó con una propuesta repleta de vivacidad
- 2 minutos de lectura'
Hacía un año que este departamento en un décimo piso había sido reformado: con nuevas carpinterías de vidrio repartido, cocina y baños hechos de cero y pisos flamantes, tenía todas las funcionalidades que esta familia de tres necesitaba. Al elegir el diseño de interiores, habían ido a lo seguro: muebles de madera, textiles en tonos neutros y algún detalle que otro. Pero Yani, la dueña de casa, sentía que no la representaba.
Yani ama el color, los géneros, las obras de arte y los objetos, pero su casa era puro blanco, negro y madera. Hoy tiene un hogar con identidad, que habla de ella y de su familia.”
— Agustina Cerato, fundadora de Estudio AC y de la marca deco que lleva su nombre
Vivacidad
“Era todo muy lindo, pero no lo sentía como propio. Nos dijo que quería una propuesta llena de color”, cuenta la diseñadora Agustina Cerato, al frente de Estudio AC, que encabezó la renovación de los interiores. Empezando por el living y siguiendo por la suite principal, tras seis meses de trabajo conjunto, finalmente se alinearon las personalidades de la casa y de quienes viven en ella.
El living cambió por completo su puesta: antes, con un sofá en L con fundas y almohadones blancos y una gran mesa de centro en madera clara. Esta nueva etapa apuesta por el mix & match.
“Una parte importante del trabajo fue trazar un hilo conductor para que, más allá del ambiente en el que estés, sientas una vibra parecida, que estás en un mismo lugar”.
Espacios renovados
La TV pasó del living al playroom, que antes apenas tenía una biblioteca y no se usaba mucho. Con nuevo equipamiento, ahora es uno de los ambientes favoritos de la casa.
También contiguo al living está el balcón, en donde mantuvieron los muebles pero sumaron varios detalles que lo actualizaron.
Dupla de trabajo
“Yani estuvo súper involucrada en el proceso, lo que sin duda contribuyó a este resultado, con el que está realmente cómoda. Y si bien fue súper abierta, también marcó sus límites y su gusto con mucha claridad”, cuenta la diseñadora.
Nueva cara
Aunque mantuvo la base existente, este ambiente también estrena algunos flamantes detalles: “En la cocina, la propuesta pasó por refrescar lo que había con cuadros de diferentes estilos, tamaños y colores, además de objetos deco y plantas”, explica.
Todo a los detalles
El sillón, antes de lino en un tono claro, fue retapizado con el mismo género de una de las capas de la cortina.
