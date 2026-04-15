Gaby López Monzón transformó sus recuerdos de infancia en un departamento íntimo y vibrante

El laboratorio de sus padres fue el puntapié para pensar cómo viviría un perfumista hoy. Los tonos intensos, la cocina escenográfica y un envolvente atelier azul marcan el ritmo
- 3 minutos de lectura'
Sereno y curioso, el dueño de este departamento es un perfumista de 40 años que no concibe su vida separada del oficio. Para él, crear una fragancia es un acto de introspección. El corazón del hogar es su atelier, y tras una jornada de búsqueda, se retira a espacios concebidos para el silencio y la contemplación.
Gaby López Monzón, creadora de C’est Moi, construyó ese universo a partir de un recuerdo concreto: “Mis padres son médicos patólogos y tenían un laboratorio donde yo participaba sin querer. No era un espacio del todo grato: las noticias vinculadas a la salud pueden ser buenas o malas. De alguna manera quise reversionar eso, asociarlo a algo más vinculado a la vida, a la energía, a la frescura de la naturaleza”.
Detalles en video
Una paleta de tierra
El color es una de las herramientas centrales del trabajo de López Monzón, y en esta unidad cautiva al instante. “Me gusta movilizar. Elegí una paleta más tierra, con tonos chocolate, terracota, arcilla, asociados a la corteza de los árboles y a la naturaleza”, cuenta.
“La mayoría de mis proyectos tienen un soporte muy fuerte en tonos con intensidad, con pigmentos que transmiten y movilizan emociones”
No conforme con el layout, movió la cocina al sector del living y comedor, para evitar que la entrada fuera a lo que ella consideraba el ambiente más íntimo del dueño de casa.
Ya desde el living, la cocina aparece con un golpe visual: un gran vano revestido de mármol enmarca una isla de la misma piedra, con cortes irregulares en las esquinas. Sobre ella, una instalación botánica.
“Me persigue lo escenográfico, o tal vez está dentro mío. Me encanta el arte en todas sus expresiones, lo cinematográfico y lo escénico me atraviesa y me alimenta la creatividad”
Las imponentes obras de arte elegidas por ella misma junto al equipo de Diderot Art son una presencia palpable en cada ambiente.
“Me gustaría que la muestra siga creciendo y mejorando año tras año. La tipología de departamento completo intervenido por un diseñador me parece una idea extraordinaria: llevar la revista Living del papel a la realidad”.
Sorpresa
La pintura del toilette ubicado justo a la entrada del departamento generó varios comentarios. Se trata de una obra de Candelaria Oliden, “Juego”. “Me gusta la disrupción, la sorpresa, llevar a la gente a un lugar en su mente que no tenían esperado. Incomodar un poquito. Siento que todos tenemos un costado que en algún punto queremos ocultar, pero está. Golpear esa puerta me gusta”, dice López Monzón con picardía.
En dirección al laboratorio
El ambiente favorito de López Monzón es el atelier donde se crean las escencias: el cuarto azul.
“El atelier está pensado hasta el último detalle y fue construido con mucho amor, pensando en mis padres. La memoria afectiva”
Ambientes privados
Nuevamente la piedra en una puesta escenográfica: dos bachas de granito abren el camino a los espacios privados, un dormitorio principal y un estudio.
En el baño principal, el arte vuelve a dominar la mirada: la obra “Manzana” de Candelaria Oliden compensa la sobriedad de los blancos, grises y dorados.
En el cuarto principal y el estudio, los tonos chocolate profundizan la idea de privacidad y retracción.
“Lo que me trajo de nuevo a Experiencia Living es que creo en el talento argentino. Me gusta que haya propuestas nuevas, ser parte, y contribuir para que todo sea evolución y crecimiento”, aporta López Monzón.
Más notas de Experiencia Living
¡Últimos días! Todo lo que necesitás saber para visitar Experiencia Living 2026
"Entre Notas". Con elementos clásicos y soluciones modernas, recorremos el departamento de una familia amante de la música
Marianela Guzmán Vercellesi. “Estoy comprometida con un diseño simple, sensible y accesible, sin dejar de lado la atención al detalle ni las tendencias”
- 1
Aluminio, un material de alta prestación que redefine el habitar contemporáneo
- 2
Una charla con Adriana Randazzo, autora de “Territorio Privado” en Experiencia Living
- 3
Proyectar con propósito: cómo es el sistema constructivo que permite innovar tanto en las necesidades funcionales como en las estéticas
- 4
Un dos ambientes con aires playeros para una diseñadora gráfica amante del surf