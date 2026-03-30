Buenos Aires es sede del primer campeonato de sushi de América Latina: cuándo y dónde y cómo comprar las entradas

Llega a Buenos Aires la primera edición de Sushi World Cup, un certamen donde por primera vez se prepararán 50.000 piezas de sushi en un solo día y 30 equipos de toda la región competirán para ver quién tiene la mejor técnica y creatividad.

El sushi, un emblema de la gastronomía japonesa Sushi World Cup

Un verdadero show donde los participantes se medirán en vivo, frente a un jurado especializado. Y no solo se pondrán a prueba la técnica y el sabor, sino también el manejo del tiempo, la precisión y la capacidad de trabajo bajo presión.

Los equipos competirán en seis categorías:

• Veggie

• Langostinos

• Trucha

• Pesca blanca

• Nigiri

• Sushi creativo

No se permite el uso de salmón. Entre categoría y categoría se realizarán minidesafíos técnicos vinculados a la velocidad, corte y prolijidad.

Sushi creativo, una de las categorías Sushi World Cup

Los criterios de evaluación serán:

• Técnica

• Sabor

• Presentación

• Creatividad

• Precisión y velocidad.

El jurado estará compuesto por referentes de la gastronomía japonesa como Alejandra Kano, la primera argentina nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Gastronomía Japonesa por el gobierno japonés en 2022.

Sushi World Cup celebra la cultura japonesa, a través del sushi, uno de sus íconos más reconocidos. La cita es el sábado 4 de abril en La Rural. Se esperan más de 12000 visitantes y, durante la jornada, el público podrá seguir la competencia en tiempo real, participar de degustaciones y recorrer distintos stands gastronomicos y de regalería además de disfrutar de distintos shows.

Todos los equipos participantes

También se evaluará la presentación Sushi World Cup

Gokana,

Ika Barra de Sushi,

Kyoto Sushi,

Kyoto Sushi BA,

Buenos Aires Sushi,

Sakuma Sabi Sushi,

Emer-Son,

Kikai Sushi,

Kimera Sushi,

San Shokunin,

Niza Sushi,

Huari Nikkei,

Ikisaki Sushi,

Yokai Sushi,

Hi to kage,

The Sush,

Namida,

Pelaia,

Piranha Sushi,

Sushi and friends,

Rock Tu Roll Sushi,

Sushibarra Bragado

ZoMu Sushi Fusión Madryn, de Puerto Madryn,

Sushilife de Comodoro Rivadavia, Chubut,

Toshiosushi, de Santiago del Estero,

Umai Sushi, de La Rioja,

SushiFeel, de Tucumán,

Jonkon Argentina

Casta de Catamarca.

Cuándo y dónde es el primer campeonato de sushi de América Latina