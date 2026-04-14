Con elementos clásicos y soluciones modernas, recorremos el departamento de una familia amante de la música

Como anticipo de lo que será un estudio juntas, Julia Saramaga y Cristela Caviglia pensaron su departamento de Experiencia Living como espacio de creatividad, expresión y reunión
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Después de conocerse en una expo hace cuatro años, la arquitecta Julia Saramaga y la diseñadora industrial Cristela Caviglia supieron que tenían que potenciar sus habilidades trabajando juntas, y Experiencia Living 2026 resultó una oportunidad ideal para poner a prueba esa hipótesis. De la mano de Patagonia Flooring, la dupla creó “Entre notas”, un departamento pensado para una familia amante de la música.
Los dueños de casa imaginados por las expositoras son Sofía, violonchelista, y Javier. pianista. Forman una pareja de gustos atemporales, por eso, el gran espacio social tiene una decoración que vira hacia lo cosmopolita y lo neoclásico.
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Las molduras, diseñadas a medida para seguir las líneas de los muebles, refuerzan el estilo clásico, al igual que los materiales nobles. El toque moderno lo aportan los muebles con curvas y sin tiradores, y la iluminación puntual que los acompaña.
Dividimos el trabajo intuitivamente. Nos complementamos: Julia ve en metros y yo en milímetros. A ella le gusta más lo estructural y a mí lo creativo, los detalles.”
— Cristela Caviglia
Como la unidad tiene una espectacular vista a la laguna, Saramaga y Caviglia le dieron especial relevancia al balcón, creando un sector súper cómodo para sentarse a disfrutar y compartir
Un gran espacio integrado
La premisa fue no plantear una iluminación general, sino destacar con ella diversos elementos y crear sensaciones, como sucede en el comedor, uno de los más fotografiados por quienes ya visitaron Experiencia Living.
Cocina en tendencia
Una de las tendencias de este año es el regreso de los mármoles y las placas naturales. Gracias a los tratamientos antimanchas, pueden usarse en cocinas, algo que antes estaba totalmente prohibido.”
— Arq. Julia Saramaga
Arte de punta a punta
Desde el living se llega a los dormitorios por un corredor generoso que las expositoras revistieron en madera desde su inicio.
Con reminiscencias del estilo japandi, el dormitorio principal es un espacio donde la tranquilidad prima.
Saramaga y Caviglia querían crear un respaldo de cama en capas y con mucha textura. “No sabíamos cómo ejecutarlo -recuerda Saramaga-. Después de muchas pruebas y lo logramos con enduido pintado. Gusta mucho y no es difícil de lograr”.
Contener el sonido
Fruto de un hogar donde la música es más que una simple actividad, la pasión de Benicio -el hijo adolescente de la pareja- es la música electrónica y los géneros urbanos, que comparte vía streaming. Para darle privacidad y que los sonidos no invadan los demás ambientes, se insonorizó con paneles acústicos (Patagonia Flooring), un bloqueo reforzado por las cortinas Hunter Douglas que evitan la resonancia dentro de la habitación.
“A la decoración de este cuarto la pensamos moderna, con vinilos, un azul intenso de Colorín e iluminación más fría”.
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