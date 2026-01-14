Respondemos 10 preguntas que surgen (o deberían) antes de renovar el living-comedor

Hoy, les ofrecemos un punteo de las dudas más frecuentes al empezar a planear la decoración del ambiente clave de la casa y respuestas de expertos para ir despejándolas

Los primeros días del año suelen impulsar la planificación de proyectos que, hasta hace unas pocas semanas, solo teníamos en mente. Para empezar a bajar un poco a tierra ciertos conceptos y empezar a mirar con mayor foco, les traemos estos disparadores que pueden colaborar en la tarea.

1. No sé por dónde empezar... ¿Cómo arranco?

Pasan las modas, pero ciertas verdades permanecen inamovibles. Por eso, rescatamos un consejo que nos dio un grande, Eugenio Aguirre. “Hay que partir de la calidad, en sentido amplio".

“Calidad de ideas: Ideas claras en la teoría y en la práctica. No pongamos cosas que no nos convencen ni metamos más de lo que el espacio pide. Un buen mueble, una buena tela, un buen cuadro se lucen si les damos aire y espacio. Otra: a veces ponemos cosas porque ‘quedan bien’... ¡Y jamás las disfrutamos! ¿Tiene sentido una mesa de comedor para doce si se usa una vez al año? ¿No es más valioso tener más espacio para nosotros? Eso es calidad de ideas".

En la casa delteña de la dueña de la tienda de muebles de diseño Solsken, la biblioteca de guatambú se funde con el machimbre de la pared para que en cada nicho se destaquen las piezas decorativas. Sofá ‘Samaná’ en L con funda, almohadones y lámparas tejidas a mano (todo de Solsken). Maia Croizet

“Calidad de las partes: El criterio de darle a la arquitectura mayor atención que al resto es incorrecto. Los espacios son la suma de arquitectura + ambientación + iluminación + diseño. Esas partes definen la jerarquía y personalidad de un proyecto. Desestimar alguna es quedarse a mitad de camino.

Alrededor de la mesa ‘Tulip’, sillón de ratán (ambos comprados por Mercado Libre) y sillas americanas (Soy Mi Casa). Idea de Justina Socas, la lámpara de canastos fue lo primero que mandaron a hacer. Magali Saberian

“Calidad propia: pensemos en nuestro estilo en vez de en la mirada ajena. Nuestra casa tiene que representarnos, es nuestro santuario, nuestro traje a medida. seamos honestos con nuestro lugar. No negociemos eso”.

2. ¿Cómo discernir qué vale la pena reciclar, restaurar o retapizar?

Esta vez, tomamos las palabras de Sebastián Salazar, de Salazar Casa Estudio, que fue clarísimo al respecto. “Conviene seleccionar por etapas".

“Primero, elegir los muebles de mayor valor en cuanto a calidad y diseño, sin importar demasiado su estilo: esas piezas únicas son las que le van a dar a tu casa carácter y ese encanto de lo diferente".

La fotógrafa Verónica Ruiz logró conjugar lo antiguo y lo actual con sensibilidad escenográfica. Aquí, una mesa de comedor antigua con la la tapa pintada de celeste fue puesta en diálogo con sillas de chapa de impronta industrial. Magalí Saberian

“Segundo, pensá que a los muebles que no encuentres muy atractivos podés reinventarlos con un toque de color o un tapizado acertado. En cualquier caso, tené en cuenta que no vale la pena restaurar muebles hechos de maderas reconstituidas o que estén humedecidas o apolilladas. Tampoco se justifica retapizar muebles con clavaderas excesivamente perforadas porque la tela no podrá tensarse, o bien cederá ante el primer esfuerzo.

"Pintar paredes y cielo raso del mismo tono rejuvenece y unifica. Acá, gris claro generó mayor integración y fluidez en la circulación", nos dijo Salazar sobre el living de su casa, que ambientó con los productos de su tienda, Salazar Casa. Daniel Karp

“Tercero, tené en cuenta que hay muebles que desde el vamos fueron económicos y realizados como tales: en general, no tienen durabilidad ni carácter, y restaurarlos muchas veces implica un costo superior al de la pieza en sí misma. Fuera de eso… ¡Divertite! ¡todo vale! ¡es tu casa!”.

