Experiencia Living 2026 ya tiene sede y fecha para su cuarta edición

Te contamos dónde se hará la imperdible muestra de arquitectura, decoración y diseño que reúne lo mejor del mercado.
- 2 minutos de lectura'
Un dato para la agenda de los amantes del diseño: se confirmó la fecha de Experiencia Living 2026. Como lo demostró el enorme suceso de sus tres ediciones anteriores, la feria curada por revista Living y organizada por La Nación es un encuentro obligado de decoradores, arquitectos y diseñadores y una cita ineludible para quienes buscan ideas, tendencias y los nuevos productos del mercado.
Esta vez, el desarrollo de la cuarta edición será en Remeros Beach, un emprendimiento de Vizora en Tigre entre marzo y abril del 2026. Y, como en cada edición de Experiencia Living, destacados profesionales ambientarán los modernos departamentos con vista a la “Cristal Lagoon” de 3,5 hectáreas. El encuentro es un programa completo que incluye gastronomía, música, un paseo de compras y stands de las marcas que nos acompañarán brindando asesorameniento en las últimas novedades y tendencias.
Remeros Beach combina arquitectura, naturaleza y una “crystal lagoon” de 3,5 héctareas como gran protagonista. Rodeada de playas de arena blanca y amplios espacios verdes, redefine el concepto de vivir junto al agua.
Diseñado bajo el concepto de anillos de calma, Remeros Beach ordena sus espacios desde la laguna hacia la vida social y el borde natural, priorizando la armonía entre bienestar, recreación y naturaleza.”
— Milagros Brito, presidente de Vizora, Desarrollos Inmobiliarios
“Nuestro objetivo es seguir generando experiencias que conecten a las audiencias con momentos de inspiración. Queremos aprovechar esta excelente locación para vivir el diseño en su máxima expresión y amplificarlo en toda la multiplataforma de LA NACION para llegar a millones de personas”, dijo Gervasio Marques Peña, director comercial de La Nación.
Es una enorme satisfacción volver a recibir a expositores de ediciones anteriores, porque habla de confianza en un producto de calidad; y también participantes nuevos, porque Experiencia Living es un proyecto que entusiasma.”
— Santiago Traynor, gerente de Eventos y Content Lab de LA NACIÓN
En esta edición, Banco Macro acompañará a Experiencia Living como main sponsor.
