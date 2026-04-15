Gaby López Monzón transformó sus recuerdos de infancia en un departamento íntimo y vibrante

El laboratorio de sus padres fue el puntapié para pensar cómo viviría un perfumista hoy. Los tonos intensos, la cocina escenográfica y un envolvente atelier azul marcan el ritmo

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Sereno y curioso, el dueño de este departamento es un perfumista de 40 años que no concibe su vida separada del oficio. Para él, crear una fragancia es un acto de introspección. El corazón del hogar es su atelier, y tras una jornada de búsqueda, se retira a espacios concebidos para el silencio y la contemplación.

La gran obra de Adrián Paiva (Diderot. art) contiene los tonos de los sillones y el sofá (C'est Moi) y las persianas horizontales de madera (Hunter Douglas) con cortinas velvet color chocolate (Delia Mucci). Santiago Ciuffo

Gaby López Monzón, creadora de C’est Moi, construyó ese universo a partir de un recuerdo concreto: “Mis padres son médicos patólogos y tenían un laboratorio donde yo participaba sin querer. No era un espacio del todo grato: las noticias vinculadas a la salud pueden ser buenas o malas. De alguna manera quise reversionar eso, asociarlo a algo más vinculado a la vida, a la energía, a la frescura de la naturaleza”.

Detalles en video

El departamento de Gaby López Monzón en Experiencia Living_v1.mp4

Una paleta de tierra

El color es una de las herramientas centrales del trabajo de López Monzón, y en esta unidad cautiva al instante. “Me gusta movilizar. Elegí una paleta más tierra, con tonos chocolate, terracota, arcilla, asociados a la corteza de los árboles y a la naturaleza”, cuenta.

En las paredes destaca el tono terracota (S071-5) al igual que el chocolate (D156-1) y el tono berenjena (D166-5) del cielorraso. Santiago Ciuffo

“La mayoría de mis proyectos tienen un soporte muy fuerte en tonos con intensidad, con pigmentos que transmiten y movilizan emociones”

No conforme con el layout, movió la cocina al sector del living y comedor, para evitar que la entrada fuera a lo que ella consideraba el ambiente más íntimo del dueño de casa.

En primer plano, un clásico del diseño argentino: el sillón cinta número cinco de Alberto Churba (Retrodeco). Detrás, los muebles de cocina tienen revestimiento Scotch de la Línea Blend de Faplac. Santiago Ciuffo

Ya desde el living, la cocina aparece con un golpe visual: un gran vano revestido de mármol enmarca una isla de la misma piedra, con cortes irregulares en las esquinas. Sobre ella, una instalación botánica.

La isla de la cocina y la alzada están revestidas con Mármol Lilac con acabado Leather (De Stefano). Santiago Ciuffo

“Me persigue lo escenográfico, o tal vez está dentro mío. Me encanta el arte en todas sus expresiones, lo cinematográfico y lo escénico me atraviesa y me alimenta la creatividad”

Sobre la mesada, juego de cocina "Augusta Pro" en tono dorado (FV). Santiago Ciuffo

Las imponentes obras de arte elegidas por ella misma junto al equipo de Diderot Art son una presencia palpable en cada ambiente.

Al fondo, sobre la pared, dos obras de gran tamaño del artista argentino Adrián Paiva. Santiago Ciuffo

“Me gustaría que la muestra siga creciendo y mejorando año tras año. La tipología de departamento completo intervenido por un diseñador me parece una idea extraordinaria: llevar la revista Living del papel a la realidad”.

Sorpresa

La pintura del toilette ubicado justo a la entrada del departamento generó varios comentarios. Se trata de una obra de Candelaria Oliden, “Juego”. “Me gusta la disrupción, la sorpresa, llevar a la gente a un lugar en su mente que no tenían esperado. Incomodar un poquito. Siento que todos tenemos un costado que en algún punto queremos ocultar, pero está. Golpear esa puerta me gusta”, dice López Monzón con picardía.

El soporte de bacha "Country Baja II" (Ferrum) está revestido con Purastone Prima Titanium Black. Grifería Dominic New (FV). Sanitario de colgar "Marina" (Ferrum). Santiago Ciuffo

En dirección al laboratorio

En el pasillo que lleva al atelier botánico, mueble (Mobiline) revestido con melamina 'Scotch'. Sillones 'Brønz' (Barn). Santiago Ciuffo

El ambiente favorito de López Monzón es el atelier donde se crean las escencias: el cuarto azul.

La mesada de Purastone Calcatta D'Or, un lanzamientos 2026 de De Stefano, fue realizada por Venato Mármoles bajo un diseño de Gaby López Monzón. Santiago Ciuffo

“El atelier está pensado hasta el último detalle y fue construido con mucho amor, pensando en mis padres. La memoria afectiva”

El azul intenso de los muebles ejecutados por carpintería Dacar corresponde a la melamina 'Tuareg', de la Línea Étnica de Faplac. Santiago Ciuffo

Azul profundo y dorado. Gran bacha y estantes de pared diseñados por López Monzón y realizado por El Puente Arte-Sano. Santiago Ciuffo

Ambientes privados

Nuevamente la piedra en una puesta escenográfica: dos bachas de granito abren el camino a los espacios privados, un dormitorio principal y un estudio.

Las impactantes bachas con iluminación tenue son de granito Patagonia Wow con acabado pulido (De Stefano). Santiago Ciuffo

Sobre las bachas de granito, grifería modelo Dominic Lever (FV). Santiago Ciuffo

Grifería de la ducha y del bide, modelo Dominic Lever (FV). Los sanitarios son el modelo "Temple" (Ferrum). Santiago Ciuffo

En el baño principal, el arte vuelve a dominar la mirada: la obra “Manzana” de Candelaria Oliden compensa la sobriedad de los blancos, grises y dorados.

En el baño de la suite, mesada revestida en el modelo Taj Suede (Pura Stone). Grifería Dominic Lever (FV). Mueble del modelo Scotch de la Línea Blend (Faplac). Santiago Ciuffo

En el cuarto principal y el estudio, los tonos chocolate profundizan la idea de privacidad y retracción.

En el dormitorio, el látex interior satinado es el tono DI56-I de Colorín. Las mesas de luz son de Calacatta Versalles en terminación pulido (Pura Stone). Santiago Ciuffo

Una obra de la artista Elina Carullo (Diderot Art) hace juego con el mueble en rojo vibrante (Barn). Santiago Ciuffo

“Lo que me trajo de nuevo a Experiencia Living es que creo en el talento argentino. Me gusta que haya propuestas nuevas, ser parte, y contribuir para que todo sea evolución y crecimiento”, aporta López Monzón.

En la oficina, pared entelada de gabardina en tono chocolate que funciona como panel acústico. Sofá color petróleo (Barn). Escritorio y estantes (Mobiline). Santiago Ciuffo