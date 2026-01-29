Pía Magri adelanta qué presentará en Experiencia Living 2026 y nos cuenta el recorrido que la trajo hasta aquí

Gran gestora de proyectos artísticos colectivos, desde hace unos años Pía Magri dio un paso al frente en el mundo del interiorismo

Revista LIVING Inés Marini Escuchar Nota

No debe haber muchos casos en los que un expositor muestre la evolución de una misma historia en dos ferias de diseño correlativas. Estamos hablando de lo que Pía Magri hizo y va a hacer en Experiencia Living 2025 y 2026. “Me quedé muy enganchada con la historia de esa mujer profesional que, a los 50 años, decide adoptar una hija. Me gustó tanto que me dije: ‘No la quiero dejar acá, inconclusa”.

Una terraza con textura, equipamiento generoso y elementos lúdicos fuera de escala, parte del departamento de Pía en Experiencia Living 2025 Daniel Karp

Decidí seguir con la historia porque nació hace poco, en la edición 2025, y porque el departamento que tomo este año es más grande, así que hablar de evolución resulta natural. Me parece lindo, además, como un contenido emotivo de la muestra.” — Pía Magri, participante de Experiencia Living 2025 y 2026

Pía Magri, en el sector social integrado del departamento que intervino para Experiencia Living 2025 junto con la arquitecta Clara Griot JONATHAN REICCHOLZ

El amor por la moda que Pía tiene desde siempre quedó evidenciado en un vestidor de ensueño dentro del mismo espacio

Cómo lo hice

Llegar a los primeros pasos (propios) de Pía Magri en el interiorismo implica hablar de alianzas, trabajo colectivo y, sobre todo, vínculos. Como consultora de arquitectura, arte y diseño, tender puentes forma gran parte de su labor. “Eso es lo que amo en el trabajo, mi gran pasión”.

Envueltos por la espectacular paramétrica de la arquitecta Andrea Ciganotto, Pía conversa con el diseñador Cristián Mohaded en el Design & Art Center de Patagonia Flooring, que ayudó a crear y dirigió

Antes que eso, hay una Pía que quiso ser madre muy joven y pospuso, feliz, la facultad. Con dos hijos y la clásica sensación de “ahora es mi momento”, empezó sus estudios de abogacía, solo para enterarse poco después de que estaba nuevamente embarazada. Pero decidió seguir y se recibió muy rápido. “Estaba súper enfocada”, recuerda. Más tarde, cuando los reveses de la separación la obligaron a volver a empezar, tuvo la visión de llevar la primera franquicia de Patagonia Flooring al interior, a su Río Cuarto natal. Y fue tal exitazo de ventas que, pasados unos años Andrés Saramaga, el dueño de Patagonia, le ofreció venirse a Buenos Aires para ayudarlo a crear la Fundación Patagonia Flooring y su Art & Design Center, sobre avenida Córdoba.

“¡Se ve que la vida me está queriendo llevar para otro lugar!’, pensé. Ese fin de semana hablé con mis hijos (que para ese momento estaban todos en la facultad), reflexioné mucho, y el lunes acepté. El 8 de junio del 2015 me fui a Buenos Aires, sin conocer a nadie, e inmediatamente empecé a contactarme con las empresas del rubro y con grandes profesionales, como Viviana Melamed, Adriana Randazzo y Judith Babour. Seis meses después, estábamos inaugurando la Fundación, de la que después fui presidente. Fue durante los cuatro años que estuve allí que propuse hacer un restaurante en la azotea, lo que hoy es Mudrá“, rememora, mostrandose siempre como parte de un equipo con jugadores que respeta.

En su primera participación en FOA, Pía hizo una reinterpretación de quincho norteño. "Soy de Río Cuarto, pero viví 15 años en Tres Cerros, Jujuy, y quise rendirle tributo"

“En diciembre del 2019 se inaugura Mudrá y renuncio a la presidencia de la fundación: sentía que había llegado a mi techo. Armo mi propia consultora de arquitectura, diseño y arte y me atropella la pandemia, como a todos”, se ríe, ahora que está lejos. “En medio de ese panorama tremendo, me llamaron de la Universidad de Palermo para hacer webinars y también de VASA (la empresa líder en producción de vidrios), para hacer entrevistas a grandes personajes; recuerdo la alegría de haber conseguido una con Guibert Englebienne, uno de los fundadores y presidente de Globant, por ejemplo”.

“Mi padre tenía una exportadora de cítricos. Era un tipo aguerrido, generoso, convocante, muy generador de cosas. El empuje que tengo para concretar proyectos y no encerrarme cuando algo no sale como esperaba sin dudas me viene de él”.

El diseñador de alta costura Fabián Zitta la acompañó en FOA 2024, cuando armaron el espacio donde un creador habita y se inspira. El arquitecto Mariano Canova (izq.), parte del equipo.

“La moda es una pasión y un canal de expresión para mí desde muy chica. Fabián Zitta es uno de mis diseñadores preferidos. Todo lo que hace es exquisito”.

"Fabián es una persona muy versátil y muy exigente: todo en su trabajo es preciso, excelso". Acá, junto a Zitta (y by Zitta), en la presentación de una de sus colecciones a fines de 2024 en el Salón Dorado del Colón

Pasar al primer plano

Si en su calidad de consultora usa y enriquece su redes, y como jefa de grandes equipos siempre les dio mucho lugar a los profesionales, desde hace unos años Pía por fin se decidió a ponerle la firma a un espacio.

“No es algo que me hubiera propuesto, pero, mirando hacia atrás, se puede decir que es una evolución lógica, natural. Fue a partir de una invitación a participar en FOA 2022 que doy el salto. Durante años tuve alta responsabilidad y baja exposición. ¡Es otra cosa ver mi nombre en la puerta!"

Uno de los planes que tiene Pía entre manos es, a pedido de los dueños de la isla El Descanso, reunir empresas para hacer allí un hotel. Acá, frente a una monumental obra de Marie Orenzanz dentro del predio

El parque de El Descanso tiene incontables obras de arte, como el obelisco de Bastón Díaz. "Este proyecto es mi gran sueño. La isla combina naturaleza, diseño y arte, es un lugar donde me encuentro conmigo misma, con las emociones genuinas”.

“Con el correr de las ediciones, la vara de Experiencia Living queda cada vez más alta, todo un desafío. ¡Creo que es justamente eso una de las cosas que me entusiasman!“

Con Federico Churba, un diseñador al que admira y aprecia, y César Aquilano, en ese momento director en Vasa, con quienes Pía trabajaba. De ese encuentro surgieron diseños de Churba en vidrio, algo que él sentía como una asignatura pendiente

“Para mí, un contacto no es un número de teléfono. Es una persona que tiene toda una experiencia individual conmigo, un camino recorrido. Cuido mucho esos y todos los vínculos”.

PARA SABER MÁS sobre Experiencia Living 2026 Remeros Beach y estar al tanto de todas sus novedades, podés visitar su sitio web y también el Instagram de Living.