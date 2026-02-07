En Nueva Jersey: la mansión de la Edad Dorada, en medio del bosque, que se vende por US$19 millones

Una mansión histórica construida en 1907, ubicada en Nueva Jersey y con vistas a las montañas Ramapo, volvió al mercado inmobiliario tras un proceso de quiebra, luego de que uno de sus propietarios fuera acusado de fraude. La propiedad se ofrece actualmente por US$19.000.000

Cuál es la mansión que se vende por US$19 millones en Nueva Jersey

La mansión Crocker-McMillin se encuentra en el municipio de Mahwah, en 675 Ramapo Valley Rd., Nueva Jersey, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con Zillow.

La mansión Crocker cuenta con 21 habitaciones y 19 baños (Zillow)

La residencia cuenta con una superficie aproximada de 50.000 pies cuadrados (unos 4.600 metros cuadrados) y forma parte de una finca de cinco hectáreas. Fue construida en 1907 y recientemente salió a la venta por US$19 millones.

Según la plataforma inmobiliaria, la propiedad destaca por su estilo propio de la Edad Dorada, con una combinación de opulencia histórica y comodidades modernas, además de un entorno natural privilegiado.

Historia de la mansión y puesta en venta por dueño acusado de fraude

El propietario original fue George Crocker, un viudo de 46 años y uno de los herederos más ricos de Nueva Jersey a comienzos del siglo XX. La construcción comenzó en 1902, duró cinco años y tuvo un costo de US$2.000.000 de la época, según Business Insider.

La mansión Crocker tiene una superficie de 4600 metros cuadrados (Zillow)

Crocker heredó alrededor de US$6 millones de su padre, Charles Crocker, cofundador del Ferrocarril Central del Pacífico. El diseño estuvo a cargo del arquitecto James Brite, quien se inspiró en Bramshill, un castillo inglés del siglo XVII. Para la obra se utilizaron ladrillos rojos de Harvard, piedra caliza de Indiana, vigas de acero y pisos de hormigón, lo que la hizo altamente resistente al fuego.

Crocker murió en 1909, apenas dos años después de mudarse. En 1912, la propiedad fue comprada por Emerson McMillin, banquero y fideicomisario del Museo Americano de Historia Natural, quien también financió expediciones polares.

Décadas después, la mansión pasó por varios dueños, incluidos grupos que intentaron convertirla en club de campo, la Arquidiócesis de Newark y desarrolladores inmobiliarios. En 2008, fue adquirida por Ilija Pavlovic por US$8,8 millones, quien emprendió una restauración integral.

En 2021, el inversionista Miles Guo compró la propiedad por US$26 millones, pero dos meses después se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrota, tras ser acusado de un fraude por US$18 millones, lo que derivó en la actual venta.

Cómo es la mansión Crocker-McMillin

La residencia, originalmente conocida como Darlington, cuenta con 21 habitaciones y 19 baños, además de una destacada carpintería artesanal y trabajos de cantería de alto nivel, según Zillow.

La mansión Crocker está a uno 40 km del corazón de Nueva York(Zillow)

Entre sus espacios interiores se incluyen un Gran Salón, biblioteca, cocina estilo restaurante, cocina de preparación, sala de billar, sala de juegos, vinoteca, cine privado, piscina cubierta, spa, sala de masajes y gimnasio.

En el exterior, la finca ofrece jardines formales, fuentes, cancha de tenis, casa de huéspedes, cabaña, caseta de acceso y un garaje con capacidad para ocho vehículos, de acuerdo con la información de Zillow.