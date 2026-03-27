Escenarios posibles: te mostramos cómo el arte resignifica cada rincón en Experiencia Living 2026

En esta edición en Remeros Beach, Diderot.Art aportó más de 40 obras de artistas argentinos y uruguayos, mostrando que el arte puede integrarse naturalmente a la vida cotidiana

Camila Blousson Escuchar Nota

“Cada año buscamos que quienes visitan Experiencia Living descubran que tener una obra en casa es posible y accesible, y que el arte puede integrarse de manera natural a la vida cotidiana”, explica Stefy Jaugust, curadora de las 40 piezas de Diderot.Art que acompañan los 14 departamentos intervenidos por arquitectos, interioristas y diseñadores en esta edición de la muestra en Remeros Beach, Tigre.

De izquierda a derecha: Stefy Jaugust, Lucrecia Cornejo, Camila Pose y Angie Braun del equipo de Diderot. Camila Blousson

Para Jaugust, su trabajo se parece al de cuidar una planta: acompañar el proceso desde la germinación de la semilla hasta el fruto final. Los expositores, año a año, presentan proyectos con su propia impronta, construidos alrededor de un personaje y una historia particular. “Es un match perfecto: asesoramos de cerca a cada expositor y creamos un mundo donde vivir con arte es posible, porque las propuestas de los arquitectos y diseñadores no son inalcanzables; pertenecen a la vida cotidiana”.

Artistas de Argentina, Uruguay y México integran Diderot, la plataforma que aportó más de 40 obras exhibidas en los distintos espacios de la muestra. En el departamento de Gaby López Monzón, dos obras del artista argentino Adrián Paiva.

“Queremos correr el foco de lo escenográfico, derribar la idea de lo imposible y promover una forma de habitar donde convivir con arte sea algo natural", agrega.

'Tierra Super Volumen' por el artista argentino Agustín Leiro en el departamento de la arquitecta Sara Plazibat. Santiago Ciuffo

Además de las 200 obras que están publicadas en la plataforma, sé en qué están trabajando los artistas. Entonces, cuando algo resuena, enseguida me doy vuelta y convoco al artista.” — Stefy Jaugust, curadora y asesora de arte en Diderot

'Tierra Color' por la artista argentina Agustina Ponce en el departamento de Julia Saramaga y Cristela Caviglia. Santiago Ciuffo

Es un trabajo muy a la par, codo a codo con cada espacio, para encontrar la obra que realmente refleje lo que están buscando y que entre en diálogo con la propuesta que plantean.” — Stefy Jaugust, curadora y asesora de arte en Diderot

'Busto' por la artista argentina Sofía Ferreria. Santiago Ciuffo

“La selección y curaduría de las obras para cada edición de Experiencia Living es un trabajo arduo y profundamente enriquecedor entre Stefy, nuestra curadora de arte, y los arquitectos, diseñadores e interioristas que participan de la muestra. Este año contamos con un total de 100 obras seleccionadas especialmente, de las cuales 40 se exhiben en los distintos espacios”, relató Angie Braun, directora y cofundadora —junto a Lucrecia Cornejo— de Diderot.

Acrílico sobre lienzo por el artista argentino Alico Roviralta. Santiago Ciuffo

En la selección de obras hay mitad de cuadros figurativos y mitad abstractos. No es que predominaron solo los abstractos, como en otras ediciones. Este año, lo figurativo ganó más espacio, al igual que la fotografía y la escultura.” — Angie Braun, directora y cofundadora de Diderot

Fotografía por la artista argentina Ani Novillo Astrada. Santiago Ciuffo

“Es realmente un placer recibir a nuestros artistas, brindar con ellos, verlos disfrutar y observar cómo sus obras se integran y dialogan con cada espacio de Experiencia Living”.

Serie 'Medianera' por el artista argentino Julián Medina colocadas en el departamento de Leticia Rocco.

“La verdad es que me encantó: todas las obras potencian muchísimo los espacios. Hay una interacción buenísima entre los decoradores, los arquitectos y las piezas. En mi caso, me fascinó el lugar que eligieron para la mía; los colores y el estilo combinan a la perfección”, nos contó la artista María Marta Fasoli de su obra expuesta en la unidad diseñada por Pía Magri para una madre e hija encontrando su espacio común.

Obra de la artista argentina María Marta Fasoli en el comedor diario del departamento diseñado por Pía Magri. Santiago Ciuffo

El lugar elegido para la obra —un comedor diario— refleja ese mundo íntimo de la vida cotidiana que Fasoli busca transmitir en cada una de sus piezas. “La curaduría fue excelente. Siento que las obras potencian muchísimo cada espacio de la muestra. De golpe te encontrás con una pieza colorida, más ‘jugada’, y descubrís que podría formar parte de tu casa".

"Una cosa es ver una obra sin contexto y otra muy distinta es verla en un departamento completamente amoblado, como los de esta expo”, nos dijo la artista María Marta Fasoli. Camila Blousson

En la propuesta de la arquitecta Sara Plazibat —donde nos adentramos en el departamento de Jacinta, una chef que tiene su propio restaurante puertas adentro—, a Stefy, del equipo de Diderot, se le ocurrió convocar a la artista Sofía Ferreria para crear una propuesta con distintas piezas pensadas específicamente para ese espacio. “Nos encantó cómo quedó el resultado, se trató de una producción entera y a medida para el departamento de Sara”.

La obra 'Canastita' por Sofía Ferreria, creada especialmente para del departamento de Plazibat. Santiago Ciuffo

“Para los artistas es una experiencia increíble ver sus obras, que conocieron en el taller, colgadas en un espacio real. A veces se sorprenden, porque no las piensan para un lugar específico; las crean hacia adentro. Ver cómo dialogan con un ambiente concreto es genial: dos discursos que se encuentran”.

'Carrot' de Sofía Ferreria. Santiago Ciuffo

“Hay un mix de artistas: desde emergentes hasta nombres más consagrados. En un mismo espacio conviven personajes de distintas trayectorias y obras de diversos tamaños y lenguajes, y el diálogo que se genera entre ellas funciona perfectamente”, remarcó Angie Braun.

De izquierda a derecha: Camila Pose, Adrián Paiva, Stefi Jaugust, Sofi Mastai, Lucrecia Cornejo, Angie Braun, Adriana Carambia, Valeria Fucks, Rosario López Ercoli, Agustina Mazzocco y Federico Villarino. Camila Blousson

“La experiencia es increíble. Que estudios tan importantes de arquitectura y diseño expongan mi obra es un placer enorme. En cada rincón se aprecia cómo el espacio diseñado y la obra dialogan y se potencian mutuamente; la pieza se destaca de otra manera con semejante puesta en escena”, nos dijo Rosario López Ercoli, artista que forma parte de Diderot hace cinco años.

'Flor de Oro' por la artista argentina Lucía Spotorno. Santiago Ciuffo

“Lo que más valoro de formar parte de esta comunidad de artistas es que el arte se traslada a todos lados y se vuelve accesible. Exponer en un espacio con tanta circulación te da una enorme visibilidad. Ver mi obra expuesta fue una sorpresa inmensa; uno crea para uno, pero también para compartir”, remarcó López Ercoli.

El cuadro del bosque aporta profundidad y movimiento al estar, dialogando con la paleta cálida del espacio. DENISE GIOVANELI

Como una semilla que se planta y crece, todo culmina con la entrega masiva de obras a los distintos espacios de la muestra. “Es ahí donde vemos el fruto final de esa germinación y de todo el proceso de trabajo en equipo”, concluyó Stefy.