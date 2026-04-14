Con elementos clásicos y soluciones modernas, recorremos el departamento de una familia amante de la música

Como anticipo de lo que será un estudio juntas, Julia Saramaga y Cristela Caviglia pensaron su departamento de Experiencia Living como espacio de creatividad, expresión y reunión

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Después de conocerse en una expo hace cuatro años, la arquitecta Julia Saramaga y la diseñadora industrial Cristela Caviglia supieron que tenían que potenciar sus habilidades trabajando juntas, y Experiencia Living 2026 resultó una oportunidad ideal para poner a prueba esa hipótesis. De la mano de Patagonia Flooring, la dupla creó “Entre notas”, un departamento pensado para una familia amante de la música.

Los artefactos direccionables 'Croll' en dorado (IDEA) combinan con el color del mueble en melamina 'Terracota' (Faplac). Detalles. Sus líneas divisorias siguen la proporción del cuadro de Ani Novillo Astrada (Diderot.art). Piano (Todo Música). Santiago Ciuffo

Los dueños de casa imaginados por las expositoras son Sofía, violonchelista, y Javier. pianista. Forman una pareja de gustos atemporales, por eso, el gran espacio social tiene una decoración que vira hacia lo cosmopolita y lo neoclásico.

En video

"Entre Notas", de Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring.mp4

El impactante sillón curvo es un diseño de Revestir ejecutado en Brasil por el estudio Serra Gaucha (Revestir). Mesas bajas y piezas de cerámica de Arte Raku (El Camino Studio). Alfombra (Rugit). Santiago Ciuffo

Las molduras, diseñadas a medida para seguir las líneas de los muebles, refuerzan el estilo clásico, al igual que los materiales nobles. El toque moderno lo aportan los muebles con curvas y sin tiradores, y la iluminación puntual que los acompaña.

Saramaga y Caviglia lograron muebles modernos y funcionales que se contagian del espíritu clásico reforzado por el color y las molduras del revestimiento. Santiago Ciuffo

Dividimos el trabajo intuitivamente. Nos complementamos: Julia ve en metros y yo en milímetros. A ella le gusta más lo estructural y a mí lo creativo, los detalles.” — Cristela Caviglia

Muebles (Higold). Deck “Fusion” (Patagonia Flooring). El paisajismo estuvo a cargo de Toutou Paisajismo. Santiago Ciuffo

Como la unidad tiene una espectacular vista a la laguna, Saramaga y Caviglia le dieron especial relevancia al balcón, creando un sector súper cómodo para sentarse a disfrutar y compartir

Un gran espacio integrado

Lámpara colgante 'Nambú' (IDEA). Piso 'Roble de Eslavonia Chevron' (Patagonia Flooring). Santiago Ciuffo

La premisa fue no plantear una iluminación general, sino destacar con ella diversos elementos y crear sensaciones, como sucede en el comedor, uno de los más fotografiados por quienes ya visitaron Experiencia Living.

Mesa de petiribí macizo y sillas (El Camino Studio). Centrode flores (Susana Giner). Obra de Agustina Ponce, “Forma y color” (Diderot.art). Santiago Ciuffo

Cocina en tendencia

Isla, mesada y alzada de mármol "Deep River", terminación Leather (De Stefano), desarrolladas por marmolería Pietrostone. Grifería “Talampaya” en negro mate (FV). Santiago Ciuffo

Una de las tendencias de este año es el regreso de los mármoles y las placas naturales. Gracias a los tratamientos antimanchas, pueden usarse en cocinas, algo que antes estaba totalmente prohibido.” — Arq. Julia Saramaga

El terciopelo camel de las banquetas se engaman con las vetas de color del mármol en la cocina. Santiago Ciuffo

Arte de punta a punta

Desde el living se llega a los dormitorios por un corredor generoso que las expositoras revistieron en madera desde su inicio.

Obra de Agustina Ponce, “Formas y Espacios” (Diderot.art) sobre revestimiento de madera (Patagonia Flooring). Consola (El Camino Studio). Santiago Ciuffo

En el otro extremo, la obra “GSP”, de Alico Roviralta (Diderot.art), está dentro de la suite con vestidor de la pareja. Santiago Ciuffo

Piso, revestimiento, mesada y vanitory curvo de travertino "Ivory" a la veta, desarrollados por Marmolería Pietrostone. Grifería en negro mate (FV). Bacha circular (Ferrum). Santiago Ciuffo

El vestidor fue realizado por Canessa Muebles en melamina “Sahara” de la línea “Étnica” (Faplac). Santiago Ciuffo

Con reminiscencias del estilo japandi, el dormitorio principal es un espacio donde la tranquilidad prima.

Mueble con líneas curvas en melamina “Sahara”, línea “Étnica” (Faplac), realizado por Canessa Muebles. Obra de Lucía Spotorno, “Flores de oro” (Diderot.art). Lámpara "Lula" (IDEA). Santiago Ciuffo

Saramaga y Caviglia querían crear un respaldo de cama en capas y con mucha textura. “No sabíamos cómo ejecutarlo -recuerda Saramaga-. Después de muchas pruebas y lo logramos con enduido pintado. Gusta mucho y no es difícil de lograr”.

La iluminación resalta el respaldo de cama, generando mayor profundidad a las capas de materiales. Santiago Ciuffo

Contener el sonido

Fruto de un hogar donde la música es más que una simple actividad, la pasión de Benicio -el hijo adolescente de la pareja- es la música electrónica y los géneros urbanos, que comparte vía streaming. Para darle privacidad y que los sonidos no invadan los demás ambientes, se insonorizó con paneles acústicos (Patagonia Flooring), un bloqueo reforzado por las cortinas Hunter Douglas que evitan la resonancia dentro de la habitación.

Sobre la mesa de luz, lámpara "Wipi" de mesa 9W (IDEA). Cortinas Hunter Douglas (Elarq cortinas y toldos). Santiago Ciuffo

“A la decoración de este cuarto la pensamos moderna, con vinilos, un azul intenso de Colorín e iluminación más fría”.