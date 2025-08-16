Polista y bodeguero: vivió 25 años en Estados Unidos, jugó para Tommy Lee Jones y volvió a su ciudad para hacer vino

Martín Muñoz es manager de equipos y tiene un emprendimiento que ofrece degustaciones y recibe huéspedes

La bodega está a pocos minutos del centro de Balcarce

Cuando nació, a Martín Muñoz le regalaron un petiso que se llamaba Pamperito. “Ese caballo fue mi gran amigo, mi mejor juguete. No hubo un día que no lo anduviera. Tengo pasión por los caballos desde que tengo uso de razón”, comenta Martín, que nació en Tandil, se crió en campo familiar del paraje Las Dos Naciones, de Lobería, y creció en Balcarce, dónde hoy vive. Pero si hablamos de destinos, hay mucho más en la vida de este polista devenido en bodeguero.

Martín con su esposa, Verónica Fernández

Séptimo Chukker, la etiqueta del balcarceño

“Cursé la primaria en una escuela rural dónde éramos 21 alumnos de primero a séptimo grado. Para hacer la secundaria me mudé a Balcarce y vivía en la casa de mis abuelos maternos. En el verano del 96, cuando tenía 17 años, en el club de polo de Mar del Plata conocí a la familia Tevez, de Cañuelas y primos de los Castagnola”, relata Martín sobre los parientes de Bartolomé y Camilo Castagnola, dos de los mejores polistas argentinos de la actualidad. “Con ellos di mis primeros pasos en este deporte. Al año siguiente los polistas Santiago Hernando y Luis Echezarreta me invitaron a Estados Unidos para hacer la temporada de polo en Alabama y Mississippi. Y después de eso, Sebastián Bonorino, manager de San Baba, el equipo del actor Tommy Lee Jones, me invitó a formar parte de su grupo de trabajo. Fue entonces que empecé mi carrera como polista profesional. Me formé muy de abajo, aprovechando la oportunidad que me estaba dando”, comenta Martín, que muchos años más tarde, en 2016, revolucionó a la ciudad de Balcarce cuando entre los invitados a su casamiento tuvo al actor de Hollywood.

Martín vivió 25 años en Estados Unidos gracias al polo Tequila Sunsets Photography

Con la experiencia ganada, Martín se sumó al equipo de Scott Wood, un empresario del petróleo de Houston, apasionado por el deporte del taco y la bocha. Con él como patrón (dueño de un equipo con jugadores contratados de mejor calidad) compitieron en los torneos de alto hándicap más importantes del planeta, como Palm Beach, Inglaterra, Saint Tropez, Aspen, Houston y Santa Bárbara. Y llevan juntos 25 años, ahora con Martín como manager del equipo y ya no arriba del caballo.

Fue en ese marco, en 2013 y en Palm Beach, cuando el polista conoció a una veterinaria patagónica, Verónica Fernández, de Puerto de Santa Cruz. Empezaron a salir luego de dos años de trabajar juntos, se casaron y juntos tienen un hijo, Gael, que nació en Texas, pero se está criando en Balcarce. “Siempre quise volver a esta ciudad, donde están mis raíces y donde quiero ver crecer a mi hijo. Quiero darle un ambiente familiar y rodeado de esos amigos que quedan para toda la vida, donde se comparten los valores fundamentales de la vida, que son difíciles de encontrar en el Exterior”, resume Martín sobre la decisión que tomó el año pasado: volver con su familia a instalarse en Argentina, aunque aún vinculado a su patrón texano.

Martín montó un espacio muy cómodo para recibir gente

Las degustaciones son parte de la propuesta del lugar

Trabajador y comprometido, el polista siempre supo que la decisión de volverse a Balcarce tenía que venir acompañada de algún proyecto. Así incursionó en el vino, con el apoyo fundamental de su socio y ahijado Bautista Bodega –apellido que parece casi un designio–. En 2022 montaron Bodegas y Viñedos Balcarce, este emprendimiento que ya es tendencia en la ciudad donde cada vez hay más vitivinicultura en desarrollo. “Hacer vinos requiere tanta pasión como el polo. Si no te entusiasma, no lo podés hacer. No hay fines de semana de descanso, ni se pueden marcar los tiempos. La adrenalina que implica el polo es como la paciencia para esperar un año hasta probar los primeros vinos”, señala Martín que contrató como enólogo al tandilense Matías Lucas. La calidad de Séptimo Chukker, la marca que ya cuenta con un Cabernet Franc, un Sauvignon Blanc y un blend de Cabernet Franc y Tannat, se nota en el vino que compartimos. Así como el espíritu de este deportista que es solícito, bien dispuesto y afable. El mundo del polo no parece haber alterado su gen campechano.

Los dormies están junto a la bodega y las viñas

Las habitaciones de Bodegas y Viñedos Balcarce son bien funcionales

Martín aprendió mucho de vinos y trabaja en las viñas

Bodegas y Viñedos Balcarce. De Martín Muñoz y Bautista Bodega, las viñas y la bodega están a diez minutos del centro de Balcarce. Coordinan degustaciones y almuerzos en un salón muy lindo. Tienen además tres dormies muy bien puestos para recibir huéspedes. Sirven desayuno seco. Hay pileta. Desde $90.000 la doble con desayuno. Calle s/n y RP 55. T: (2266) 57-8383. IG: @vinedos.balcarce