Palpitando Experiencia Living: la bodega que lleva su identidad a la muestra de diseño más esperada

Escorihuela Gascón acompaña Experiencia Living Remeros Beach 2026, curada por la revista Living y La Nación. Una alianza que habla de belleza, autenticidad y sentido

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Varias son las razones por las que Experiencia Living se ha convertido en uno de los hitos más relevantes en el calendario del interiorismo local. Una: no se limita a mostrar ambientes aislados, sino que exhibe departamentos enteros intervenidos por los distintos estudios de arquitectura y decoración. “Por eso la muestra ofrece el plus de recorrer la misma unidad en versiones distintas, según la personalidad y la creatividad de los expositores”, explica la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de la muestra.

Dos: los interesados tienen un mes completo para recorrer la expo (del 19 de marzo al 19 de abril), que además de los mencionados espacios contará con charlas, música en vivo, gastronomía y un paseo de compras con marcas de diseño. Y tres: el evento tendrá este año como escenario Remeros Beach, un innovador proyecto urbano en Tigre que ya está redefiniendo la vida junto al agua.

Otra de las novedades es que la Bodega Escorihuela Gascón estará acompañando con sus vinos esta cuarta edición de Experiencia Living. “Nos une una convicción: la verdadera excelencia nace de un origen excepcional, un punto de partida destinado a ser transformado por la visión creativa. Para Experiencia Living, ese punto es un espacio. Para nosotros, el terroir mendocino”, explican desde la marca.

Y añaden: “Cada expositor infunde su carácter para convertir ese espacio en un universo único. Del mismo modo, nosotros interpretamos la identidad de un lugar para revelar su expresión más auténtica en cada uno de nuestros vinos. De esta filosofía nace la alianza entre Escorihuela Gascón y Experiencia Living, una manifestación natural de un compromiso compartido: crear escenarios donde la vida suceda con belleza, autenticidad y sentido”.

La Bodega Escorihuela Gascón estará acompañando con sus vinos esta cuarta edición de Experiencia Living "Remeros Beach 2026".

Protagonista de las celebraciones

Este año, la feria estrena una sede que fusiona naturaleza, innovación y una escala urbana única. El masterplan de Remeros Beach, diseñado bajo el concepto de “anillos de calma”, organiza sus espacios desde la laguna hacia la vida social y el borde natural, priorizando la armonía entre recreación, bienestar y naturaleza.

En este escenario, más de 60 espacios ambientados por arquitectos e interioristas despliegan distintas interpretaciones del diseño contemporáneo. Los profesionales que esta vez se suman a la experiencia son Pía Magri, Rob Ortiz, Sandy Cairncross, Sara Plazibat para San Lorenzo Design, Gaby López Monzón, Estudio Leti Rocco, Halesa Estudio, Línea Neta, Loly Albasini, Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring, Iván Nahas para Wood Market, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich y la arquitecta Adriana Randazzo.

Escorihuela Gascón, protagonista de los eventos de apertura y cierre de Experiencia Living.

Escorihuela Gascón se va a sumar a Experiencia Living con exposición de vinos en las cavas de los departamentos, además de ser protagonista del evento de inauguración y el de cierre, así como acompañando los diferentes encuentros organizados por expositores, colaboradores, Revista Living y La Nación a lo largo de todo el mes en el que se despliegue la esperada muestra.

Más datos:

-Experiencia Living estará abierta desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril, de martes a domingo, de 12 a 20. Como excepción, el lunes 23 de marzo (no laborable) la feria estará abierta, mientras que el miércoles 25 permanecerá cerrada. Para estar al tanto de todas las novedades de la feria, seguí a @revistalivingarg o entra a experiencialiving.com.ar

-La cita es en Remeros Beach, Camino de los Remeros 1585, Tigre.

-La venta de entradas ya está disponible por Entrada Uno.

Más info en https://www.experiencialiving.com.ar/ y https://escorihuelagascon.com/ ________________________________________________________

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