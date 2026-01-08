Con un tobogán en el living y mucho color, una antigua casa-taller fue transformada en vivienda familiar

En Colegiales, el Estudio Trama reformó una propiedad que guarda y resalta su espíritu original

A comienzos de los años 2000, un artista plástico trazó el proyecto con el que nació esta casa de Colegiales. Ubicada en el centro de la manzana y con una planta de 150m2, se caracterizaba por sus líneas puras y rectas, el protagonismo del hormigón visto y el cemento alisado. Esa propiedad fue el punto de partida para las arquitectas Andrea Real y Amy Martelli, de Estudio Trama, que la reformaron para adaptarla a una familia con chicos.

La arq. Andrea Real, en el living de la casa. Santiago Ciuffo

Al abordar la reforma, nos propusimos preservar la identidad modernista de la casa. El objetivo fue potenciar su carácter, incorporando elementos de estilo industrial que dialogaran naturalmente con lo existente.” — Arqs. Andrea Real y Amy Martelli, de Estudio Trama, quienes lideraron el proyecto

El tobogán celeste (Ludum), una marca única de la casa. Santiago Ciuffo

La importancia de las líneas

“Otro elemento importante fue el uso de las diagonales, que tienen un papel determinante generando tensiones espaciales y perspectivas dinámicas propias del lenguaje contemporáneo”, cuentan las arquitectas.

Sobre el conjunto de mesa y sillas (Patricia Lascano), obra de Carlos Cima. Alfombra tejida (Seara). Los ambientes mantuvieron su caja sobria: pisos de cemento alisado, paredes blancas y techos de cemento visto o pintados de blanco, según la zona. Santiago Ciuffo

Otra era

En dos meses de proyecto y nueve de obra, desmontaron un ascensor para convertirlo en hall, el antiguo taller pasó a ser playroom y ampliaron y renovaron un viejo depósito para alojar la máster suite. Abrieron nuevas ventanas y le dieron vida al jardín. El resultado: una vivienda que mantiene vivo su ADN artístico y moderno, renovada con una sensibilidad actual que realza la fuerza expresiva de sus espacios.

Sillas y sillones (Bull) con almohadones de estampas coloridas (HM y Marimekko). Mesa de centro (Victoria d’Ornellas Estudio). Santiago Ciuffo

“Los clientes buscaban una casa lúdica, con carácter y una identidad propia; una vivienda que invitara al encuentro, a la interacción cotidiana y al juego, que resultara un escenario activo para la vida familiar”.

El mueble amarillo funciona como rincón musical, con bandeja y espacio para guardar los vinilos. Santiago Ciuffo

¡A jugar!

“Este espacio, que alguna vez fue un taller, nos reveló su verdadera vocación: transformarse en un playroom, un lugar de encuentro familiar.Es la parte más divertida de la casa”, cuentan las arquitectas. Aprovechando la doble altura de este sector, sumaron un tobogán.

Mesa redonda (Bull), pieza en acrílico (Estani Fagnilli). Tobogán (Ludum). Santiago Ciuffo

“Lo neutro de la biblioteca permite que los libros, juegos de mesa y objetos, tesoros queridos por los dueños de casa, sean los que aporten el color y la energía”, detalla Andrea Real.

La biblioteca, que cubre todo el muro, fue hecha a medida por el Estudio. Mantuvieron el hogar original; sobre él, una obra de Marcos Torino. Sofá con almohadones (Mercedes Segura Deco), alfombra (Mooody), banco (Sticotti) que se usa como mesa de centro. Santiago Ciuffo

La base sobria permite que se destaque la colección de muebles, objetos y obras de arte que los dueños de casa ya tenían. La serie de obras de colores es de Luisa Freixas. Santiago Ciuffo

Práctica y funcional

Renovaron el mobiliario de la cocina, con bajomesada y estantes nuevos, pero conservaron la mesada original. Además, agregaron una despensa cerrada y un módulo para acomodar la heladera y el microondas.

Mueble de cocina (Estudio Trama). Santiago Ciuffo

En el comedor diario, mesa (Estudio Te), sillas (Rancho), lámpara (Donia 3D). Santiago Ciuffo

Respiro

“El cliente nos presentó un gran desafío: en el jardín, crear un espacio para una mesa exterior y una pileta. Nos sedujo la idea de concebirla como un estanque elevado, con un borde que funciona como un banco continuo donde poder sentarse junto al agua”.

Para aprovecharlo mejor, delimitaron sectores de piso y pasto. Santiago Ciuffo

Junto al juego de mesa y sillas (Nardi), diseñaron un banco (Estudio Trama) con el que inicia un cantero. Santiago Ciuffo

Sorpresa

El toilette conservó su forma original, pero fue renovado. “Queríamos un baño con personalidad, en sintonía con el espíritu vibrante de la casa”, detalla la arquitecta.

Empapelado (Luisa Freixas) y mesada en gama de grises. Apoyados allí, géneros (Mercedes Segura Deco). Santiago Ciuffo

“En esta casa, los baños asumen un rol protagónico. A cada uno le asignamos un color distinto, que contrasta con la base neutra del resto de los ambientes. Al abrir la puerta de cada baño, el color estalla en las paredes, generando una bienvenida alegre e inesperada”.

Baño: azulejos (Modo M) y mueble enchapado hecho a medida (Estudio Trama), todo amarillo. Santiago Ciuffo

El baño de la suite acompaña la paleta azul: azulejos (Modo M), mueble hecho a medida (Estudio Trama). Género estampado a mano (Mercedes Segura Deco). Alfombra (Seara). Santiago Ciuffo

Reconversión

“Donde antes había un depósito, ahora está la suite principal de la casa. Creamos un pequeño espacio de recepción y, al trazar una diagonal −un guiño a las líneas oblicuas que aparecen en distintos rincones− nació un pasillo hacia la suite, acompañada por su vestidor y su baño”

Cama con manta y almohadones (Mercedes Segura Deco). Debajo, alfombra (Elementos Argentinos). Consola diseñada a medida por el Estudio. Apoyada allí, obra en cerámica y tejido, de Ximena Ibáñez. En el ingreso, alfombra tejida (Seara). Santiago Ciuffo

Armaron un espacio de lectura en un sector de circulación. Silla tejida con estructura cromada (Laboratorio de Objetos), obra (Estani Fagnilli). Santiago Ciuffo

En la habitación de los chicos, cortinas (De Fourcade) y acolchados (Ikea) en la misma gama. Santiago Ciuffo

Nuevo camino

Donde antes había un antiguo cubículo de ascensores hoy está el recibidor.