Tendencia: la domótica llegó a los espacios exteriores

¿Pensaste alguna vez en abrir el techo de una pérgola o encender las luces o la calefacción desde el celular antes de llegar a casa? ¿O en que se cierre sola si llueve? Una de las grandes sorpresas de Experiencia Living es el stand de Tolder y sus Pérgolas Inteligentes.

Tolder en Experiencia Living 2023

En el patio central del predio, la firma instaló su nueva generación de pérgolas bioclimáticas con tecnología Dynamic. Es un poderoso sistema para vivir una experiencia outdoor 100% a medida, que le ofrece al usuario el control de múltiples funciones a través de su dispositivo móvil.

“Son pérgolas que están equipadas con un smart hub. Se trata de una plataforma por la cual podés manejar desde una app en el teléfono no solamente lo que tiene que ver con la pérgola -como encender o apagar la luz- o activar los motores para abrirla y cerrarla; sino que también permite generar escenas. Por ejemplo, si tenés un cocktail en tu casa y querés que a las 7 de la tarde tu pérgola se encienda y encienda la música, lo podés hacer”, cuenta Laura López, Gerente Comercial de Tolder.

El stand de Tolder se llenó de color con un cerramiento conceptual de vidrios Cristalfelx en diferentes tonos. Julia Gutierrez

Se trata de un desarrollo de la firma creada en 1984, que cuenta con una gran experiencia. Desde hace 40 años, Tolder diseña y fabrica pérgolas, cerramientos de vidrio, techos móviles y toldos; y tiene colecciones de sombrillas y muebles de exterior súper premium.

¿Cómo es una Pérgola domótica?

Dynamic es un smart hub, es decir, una central inteligente que permite gestionar todas las funciones de la pérgola desde una app o asistente virtual. Se puede controlar la apertura y cierre de la pérgola, personalizar la iluminación de spots y LEDs, configurar escenarios con día y hora, o automatizar funciones con la información de los sensores climáticos que anticipan viento o granizo, de transmisión, de temperatura interna o de humo. Además, si tenés domótica en tu casa, es posible integrarla con Dynamic.

“Incluso es posible asociar una central climática para que, por ejemplo, si llueve o si hay granizo o hace frío -y la pérgola está abierta-, se cierre automáticamente. El smart hub nuclea diferentes cosas que hay en la casa, también se puede sumar música, luces, y más funciones”, resume Laura.

Las pérgolas inteligentes son de aluminio pero tienen terminación madera para sumar calidez al espacio. Julia Gutierrez

Puede ser controlada no sólo a través de la aplicación propia -disponible en Google Playstore y Appstore para iOS y Android- sino también con los

comandos de voz de asistentes virtuales -Amazon Alexa y Google Home-, con el control remoto físico de la pérgola y con otros sistemas de domótica activos en la vivienda.

En cuanto a la materialidad, la estructura de la pérgola está hecha de aluminio, al igual que sus lamas, que tienen una terminación color madera. Eso aporta un toque cálido, pero sin perder el espíritu de vanguardia en un producto 100% apto para outdoor, que no requiere mantenimiento.

Líder en espacios al aire libre

Además, en el espacio de Tolder se pueden encontrar otros productos para disfrutar del exterior: Cristalflex es un sistema de cerramientos de vidrio templado de seguridad, ideal para ganarle metros a los espacios abiertos de galería, balcones y jardines y transformarlos en un espacio más para usar todo el año, sin importar la estación o el clima.

Durante el mes de Experiencia Living, la gente que se acerque al stand tiene un 25% de descuento comprando una pérgola inteligente. Julia Gutierrez

Para Experiencia Living, la firma desarrolló un cerramiento conceptual, con vidrios de distintos colores que suman un costado lúdico al espacio. En las casas que no tienen galería, este producto es ideal para generar un espacio a medida. “La idea de armar el stand tiene que ver con la posibilidad, si no tenés nada construido para disfrutar del exterior, si no tenés galería, de armar desde cero un espacio que podes usar los 365 días del año. Porque tenés también un cerramiento”, resume Laura.

También se puede ver el Berlín Glass, un calefactor eléctrico con sistema infrarrojo, ideal para disfrutar de las noches más frescas. Es apto para interior y exterior, ya que es resistente a la lluvia.

Durante el mes de Experiencia Living, toda las personas que se acerquen al stand van a tener un 25 por ciento de descuento comprando una pérgola inteligente. Además, al escanear un QR se puede participar de un sorteo de una hamaca, ya que Tolder tiene una propuesta integral para el jardín que incluye toldos, pérgolas, cerramientos y muebles de jardín, entre otras cosas.

