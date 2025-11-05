Adiós a la calvicie: un estudio encontró sorprendentes beneficios de la cebolla para la alopecia

La caída del cabello es un problema que preocupa tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, un nuevo estudio científico podría ofrecer una alternativa natural prometedora: la cebolla. Durante generaciones, este ingrediente ha sido parte de los remedios caseros tradicionales, y hoy la ciencia comienza a respaldar su efectividad.

La cebolla, un antiguo remedio con respaldo científico

El estudio, publicado en The Journal of Dermatology, analizó los efectos del jugo de cebolla sobre la alopecia areata, una condición autoinmune que causa pérdida de cabello en parches.

Los investigadores reclutaron a un grupo de personas diagnosticadas con esta enfermedad y las dividieron en dos grupos: uno aplicó jugo de cebolla en el cuero cabelludo dos veces al día durante ocho semanas, mientras que el otro utilizó solo agua.

Los resultados fueron notables: en apenas dos semanas, la mayoría de los participantes que usaron jugo de cebolla observó signos de crecimiento capilar. Al término del estudio, el 87 por ciento de este grupo había recuperado el cabello en las zonas afectadas, frente al 13 % del grupo de control.

(Foto: FreeP¡CK)

Los compuestos activos de la cebolla y su efecto en el cuero cabelludo

Los científicos atribuyen estos resultados a los compuestos presentes en la cebolla, como el azufre, los flavonoides y los antioxidantes. Estos elementos podrían estimular los folículos pilosos, mejorar la circulación sanguínea y reducir la inflamación del cuero cabelludo, factores clave para el crecimiento del cabello.

El azufre, en particular, es un nutriente esencial para la producción de queratina, la proteína principal del cabello. Su presencia podría fortalecer las fibras capilares y prevenir su debilitamiento. Además, los antioxidantes ayudan a combatir el daño oxidativo, que se asocia con el envejecimiento y la pérdida capilar.

Potencial más allá de la alopecia areata

Aunque el estudio se centró en la alopecia areata, los hallazgos han abierto la puerta a futuras investigaciones sobre otros tipos de caída capilar, como la alopecia androgenética, la forma más común y de origen hormonal. El jugo de cebolla, rico en nutrientes y antioxidantes, podría convertirse en un complemento natural dentro de las rutinas de cuidado capilar.

Numerosas personas ya reportan experiencias positivas tras usar este remedio casero, describiendo un cabello más fuerte y con mejor aspecto. Sin embargo, los especialistas advierten que estas evidencias anecdóticas deben tomarse con precaución hasta que existan ensayos clínicos más amplios y controlados.

Foto: Pexe

Cautela médica: beneficios sí, milagros no

Los dermatólogos insisten en que, aunque los resultados del estudio son alentadores, no se debe considerar la cebolla como una cura definitiva para la alopecia. Cada tipo de caída de cabello tiene causas diferentes, y el tratamiento debe ser personalizado. Antes de iniciar cualquier aplicación tópica o remedio natural, se recomienda consultar con un especialista.

¿Por qué se cae el cabello? Un problema multifactorial

La pérdida de cabello puede tener múltiples causas. Entre las más frecuentes se encuentran:

Factores genéticos y hormonales (alopecia androgenética).

Estrés físico o emocional.

Enfermedades autoinmunes (como la alopecia areata).

Deficiencias nutricionales.

Uso excesivo de productos químicos o herramientas de calor.

Por ello, los expertos sugieren abordar el problema de forma integral, combinando una alimentación equilibrada, hábitos saludables y tratamientos médicos o naturales bajo supervisión profesional.

Mantener un estilo de vida saludable, reducir el estrés y consultar periódicamente a un dermatólogo siguen siendo las mejores estrategias para conservar un cabello fuerte y sano.