“Live & Play She”: diseño sofisticado y espíritu gamer en clave femenina

Con el patrocinio de Zurich, el espacio gamer de Experiencia Living evoluciona el concepto del año pasado y presenta a su nueva protagonista: una mujer de 40 años que combina un estilo de vida contemporáneo con su pasión por el juego

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En esta nueva edición de Experiencia Living, Zurich vuelve a apostar por el universo gamer con una propuesta que reinterpreta su ya icónico “Live & Play”. Esta vez, el foco está puesto en una mujer adulta, activa y social, que encuentra en su casa tanto un refugio de calma como un escenario para el entretenimiento. Con vista abierta a la laguna y una impronta estética más sobria, el espacio se transforma al caer la tarde: las cortinas se cierran, la luz natural da paso a una atmósfera inmersiva y el living se convierte en una auténtica estación de juego equipada para disfrutar en solitario o con amigos.

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“Partimos de un cambio de personaje que nos obligó a repensar todo”, cuenta el arquitecto Claudio Wertheim, a cargo del proyecto junto a Virginia Ortiz. “La idea fue lograr un equilibrio entre una estética más delicada y un entorno tecnológico preparado para el gaming. Durante el día, el espacio se percibe luminoso y sereno; de noche, se activa y propone otra experiencia completamente distinta”.

La propuesta aparece muy en sintonía con la creciente integración entre tecnología, entretenimiento y vida cotidiana: las luces LED, las pantallas y distintos dispositivos se llevan todo el protagonismo. “Live & Play She” incluye también una estación de streaming equipada con pantallas gigantes, domótica y todo lo necesario para la reproducción de videojuegos. Y al igual que el año pasado, el espacio es interactivo: quienes lo recorren pueden jugar y experimentar en primera persona.

En “Live & Play She” se pueden ver varios modelos de consolas y una estación de streaming con pantalla gigante.

Una mesa de pool en el balcón con increíbles vistas al exterior, parte de la propuesta claramente lúdica del espacio.

Un seguro pensado para una nueva forma de habitar el hogar

En línea con esta propuesta, Zurich refuerza su cobertura Hogar Gamer, una solución dentro de su portfolio de seguros de hogar que contempla las necesidades específicas de quienes invierten en equipamiento tecnológico para jugar. Desde consolas y computadoras hasta monitores y accesorios, la cobertura apunta a proteger dispositivos que suelen implicar un alto valor económico y personal ante robos, hurtos e incendios dentro del hogar, con la opción de sumar protección ante cortes de luz.

La cobertura incluye electrodomésticos y equipos electrónicos portátiles como notebooks, tablets y consolas, así como instrumentos musicales, cámaras y reproductores de música en cualquier parte del mundo. También protege computadoras de escritorio y sus accesorios ante daños en el domicilio, ofreciendo una solución integral para quienes buscan resguardar su equipamiento tecnológico.

Hogar Gamer es la cobertura de Zurich que permite asegurar no solo el hogar y su contenido, sino también consolas, computadoras y accesorios.

“Desde Zurich acompañamos Experiencia Living desde sus inicios, y nos interesa especialmente que este tipo de espacios nos permita conectar con nuevas formas de vivir el hogar”, señala Adriana Arias, Head of Communication & Sustainability de la compañía. “El mundo del gaming sigue creciendo, hoy alcanza a más de 26 millones de personas en el país, y forma parte del día a día de muchas personas. De ahí que busquemos ofrecer soluciones que estén a la altura de esos hábitos y que den respaldo a todo eso que valoran”.

La cobertura Hogar Gamer de Zurich aparece en sintonía con las nuevas formas de habitar el hogar.

En un contexto donde el universo gamer no deja de expandirse y consolidarse como fenómeno cultural y social, propuestas como Hogar Gamer reflejan una tendencia clara: el hogar se presenta cada vez más como un refugio de conexión, disfrute y tecnología.

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