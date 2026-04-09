Legado familiar: Paula Inglese, creadora de Wood Market, nos cuenta su historia

“Experiencia Living es una de las cosas que más me divierte hacer”, nos dice Paula Inglese, socia del estudio de diseño, tienda y fábrica de muebles Wood Market junto a su marido, Fernando García Porcel. Como en la primera edición, vuelven a participar acompañando al interiorista Iván Nahas. “No sucede tan seguido como me gustaría, porque estar detrás de la producción te absorbe muchísimo, pero estas oportunidades realmente me apasionan”.

Tres amigos en una nueva Experiencia Living: Paula Inglese, Iván Nahas y Fernando García Porcel. DENISE GIOVANELI

Paula y su marido conocieron a Iván Nahas a través de un proveedor en común. “Al margen de convertirse en nuestro amigo, hacemos equipo: los diseños son en conjunto siempre. Estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo”, dice Paula.

Toda la vida

“Empecé ayudando a mi papá a vender muebles en un sector de la fábrica de semáforos que tenía mi abuelo, y la sensación era que me gustaba cada vez más lo que hacía”, declara sobre un camino que comenzó a los 16 y fue profundizando y expandiendo. “Con los años, creció tanto la afluencia de clientes que iban especialmente hasta el depósito a buscar esos muebles que mi marido me alentó a abrir un local a la calle”, dice sobre Fernando que, con trayectoria en hotelería, desarrollo inmobiliario y publicidad, aporta su experiencia en estrategia comercial y dirección a Wood Market.

Con un nombre que auspicia comodidad, Paula describe al sofá "Nube" de Wood Market como "sensible y orgánico".

Esa primera tienda en Palermo fue un boom. “Atendíamos sábados y domingos, ¡no dábamos abasto!“, recuerda con alegría. Cuando con la apertura de otro local a mitad de cuadra no alcanzó, decidieron mudarse a su actual sede de Olivos, sobre Avenida del Libertador. “Nos llamaban para hacer mobiliario a medida, lo que nos llevó naturalmente a proyectos más grandes e integrales que incluyen cocinas, vestidores y baños”.

“Los muebles fueron creciendo con nosotros y se hicieron cada vez más sutiles, más sensibles. Ahí nace la idea de instalar la fábrica en Pacheco”, identifica Paula Inglese.

Imágenes de la fábrica de Wood Market en Pacheco.

“Si bien la gente reconoce la marca por los muebles, hoy somos un Estudio que asesora, hace proyectos para desarrollistas o diseña espacios privados y comerciales con arquitectos y decoradores”, dice Paula sobre un proceso que también se lleva a cabo en familia: Cristina, la mujer de su papá y arquitecta desde hace más de 30 años, es la directora. “Mientras ella lleva los proyectos adelante, yo sigo los tiempos de la producción y una selección muy rigurosa de la materia prima”.

Diseños que resisten el paso del tiempo.

“Queríamos una propuesta que fuera hacia lo natural, que es más mi estilo, pero sin dejar de ser sofisticada, como todo lo que hace Iván”.