El hogar, un lienzo: arte y vida cotidiana, una conexión que se refuerza en arteba 2025

La búsqueda de un hogar va más allá de las cuatro paredes: la inclusión del arte en la vida cotidiana viene consolidándose como una de las claves para crear espacios que nos representen.

Esta filosofía fue el corazón de la propuesta que Zonaprop llevó a la última edición de arteba, en su segundo año consecutivo como participante de la feria de arte contemporáneo más importante de la región, realizada el pasado fin de semana en Costa Salguero.

Allí el portal de clasificados demostró una vez más que arte y real estate no solo conviven: también pueden entrelazarse en una simbiosis de lo más enriquecedora.

La Obra Maestra: cuando el arte transforma y renueva

En el marco de arteba 2025 Zonaprop presentó “La Obra Maestra”, una colaboración con el artista plástico Mauro Ketlun. La pieza, que cautivó por su originalidad y mensaje, fue creada principalmente a partir de materiales reciclados.

Ketlun empleó además la técnica de anacronismo tridimensional, un estilo de arte en el que, desde un solo punto de vista, decenas de piezas diferentes se alinean para formar una imagen, en este caso el logo de Zonaprop.

Más allá de su estética vanguardista, “La Obra Maestra” es un símbolo de sustentabilidad y belleza: nos recuerda que, al igual que un objeto descartado puede renacer como una expresión artística, un espacio es capaz de convertirse en un hogar lleno de posibilidades.

Vivir con Arte: curaduría para embellecer tu día a día

En su compromiso por democratizar el arte y hacerlo parte integral de la vida cotidiana, Zonaprop continuó con el programa “Vivir con Arte: curaduría para incluir obras en tu casa”, una idea desarrollada en colaboración con la Fundación arteba.

El programa, lanzado en 2024, ofrece un servicio de curaduría personalizado y gratuito, diseñado para asistir a las personas en la selección e incorporación de obras de arte que armonicen y embellezcan sus espacios personales.

Durante los días de la feria arteba, el stand exclusivo de Zonaprop fue el punto de encuentro para los interesados en agendar consultas personalizadas con curadores expertos, capaces de brindar una experiencia única y accesible para sumergirse en el mundo del arte y el interiorismo.

El servicio es testimonio cabal de un concepto clave: el arte no es solo materia de galerías, sino que merece ser vivido y disfrutado en el hogar. A su vez, este programa continúa disponible a lo largo del año para recibir asesoramiento a través de la sección Novedades en el portal de Zonaprop.

La Llave: un símbolo de empoderamiento en la búsqueda del hogar

Bajo el concepto “La llave para encontrar tu hogar”, Zonaprop trasciende el ámbito inmobiliario para empoderar a las personas durante el proceso de búsqueda de un nuevo hogar.

Conscientes de que este proceso puede ser complejo y a veces, abrumador, Zonaprop se enfoca en brindar las herramientas, opciones, conocimiento y confianza que hacen falta para transitar esta etapa con éxito. El isologo de “La Llave” encapsula este propósito, representando el acceso a un proceso más fluido y seguro.

Julieta Vilá, directora de marketing de Zonaprop, subrayó que la participación en arteba 2025 fue una clara demostración de la fuerza y el éxito de las iniciativas culturales de la plataforma, destacando cómo el significado de “La llave para encontrar tu hogar” se expande hacia un sentido mucho más amplio y enriquecedor en el que el hogar, más que un espacio físico, es un lienzo para la vida.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.