3. ¿Qué color elijo para darle calidez?

Ante un tema tan amplio como el color, la escenógrafa y directora de arte Cristina Nigro nos da una solución que toca lo personal. “Lo cálido no pasa por la temperatura del color; pasa por su saturación… y por los muebles, las cortinas, ¡por la gente que vive en esa casa! Si nos late un color, hay que lograr que conviva en nuestro espacio (teniendo en cuenta que el gusto cambia con los distintos momentos de la vida) y jugar con los tonos y texturas a partir de lo que el lugar inspira. Es, ante todo, un ejercicio de observación del afuera… y de nosotros mismos”.

La pared se pintó de gris para que se fundiera el sillón en L de pana (Sixta) y se destacaran la obra fotográfica (José Pereyra Lucena) y los detalles verdes, tanto naturales como de deco. MARIANA PARDAL

4. ¿Pintura satinada o mate? ¿Y cuánta?

El acabado de la pintura va en gustos, pero existe una diferencia importante entre ambos. Si el estado de la pared no es muy bueno, el mate disimulará más las imperfecciones; si el estado de la pared es bueno, se recomienda usar un producto satinado, más fácil de limpiar. En cuanto a la cantidad de pintura, digamos como orientación que, para pintar una habitación promedio de 3x3m (y suponiendo que se aplican 2 manos de producto) se necesitan 4 litros de pintura de buena calidad, con buen poder cubritivo.

Sofá de terciopelo teñido a mano, almohadones lisos que combinan colores que se retoman en el bordado y taburete dorado (todo de Agustina Cerato). Santiago Ciuffo

5. ¿Cómo calculo el tamaño de la alfombra del living?

En este caso, vamos por el consejo del equipo de Elementos Argentinos. “Si se dispone de espacio, recomendamos que la alfombra vaya como mínimo 20cm por debajo del sillón principal, tratando de contener al menos las patas delanteras del resto de los sillones o butacones y, por supuesto, la mesa baja. Si se tiene un lugar extra grande, entonces es necesario que la alfombra contenga la totalidad del juego de living para sectorizarlo bien.

“Cuando el lugar es reducido, es mejor que la alfombra empiece al ras del sofá pero sin entrar debajo (lo que puede achicar visualmente el lugar) y tenga un diseño poco recargado, de colores claros y luminosos, siempre que el uso previsto para la alfombra y los tonos del diseño interior lo permitan)”.

6. ¿Es importante ponerle una alfombra a la mesa del comedor?

En casa de María José Rojas, socia de Edición Particular, mantel (Edición Particular), sillas (Solsken). Carpeta en fibra vegetal (Mihran). Del techo cuelga una clásica ‘Tolomeo’ de Artemide Santiago Ciuffo

“La alfombra debajo de la mesa amortigua ruidos, brinda color y textura. Como su centro estará oculto por la mesa y las sillas, en este caso hay que prestarle especial atención al diseño del borde. En cuanto al tamaño, una regla básica indica añadir un mínimo de 70/75cm por cada lado de la mesa para lograr que las sillas queden contenidas dentro de la superficie de la carpeta, incluso cuando estén retiradas de la mesa. Entonces, si la mesa de comedor mide 1x2m, la medida mínima de la alfombra será de 2,40x3,40m. Por último, es recomendable elegir alfombras de pelo cortado para facilitar el desplazamiento de las sillas y su mantenimiento, así como también colores oscuros, que ayudan a disimular manchas y suciedades". Ese fue el consejo que nos dieron desde El Espartano.

Una alfombra de fibras naturales contiene generosamente este comedor creado por la diseñadora Valeria Lamas Pompi Gutnisky

7. ¿Cuánto debería medir, más o menos, la mesa ratona?

Para que sea cómoda, la mesa ratona debe ser entre 5 y 10cm más baja que el asiento del sofá; habitualmente su altura ronda los 40cm. Siguiendo con el factor confort y teniendo en cuenta un sentido de proporción, la distancia entre la mesa y el sofá puede variar entre los 50 y 70cm, dependiendo del tamaño del ambiente.

