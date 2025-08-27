Propuestas para darle un giro moderno y multifuncional a tu pasillo

Doce ideas de casas reales para transformarlos de simples zonas de paso a transiciones con personalidad y mucho estilo que aprovechan cada metro.

La iluminación como un todo

El antes y el después de un pasillo de un departamento reformado por los arquitectos Mariano Giardino y Jorge Cermesoni de Fondamenta Arquitectura. Javier Picerno

En lo que era un pasillo con luces empotradas y empapelado, los arquitectos Mariano Giardino y Jorge Cermesoni lo transformaron en una audaz propuesta blanca con iluminación de vanguardia.

Detalles que suman

“Me interesan los espacios simples y confortables dentro de lo clásico”, nos contó Catalina Ortiz de Falcao, dueña de una casa-quincho reformada por la Arq. Lourdes Yarade Saravia (Lys Arquitectura) y pensada como centro de reunión de amigos y familia.

En este caso, se colocó un recibidor de madera con dos grandes cuadros apoyados y una pequeña lámpara, dándole un toque artístico y llamativo al espacio. Daniel Karp

Funcionalidad

¿Por qué no aprovechar el pasillo para crear una mini biblioteca? Una estantería a medida es una forma práctica de organizar los diferentes libros y darle un toque moderno y de refugio de lectura a esta zona de paso.

Entre el comedor, la cocina y el family, el tesoro de la casa familiar: una biblioteca diseñada con poca profundidad para exhibir las tapas de sus libros de cocina preferidos. Santiago Ciuffo

Las bibliotecas son ideales para pasillos anchos o con buena luz natural. Funcionalidad sin saturar los espacios.

Con una biblioteca chata en el pasillo de la casa de una arquitecta, se ordenan todos los libros infantiles de sus hijos casi sin ocupar volumen. Daniel Karp

Una experiencia visual

Las fotografías en blanco y negro u obras de arte acompañadas por largas alfombras en los pisos, transforman por completo la atmósfera de un pasillo, elevándolo a a un nivel superior.

En este pasillo, se colocó una lucarna para favorecer el ingreso de luz natural y una serie de cuadros a modo de narración visual.

Cuadros (Genoveva Wall Art), alfombra (Missha Deco) y perchero (Hydra Home). Magali Saberian

De gusto moderno y minimalista, sus dueños definieron que la paleta del pasillo iba a ser blanca pero con mucha madera en un intento de compensar la frialdad del piso, y elegantes toques en negro.

En este departamento, se colocaron una serie de cuadros de diferentes marcos y tamaños y fotos en blanco y negro. Estantes de madera (Ikea) y alfombra de lana (Elementos Argentinos). Santiago Ciuffo

Tonos oscuros

“Soy muy de los azules y los grises; los tonos claros me gustan más para el fin de semana”, dijo el DJ Chule Bernardo hablando sobre el interiorismo de su departamento, del que se ocupó personalmente. Pero decidió darle el brillo de la pintura satinada (y bien iluminada) tanto en puertas como en paredes, y un tono que lo asociara con los mosaicos calcáreos del baño.

Los colores oscuros no solo transforman visualmente los pasillos, sino que lo convierten en un ambiente acogedor y repleto de carácter. Calcáreos diseñados por la arq. María Zunino, a cargo de una reforma previa del depto. daniel karp

Curvas y más curvas

Son la última tendencia en diseño y qué mejor que incorporarlas en las zonas de paso. Este detalle arquitectónico suaviza las líneas rectas y le da un toque moderno y sofisticado a cualquier ambiente.

En esta suerte de pasillo-túnel de un departamento de 1914 en Barcelona, los arcos, círculos y semicírculos y el color azul oscuro son protagonistas. Gentileza Roberto Ruiz

Moderno y ligero

Si buscas que tu pasillo no esté muy cargado y con demasiada información visual, colocar estantes volados puede ser una buena opción. También, incorporar plantas de interior aporta frescura.

Para vestir el pasillo, y al no haber espacio para un mueble, se hicieron dos estantes de MDF laqueado donde descansan cuadros, plantas y objetos. Santiago Ciuffo

En esta casa en Núñez diseñada por el Estudio Filcman Gurfinkiel, se reemplazó la puerta original por una de hierro para compartir la claridad del balcón y una garganta central de iluminación pintada en negro la acompaña.

Tres largos estantes a modo de pequeña biblioteca con diferentes objetos decorativos como jarrones con hojas secas y pintada en un tono oscuro para que llame la atención de quien pase por ese espacio. Javier Picerno

Pisos protagonistas

El pasillo de la casona de 1923 de la diseñadora Carolina Aubele en Belgrano R, conserva su buen estado y en su pasillo destacan las paredes en blanco y negro y un piso con cerámicos. Daniel Karp

Los pisos, a veces olvidados, son capaces de transformar un pasillo en el protagonista de la casa. Este es el caso de la casa de fin de semana de la diseñadora Carla Barconte (Estudio Plök) en Mercedes, donde la combinación de pisos calcáreos y madera genera un efecto envolvente y acogedor.

El piso calcáreo del pasillo (Noi Estudio) de la casa de la diseñadora Carla Barconte tiene los mismos colores que el resto de la casa. Gentileza: Ana Grucki

Continuidad

En una casa familiar diseñada por los arquitectos Federico Álvarez Bayón e Ignacio Turner, el pasillo que distribuye a los dormitorios rodea un patio interno y le dieron un toque original en su techo: se repite el mismo tono verde del living. También, tiene su toque artístico con un collage en una de sus paredes.