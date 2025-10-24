Experiencia Living 2026 ya tiene sede y fecha para su cuarta edición

Te contamos dónde se hará la imperdible muestra de arquitectura, decoración y diseño que reúne lo mejor del mercado.

Escuchar Nota

Un dato para la agenda de los amantes del diseño: se confirmó la fecha de Experiencia Living 2026. Como lo demostró el enorme suceso de sus tres ediciones anteriores, la feria curada por revista Living y organizada por La Nación es un encuentro obligado de decoradores, arquitectos y diseñadores y una cita ineludible para quienes buscan ideas, tendencias y los nuevos productos del mercado.

Esta vez, el desarrollo de la cuarta edición será en Remeros Beach, un emprendimiento de Vizora en Tigre entre marzo y abril del 2026. Y, como en cada edición de Experiencia Living, destacados profesionales ambientarán los modernos departamentos con vista a la “Cristal Lagoon” de 3,5 hectáreas. El encuentro es un programa completo que incluye gastronomía, música, un paseo de compras y stands de las marcas que nos acompañarán brindando asesorameniento en las últimas novedades y tendencias.

Experiencia Living 2026 tendrá lugar en uno de los edificios Árboris, una marca de gran éxito en Las Lomas y La Horqueta que ahora se suma a Remeros Beach, de Tigre.

Remeros Beach combina arquitectura, naturaleza y una “crystal lagoon” de 3,5 héctareas como gran protagonista. Rodeada de playas de arena blanca y amplios espacios verdes, redefine el concepto de vivir junto al agua.

La arquitecta Mariana Kratochwil, directora de Living; Milagros Brito, presidente de Vizora Desarrollos Inmobiliarios y Santiago Traynor, gerente de Eventos y Content Lab de La Nación.

Diseñado bajo el concepto de anillos de calma, Remeros Beach ordena sus espacios desde la laguna hacia la vida social y el borde natural, priorizando la armonía entre bienestar, recreación y naturaleza.” — Milagros Brito, presidente de Vizora, Desarrollos Inmobiliarios

EXPERIENCIA LIVING REMEROS BEACH WEB

Constanza Brito, vicepresidente de Vizora; Gervasio Marques Peña, Director Comercial de La Nación, y Teresa de Elizalde, directora del Grupo de Revistas La Nación.

“Nuestro objetivo es seguir generando experiencias que conecten a las audiencias con momentos de inspiración. Queremos aprovechar esta excelente locación para vivir el diseño en su máxima expresión y amplificarlo en toda la multiplataforma de LA NACION para llegar a millones de personas”, dijo Gervasio Marques Peña, director comercial de La Nación.

Arquitectos, decoradores y sponsors escuchan las palabras de los organizadores

Es una enorme satisfacción volver a recibir a expositores de ediciones anteriores, porque habla de confianza en un producto de calidad; y también participantes nuevos, porque Experiencia Living es un proyecto que entusiasma.” — Santiago Traynor, gerente de Eventos y Content Lab de LA NACIÓN

A punto de entrar en el edificio Árboris donde se llevará a cabo Experiencia Living 2026

En esta edición, Banco Macro acompañará a Experiencia Living como main sponsor.