Mirá algunas de las tendencias que vas a encontrar en la cuarta edición de Experiencia Living 2026

Te mostramos algunas de las paletas y materiales que inspiraron a los expositores de este año

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Mañana comienza una nueva edición de Experiencia Living, la muestra de interiorismo curada por Living y organizada por LA NACION. Esta vez, nos lleva a recorrer 14 departamentos intervenidos por destacados arquitectos, diseñadores e interioristas en Remeros Beach.

Vistas del exterior de Remeros Beach, en Tigre, con proyecciones de uso de la laguna turquesa que nuclea al complejo. Gentileza Vizora/Remeros Beach

Como anticipo de lo que se podrá ver en la muestra hasta el 19 de abril, reunimos algunos de los moodboards que guiaron el proceso creativo de los expositores.

Paletas neutras y etéreas, acentos intensos y escenográficos, inspiraciones náuticas, materiales naturales y texturas que dan ganas de tocarlas son algunas de las claves que aparecen en estas composiciones. ¡Vamos a repasarlas!

Loly Albasini: “Nosotras dos”

Para diseñar el departamento de Clara y su hija Juanita, que quieren reconstruir su hogar luego de una gran pérdida, Loly Albasini se apoyó en dos tendencias opuestas, la claridad y los tonos muy profundos, unidas con coherencia.

Textiles translúcidos, texturas orgánicas y relieves generan una continuidad visual serena.

Una atmósfera etérea, suave y muy sensorial, con una paleta casi monocromática de blancos, crudos y tonos manteca son la tendencia que la diseñadora toma para uno de los cuartos.

Terciopelo, dosel y lámparas con gran presencia: tendencias escenográficas que ponen en jaque a lo tradicional.

En el segundo, Albasini se lanza a combinar el bordó, el ciruela y el negro. Los toques en crema y blanco introducen contraste, mientras que la calidez se logra con la madera.

Iván Nahas, para Woodmarket: “La orilla”

Pensado para una joven diseñadora gráfica que ama la vida al aire libre, el espacio a cargo de Iván Nahas y Woodmarket se plantea luminoso, natural y sofisticado, con vibras surfer y conexión con la playa.

Nahas pone en foco un estética playera, veraniega y natural. Si te gusta este estilo, ¡vení a ver cómo el diseñador lo despliega en su espacio!

En su cuadro guía, Nahas se nutre de inspiración deportiva y náutica en sintonía con la inmensa y cristalina laguna de Remeros Beach. La paleta retoma los tonos del agua y la playa (arena y neutros claros) y se integra con materiales nobles y texturas naturales, como las que dan la madera y la piedra.

Rob Ortiz: “Lo esencial entre capas”

Martín es cocinero; Julia, abogada y artista. Y Pipe es el niño de la casa. Para ellos, Rob Ortiz creó un departamento inspirado en formas orgánicas, que aportan dinamismo y carácter, y materiales como mármoles y cuarcitas.

Ortiz propone combinar materialidades para ambientes que quieran unir lo sofisticado y lo rústico: la madera suaviza y envuelve, mientras que la piedra se destaca por su profundidad táctil.

También aparecen como referencia los tonos neutros, la madera y un arco de textiles que pasan de lo más rugoso a lo más suave.

Combinar madera y piedra: una de las grandes tendencias presentes en el material de inspiración de los expositores.

¿Cómo se vinculan todas estas tendencias? Podremos descubrirlo a partir de mañana, y hasta el 19 de abril en Experiencia Living Remeros Beach.

Sandy Cairncross Estudio: “Fellow Travellers”

Para el departamento de un arqueólogo y un periodista apasionados, Sandy Cairncross buscó como inspiración una paleta neutra y cálida, con predominancia del beige y los crudos, acompañados por maderas en distintos tonos. Como contraste aparecen el negro y el verde intenso.

En el moodboard de Sandy Cairncross, los tonos neutros dominan, mientras que los más fuertes, como el verde o el azul, aportan profundidad.

La base fue pensada para que tomen protagonismo los objetos que la pareja va reuniendo en sus viajes, y que serán una de las grandes sorpresas del espacio.

Sara Plazibat, para San Lorenzo Design: “Nexo”

La arquitecta Sara Plazibat nos presenta un departamento intervenido junto a San Lorenzo Design para Jacinta, cocinera e influencer.

Para el dormitorio principal, Plazibat armó una propuesta cálido y natural, a partir de una paleta de tonos tierra, neutros claros y verdes suaves.

Lo que Plazibat tuvo siempre en mente fue el aprovechamiento de diversas materialidades, con el uso protagónico de cerámicos en un delicado abanico de colores y texturas.

Línea Neta: “Crucero”

Carolina Tencaioli y Leandro Abate, a cargo de Línea Neta, diseñaron un departamento para dos adultos y un bebé largamente esperado.

Marrón, negro, beige y verde. Una paleta ideal para quienes buscan elegancia, sensorialidad y armonía.

Los tonos que guían su trabajo se inspiran en la naturaleza, en paisajes mediterráneos, en maderas trabajadas a mano y en piedras nacionales revalorizadas.

La intriga ahora es descubrir cómo estas ideas y las de los otros 8 estudios participantes se traducen en los 14 departamentos intervenidos.

A partir de mañana, podremos comprobarlo. ¡Nos vemos en Experiencia Living 2026!

Cúando, cómo y dónde