Sencillez, calidad y calidez en un interior de More Design. Greg Cox

8. ¿Cómo se logra una cocina cálida que se integre bien al living-comedor?

El Horacio Gallo, creador de fabulosos locales gastronómicos al margen de su tarea habitual como arquitecto e interiorista de espacios residenciales, nos dijo: “Lo básico es prestarle atención al piso y a la luz. A nosotros nos gusta trabajar sobre el concepto de ‘franqueza’: nos inclinamos por materiales sin rebusques y de mucha calidad –lo que no significa lujo–, como el granito, la madera o el mármol para pisos, y evitamos los vitrificados, plastificados y absolutamente todo tipo de imitación.

“En cuanto a la iluminación, lo que logra el efecto es pensar su funcionalidad pero sin mostrar la bombita, a menos que se trate de las victorianas con filamentos a la vista, pero que como a todo objeto de moda hay que darle un crédito relativo y contemplar que sea fácilmente reemplazable. La altura de la fuente de luz es fundamental: no debería superar la de la cabeza de una persona de estatura normal, excepto que sea una lámpara colgante que no apunte sobre una mesa o mostrador sino que se dirija al vacío, en cuyo caso es necesario que su altura supere el metro noventa para que se pueda circular debajo de la luminaria sin tocarla.

Cocina a un paso e ingenioso rincón para el comedor en un proyecto de Alejandra Nusenovich, que también se encargó del nicho, la biblioteca y la consola de paraíso de poro abierto teñido de negro, espejo con marco metálico negro. Maia Croizet

“La calidad y tipo de luz puede ser incandescente, o sea, bajo consumo de tonalidad cálida, halógena o tubos fluorescentes cálidos también. Esta última es una luz que requiere de mucho trabajo conceptual, por lo que si se trata de un proyecto casero, lo desaconsejo para no correr el riesgo de un resultado ‘frío’. Último tip: la luz de la cocina jamás debe invadir el living-comedor”.

9. ¿Cómo puedo darle interés a una pared si no tengo cuadros?

Usando empapelados especiales para que tenga un acabado extraordinario y así revalorizarla como una obra de arte. Bajo este concepto, no es necesario revestir todas las paredes; por el contrario, podemos elegir determinados efectos de profundidad y espacialidad para jerarquizar nuestro entorno: colores neutros en oposición a paletas vibrantes; diseños de líneas geométricas versus medallones déco, arabescos o flores; brillos en contraste con texturas mate espumadas Todo vale para darle un toque único a un ambiente especial.

Un espacio transformado con mucha audacia usando los papeles de Edición Particular Gentileza Edición Particular

El diseñador gráfico Martín Gorricho (izq.) y el dramaturgo Lucas Sánchez, en el comedor de su casa. Recuperaron la mesa que dejó la dueña anterior y retapizaron las sillas con un color audaz para generar un corte con tanta madera. La pared, llena de recuerdos y pequeñas obras de amigos Santiago Ciuffo

Otra forma de lograr interés es apelando a cuadros económicos que encontremos en una compravente y, sencillamente, nos gusten. Con ellos podemos armar composiciones que nos atraigan también por el juego entre los marcos. Indagar en el campo de las láminas o las impresiones de buena calidad es, además de efectivo, una linda investigación. Y después, los espejos, sin duda.

Atención al juego de rayas pintadas en este espacio concebido por la arquitecta Camila Monge. Lámpara colgante (KOLOR Iluminación). Mesa (diseño de Camila Monge por Taller Ferro). Federico German Paul - Federico Paul

10. Quiero un cortinado elegante

Compartimos la visión de la diseñadora de interiores Loly Albasini. “Hoy en día hay modelos muy prácticos, pero nada les gana en elegancia a los cortinados de género, que deben tener un arrastre de entre 2 y 4cm. Cuando pensamos en un doble cortinado, la cortina de adelante queda mejor si es un poco más larga que la de atrás. por último, se lucen más enmarcadas por un cajón que las encuadre: eso hace que parezcan más amplias”.