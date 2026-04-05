Pía Magri vuelve al universo de una mujer que a los 50 años adoptó a una hija, hoy convertida en adolescente

Creó un departamento para acompañar la nueva etapa en la vida de una madre y su hija adolescente con una puesta audaz que incluye al arte como foco central

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Pía Magri retoma un universo que conocimos en Experiencia Living 2025, el de una coleccionista de arte que a, los 50 años, decidió adoptar a una chiquita. En esta nueva edición de la muestra, el departamento refleja el momento actual de su dueña: con una hija que ya no es una niña, acaba de regresar de un viaje existencial a India, donde conoció a un filántropo italiano, hoy su gran amor.

Obras #Locuentoyo, de María Ferrari Hardoy; y Le geometría del tiempo en primavera, de Valeria Pérez Fuchs (Diderot.art). Santiago Ciuffo

Me quedé muy enganchada con la historia de esa mujer profesional que, a los 50 años, decide adoptar una hija. Me gustó tanto que me dije: ‘No la quiero dejar acá, inconclusa´” — Interiorista Pía Magri

El departamento de Pía Magri en Experiencia Living

Interioridad iluminada por el diseño

Pía Magri es fundadora de Design Gurú, una comunidad de diseño que conecta a los profesionales con las empresas y genera espacios de experiencia sensorial. A través de ella, sumó muchos de los detalles de este departamento.

Los muebles de todo el departamento son de Fontenla. Obra "Desde la superficie", de Natalia Astrid Guigui (Diderot.art). Santiago Ciuffo

La dimensión del living no determinó el tamaño de sus elementos: grandes muebles y obras de arte se despliegan, ampliando los metros cuadrados. “Soy muy audaz y creo que ese arrojo está justamente reflejado en todas las elecciones”, admite Magri.

Obras sin título, de Diana Chorne (Diderot.art). Revestimiento de madera en paredes (Patagonia Flooring). Santiago Ciuffo

“La paleta de colores es profunda con verdes, el azul de la cocina o el bordó del escritorio, en armonía con la piedra y la madera, materialidades puras que elegí para todo el departamento”.

Punto de encuentro

Acompañan la barra de mármol “Fior Di Pesco Carnico" (De Stefano) hecha por Ragomar taburetes "Clam" (Fontenla), en lenga y tapizado con tela rústica. Pisos de madera Patagonia Flooring. Santiago Ciuffo

“Propuse la cocina como un punto de encuentro con una gran barra de terminaciones curvas, muebles de gran diseño y vista al arte del living y el exterior. Sin dudas, es mi espacio favorito”, admite Magri.

A cargo de Balunek, los muebles de cocina hechos a partir de melamina “Tuareg” (Faplac) tienen sistema push, alacenas de apertura asistida, cava integrada y electrodomésticos ocultos. Grifería (FV). Hornos (Teka). Santiago Ciuffo

Sin estructura clásica

Magri instaló el comedor en este sector apartado detrás de la cocina porque quería darle intimidad a la familia, que a diario se reúne acá para compartir sus comidas.

Mesa y sillones (Fontenla). Lámpara colgante (IDEA). Obra sin título, de María Fasoli (Diderot.art) Santiago Ciuffo

“La idea fue salir del formato clásico, incorporando sillones y poltronas de diferentes formatos y estilos alrededor de una mesa redonda que articula el sector”.

La puerta lleva a un espacio aprovechado como despensa, bodega y vajillero. Santiago Ciuffo

Fuente de luz

El paisajismo estuvo a cargo de Polen Urbano. Muebles (Fontenla). Santiago Ciuffo

“Esta terraza invita a disfrutar del exterior, aprovechando la increíble conexión que tiene con la Crystal Lagoon de Remeros Beach”.

Cápsula de color

A tono con el resto del hogar, el pasillo de ingreso se llena de atractivo gracias a un mural envolvente con la firma de Consuelo Carranza, artista oriunda de Río Cuarto. En él se abre el toilette, una verdadera “cápsula de color cautivante”, como lo define Magri.

Obra escultórica de Sofía Galli (Diderot.art). Grifería (FV). La mesada se hizo en mármol “Emerald Green” (De Stefano). Espejo realizado artesanalmente por Franco Franceschini. Santiago Ciuffo

Equilibrar energías

Mobiliario corporativo (Mobel Hause). Mueble bordó (Balunek). Santiago Ciuffo

En su viaje a la India, la dueña de casa conoció a su nuevo amor, un italiano que fabrica -nada más y nada menos- que la máquina de energía escalar de Nikola Tesla, capaz de equilibrar los chakras. “Cuando uno está desnivelado, con ella se acomodan las energías”, explica la interiorista.

El ambiente es donde la creatividad despierta y el pensamiento se vuelve un puente hacia la conexión interior de la dueña de casa. Santiago Ciuffo

Heredera cultural

Los años que la adolescente de la casa compartió con su madre fueron suficientes para empaparla en su gusto artístico. Por eso, Magri eligió piezas escultóricas para darle mucho carácter a su espacio personal.

Ropa de cama y textiles (Casa Tarlo). Alfombra (Marhaba). Obra de Andrés Latorre, “Cascada Blanca” (Diderot.art). Cama y tótems (Fontenla). Santiago Ciuffo

Solo para ella

Placards en melamina línea “Mesopotamia” diseño Gris Caliza (FaPlac). Santiago Ciuffo

En el pasillo que va hacia el dormitorio principal y su baño, se instaló un generoso vestidor (Balunek) de piso a techo.

Grifería (FV). Bacha (Ferrum). Mesada Prima “Taj Mahal”. Espejo (Franco Franceschini). Santiago Ciuffo

El baño en suite se llena de destellos dorados emitidos por la grifería y el espejo hecho artesanalmente para este espacio.

Refugio íntimo

Para el descanso de la dueña de casa, la interiorista diseñó un refugio íntimo, donde la comodidad y el diseño se unen para crear una experiencia de puro bienestar.

Ropa de cama y textiles (Casa Tarlo). Cortinas (Hunter Douglas). Este dormitorio tiene una combinación de colores chocolate y bordó (Colorín), de absoluta tendencia. Santiago Ciuffo

“La tendencia son los colores intensos como los terrosos y el chocolate”, nos cuenta Pía. En este dormitorio, se equilibran con géneros livianos y naturales como los linos de las cortinas.

Alfombra (Marhaba). Piso de madera (Patagonia Flooring). Fabuloso espejo (Grabado Cristal). Santiago Ciuffo

Bajo la supervisión de Magri, la obra del proyecto la ejecutó JIT Arquitectura y Gb Interior Design colaboró con la curaduría de interiorismo.