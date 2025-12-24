Plantas de interior que transforman la casa: decoración, tendencias y bienestar

Más allá del estilo, las plantas aportan personalidad al ambiente, mejoran el bienestar de los habitantes y, con un poco de atención, pueden convertir cualquier rincón en un oasis de calma y estética

La irrupción del estilo urban jungle marcó una tendencia fuerte en decoración: integrar plantas como protagonistas de los interiores para aportar vida, textura y sensaciones más agradables al hogar. Lejos de ser solo un acento de color, la naturaleza dentro de casa genera una sensación de calma, ayuda a reducir el estrés y mejora la percepción general de los espacios.

Cómo elegir las plantas

Antes de sumar verde, más allá de la forma, el tamaño y el color de la planta, es clave pensar en la luminosidad de cada ambiente, porque no todas las especies se adaptan igual y de que se adapten bien o no depende el éxito.

Luz abundante: ideal para plantas grandes o de hojas amplias y vistosas.

ideal para plantas grandes o de hojas amplias y vistosas. Luz media: perfecta para follajes versátiles que no toleran el sol directo.

perfecta para follajes versátiles que no toleran el sol directo. Poca luz: plantas rústicas, resistentes y agradecidas, ideales para departamentos o ambientes interiores.

El living de Carina Michelli cuenta con mucha luz natural Gentileza Carina Michelli

Entender este punto es fundamental para que las plantas crezcan sanas y se luzcan de verdad. Pero, además del impacto estético, al momento de elegirlas hay que saber que algunas plantas influyen también positivamente en el bienestar cotidiano. Por ejemplo:

Lavanda: su aroma ayuda a relajarse y a generar climas más serenos.

su aroma ayuda a relajarse y a generar climas más serenos. Aloe vera: mejora la calidad del aire durante la noche y es ideal para dormitorios.

mejora la calidad del aire durante la noche y es ideal para dormitorios. Romero y albahaca: aromáticas estimulantes, perfectas para cocinas y espacios de trabajo.

Dónde y cómo integrarlas al ambiente

Un rincón verde y especies más pequeñas en estantes y centro de mesa. Gentileza Ciudad Naturaleza

Priorizar la luz. Lo principal es elegir las especies según la orientación y la claridad del ambiente, para garantizar que estén en condiciones óptimas.

Lo principal es elegir las especies según la orientación y la claridad del ambiente, para garantizar que estén en condiciones óptimas. Menos es más. Un punto verde bien elegido suele tener más impacto que muchos sin orden y, en caso de que se prefiera la abundancia, hay que jugar con eso e ir por la jungla total. Los puntos intermedios suelen perder potencia estética.

Un punto verde bien elegido suele tener más impacto que muchos sin orden y, en caso de que se prefiera la abundancia, hay que jugar con eso e ir por la jungla total. Los puntos intermedios suelen perder potencia estética. Jugo de alturas. Combinar plantas altas, colgantes y de apoyo contribuye a lograr un efecto visual equilibrado y sofisticado.

Qué plantas poner

Un rincón verde con distintas especies dispuestas en estantes de madera Gentileza Carina Michelli

Una vez que se tienen en cuenta estos aspectos, sí es momento de decidir qué plantas llevar a casa. Hay un amplio abanico de posibilidades.

Clásicos que no fallan

Ficus pandurata

Conocido como “árbol lira”, se destaca por sus hojas grandes y esculturales. Es ideal para livings y comedores amplios, donde aporta presencia, elegancia y un toque contemporáneo.

El Ficus Pandurata es una de las plantas que está de moda actualmente Luciana Torio de @holaplantery

Spathiphyllum (lirio de paz)

Una de las especies más elegidas para interiores luminosos. Su gran atractivo es que combina hojas verdes intensas con flores blancas delicadas, además de contribuir a mejorar la calidad del aire.

Sansevieria

La aliada indiscutida de quienes no tienen mucha experiencia: es resistente, tolera poca luz y necesita riegos espaciados. Funciona muy bien en dormitorios y pasillos.

Poco exigentes, la Sansevieria trifasciata (izquierda) y Sansevieria trifasciata 'Laurentii' (derecha), son originarias de África tropical, plantas muy útiles para purificar el aire de los interiores Archivo Revista Jardín

Pilea (planta china del dinero)

Compacta, simpática y fácil de cuidar. Ideal para repisas, escritorios o estantes, suma verde sin invadir y se adapta muy bien a la luz media.

Plantas con flores y mucha personalidad

En espacios chicos o departamentos, las plantas con flores pueden convertirse en verdaderos acentos decorativos:

Anthurium Petit

De tamaño reducido y con flores brillantes que duran meses, es perfecto para sumar color sin ocupar demasiado lugar.

Una de las bromelias más usadas en interiores, Aechmea fasciata: forma una roseta gris verdoso y de su centro nace una flor rosada que puede durar varios meses Archivo Revista Jardín

Calathea lietzei

Más que una planta, una pieza decorativa viva. Sus hojas con dibujos y movimientos según la luz la convierten en una opción ideal para rincones con luz indirecta y climas interiores cuidados.

La magia de las plantas colgantes

Las plantas colgantes están en pleno auge porque permiten sumar verde sin sacrificar superficie. Funcionan muy bien en cocinas, baños, esquinas olvidadas o para dar marco a una ventana.

En los espacios interiores, las plantas colgantes son un punto de interés visual, además de ser de fácil cuidado y aliado que purifica el aire Archivo Revista Jardin

Entre las más elegidas se destacan:

Potus: resistente, adaptable y muy decorativo; ideal para principiantes.

resistente, adaptable y muy decorativo; ideal para principiantes. Helechos colgantes: aportan textura, frescura y un aire clásico y elegante.

aportan textura, frescura y un aire clásico y elegante. Collar de corazones y Cissus: opciones más delicadas que suman movimiento y liviandad visual.

opciones más delicadas que suman movimiento y liviandad visual. Hiedra inglesa: un clásico que nunca falla, con follaje abundante y caída natural.

