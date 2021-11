¿Cuando estrena y dónde veo la nueva temporada de Dexter?

Revival, reboot y remake. Además de las historias originales, la televisión actual tiene un volumen gigante de estrenos que -técnicamente- se desprenden de títulos viejos. Mientras que los reboots lo que hacen es reiniciar la narrativa con un elenco completamente renovado (como fue el caso de Gossip Girl en HBO Max) y las remakes son una adaptación de otra serie (como fue el caso de Your Honor de Paramount+), cuando hablamos de un revivals estamos frente al escenario de historias que creíamos cerradas para siempre y que ahora vuelven a la pantalla chica.

Desde “The X-Files” hasta “Twin Peaks”, ahora se suma a la lista “Dexter”. Sí, regresa “Dexter” y Michael C. Hall se vuelve a poner en la piel del asesino que en 2006 conquistó a millones de espectadores. Te contamos todo lo que tenés que saber antes de su estreno.

Foto: Seacia Pavao/Showtime

Nueva sangre, una nueva historia

Así como “Sex and the City” tituló su vuelta a la televisión “And Just Like That...”, “Dexter” también regresa con un nuevo nombre: “Dexter: New Blood”. La historia inicia 10 años más tarde de los eventos que vimos en su serie finale (recuerden: Dexter se deshace del cuerpo de su hermana, envía a su novia e hijo a vivir a Buenos Aires y él se retira a un lugar solitario para sufrir una vida anónima) y vemos a nuestro protagonista ya no como un forense de la policía, sino trabajando como un asociado de ventas en una tienda de pesca y caza. Con un estilo de vida -en apariencia- pacífico, todo cambia cuando en el pueblo en donde viven empiezan a suceder ciertas tragedias que traen de regreso a su pasajero oscuro.

Quiénes vuelven y quiénes se suman

Mientras que Hall regresa como Dexter, no es la única cara conocida de. Fallecidos en la historia original, Jennifer Carpenter (Debra) y John Lithgow (Trinity Killer) también estarán presentes ¿Cómo? No es loco pensar que quizá tomen el trabajo de James Remar y se conviertan en la representación física de la conciencia de nuestro protagonista.

Entre los nuevos miembros del elenco tenemos a: Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott, Jamie Chung y Clancy Brown.

Foto: Seacia Pavao/SHOWTIME. Seacia Pavao - SHOWTIME

Cuándo y dónde la podemos ver

Tanto en Argentina como en Latinoamérica, “Dexter: New Blood” estrena el próximo lunes 8 de noviembre. Van a poder ver esta temporada -de 10 episodios en total y con estrenos semanales- en la plataforma de streaming de Paramount+, la cual trae todos las ficciones del canal norteamericano Showtime.

Ya tenemos varios avances

Las razones del regreso

Si fueron fanáticos de “Dexter” bien saben que las últimas temporadas de la ficción estuvieron lejos de ser brillantes. Tanto, que su final es todavía considerado uno de los peores cierres del universo de las ficciones televisivas. Con este fantasma detrás, aparentemente la razón por la cual sus creadores decidieront revivir este universo fue por la posibilidad de hacer un poco de justicia. Es decir, “New Blood” tiene la intención remendar los errores del pasado, darle el cierre que merece y hacer las paces con sus fanáticos.