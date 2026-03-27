Escenarios posibles: te mostramos cómo el arte resignifica cada rincón en Experiencia Living 2026

En esta edición en Remeros Beach, Diderot.Art aportó más de 40 obras de artistas argentinos y uruguayos, mostrando que el arte puede integrarse naturalmente a la vida cotidiana
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“Cada año buscamos que quienes visitan Experiencia Living descubran que tener una obra en casa es posible y accesible, y que el arte puede integrarse de manera natural a la vida cotidiana”, explica Stefy Jaugust, curadora de las 40 piezas de Diderot.Art que acompañan los 14 departamentos intervenidos por arquitectos, interioristas y diseñadores en esta edición de la muestra en Remeros Beach, Tigre.
Para Jaugust, su trabajo se parece al de cuidar una planta: acompañar el proceso desde la germinación de la semilla hasta el fruto final. Los expositores, año a año, presentan proyectos con su propia impronta, construidos alrededor de un personaje y una historia particular. “Es un match perfecto: asesoramos de cerca a cada expositor y creamos un mundo donde vivir con arte es posible, porque las propuestas de los arquitectos y diseñadores no son inalcanzables; pertenecen a la vida cotidiana”.
“Queremos correr el foco de lo escenográfico, derribar la idea de lo imposible y promover una forma de habitar donde convivir con arte sea algo natural", agrega.
Además de las 200 obras que están publicadas en la plataforma, sé en qué están trabajando los artistas. Entonces, cuando algo resuena, enseguida me doy vuelta y convoco al artista.”
— Stefy Jaugust, curadora y asesora de arte en Diderot
Es un trabajo muy a la par, codo a codo con cada espacio, para encontrar la obra que realmente refleje lo que están buscando y que entre en diálogo con la propuesta que plantean.”
— Stefy Jaugust, curadora y asesora de arte en Diderot
“La selección y curaduría de las obras para cada edición de Experiencia Living es un trabajo arduo y profundamente enriquecedor entre Stefy, nuestra curadora de arte, y los arquitectos, diseñadores e interioristas que participan de la muestra. Este año contamos con un total de 100 obras seleccionadas especialmente, de las cuales 40 se exhiben en los distintos espacios”, relató Angie Braun, directora y cofundadora —junto a Lucrecia Cornejo— de Diderot.
En la selección de obras hay mitad de cuadros figurativos y mitad abstractos. No es que predominaron solo los abstractos, como en otras ediciones. Este año, lo figurativo ganó más espacio, al igual que la fotografía y la escultura.”
— Angie Braun, directora y cofundadora de Diderot
“Es realmente un placer recibir a nuestros artistas, brindar con ellos, verlos disfrutar y observar cómo sus obras se integran y dialogan con cada espacio de Experiencia Living”.
“La verdad es que me encantó: todas las obras potencian muchísimo los espacios. Hay una interacción buenísima entre los decoradores, los arquitectos y las piezas. En mi caso, me fascinó el lugar que eligieron para la mía; los colores y el estilo combinan a la perfección”, nos contó la artista María Marta Fasoli de su obra expuesta en la unidad diseñada por Pía Magri para una madre e hija encontrando su espacio común.
El lugar elegido para la obra —un comedor diario— refleja ese mundo íntimo de la vida cotidiana que Fasoli busca transmitir en cada una de sus piezas. “La curaduría fue excelente. Siento que las obras potencian muchísimo cada espacio de la muestra. De golpe te encontrás con una pieza colorida, más ‘jugada’, y descubrís que podría formar parte de tu casa".
En la propuesta de la arquitecta Sara Plazibat —donde nos adentramos en el departamento de Jacinta, una chef que tiene su propio restaurante puertas adentro—, a Stefy, del equipo de Diderot, se le ocurrió convocar a la artista Sofía Ferreria para crear una propuesta con distintas piezas pensadas específicamente para ese espacio. “Nos encantó cómo quedó el resultado, se trató de una producción entera y a medida para el departamento de Sara”.
“Para los artistas es una experiencia increíble ver sus obras, que conocieron en el taller, colgadas en un espacio real. A veces se sorprenden, porque no las piensan para un lugar específico; las crean hacia adentro. Ver cómo dialogan con un ambiente concreto es genial: dos discursos que se encuentran”.
“Hay un mix de artistas: desde emergentes hasta nombres más consagrados. En un mismo espacio conviven personajes de distintas trayectorias y obras de diversos tamaños y lenguajes, y el diálogo que se genera entre ellas funciona perfectamente”, remarcó Angie Braun.
“La experiencia es increíble. Que estudios tan importantes de arquitectura y diseño expongan mi obra es un placer enorme. En cada rincón se aprecia cómo el espacio diseñado y la obra dialogan y se potencian mutuamente; la pieza se destaca de otra manera con semejante puesta en escena”, nos dijo Rosario López Ercoli, artista que forma parte de Diderot hace cinco años.
“Lo que más valoro de formar parte de esta comunidad de artistas es que el arte se traslada a todos lados y se vuelve accesible. Exponer en un espacio con tanta circulación te da una enorme visibilidad. Ver mi obra expuesta fue una sorpresa inmensa; uno crea para uno, pero también para compartir”, remarcó López Ercoli.
Como una semilla que se planta y crece, todo culmina con la entrega masiva de obras a los distintos espacios de la muestra. “Es ahí donde vemos el fruto final de esa germinación y de todo el proceso de trabajo en equipo”, concluyó Stefy.
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