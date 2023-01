Astrología. Cómo enfrentar el 2023 según tu carta natal

escuchar

En los últimos años aumentó el interés por la astrología de una manera impensada. Esto mismo demuestra un estudio que hicieron en conjunto las consultoras Voices! y WIN en el que se descubrió que 7 de cada 10 argentinos realiza terapias o actividades no convencionales para incrementar su bienestar general. En particular y según lo que indica la investigación, son los más jóvenes quienes se muestran más ávidos por obtener certezas a futuro a través de prácticas como la astrología. Además, la inclinación por esta actividad se da en personas curiosas por saber cómo son o por qué algunas cosas se dan de una manera determinada y recurren a especialistas en astros en busca de respuestas.

Una de las cuestiones que más interés cobró dentro del mundo astrológico es la carta astral. Algunos también la llaman carta o mapa natal y comúnmente se la describe como “una fotografía de cómo estaban los planetas en el momento en que uno nació”.

Gonzalo Argüello, astrólogo que acompaña procesos personales con lecturas de carta natal y revolución solar, explica que para él esta herramienta se asemeja a una semilla de un árbol porque contiene información acerca de la estructura energética inicial de una persona que la condicionará toda la vida. “En la carta hay una información inicial de cómo se va a ir desplegando la vida, pero también hay que tener en cuenta que hay aspectos exteriores que uno no puede controlar y que tienen que ver con lo creativo del universo. Por eso mismo no se puede predecir el futuro”, aclara. Asimismo, agrega que a través de este instrumento astral se puede comprender por qué suceden ciertas cosas y cómo estos sucesos se relacionan con el proceso individual de evolución.

Una de las cuestiones que más interés cobró dentro del mundo astrológico es la carta astral Ilona Kozhevnikova - Shutterstock

Según detalla el profesional, la carta natal está compuesta por: cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua), 12 signos que son los zodiacales, todos los planetas y las casas (ámbitos de la actividad del ser humano como pueden ser la pareja o la familia). Una vez que la persona sabe cómo está constituida su carta y la analiza -idealmente junto a un profesional- se conoce más a sí mismo y puede trabajar con ella para pararse y ver la vida de una manera distinta.

Astrología y la revalorización del “yo”

“Si hablamos de astrología es porque en el cielo se da una armonía en la que no hay conflicto, una conexión de planetas y constelaciones que se cruzan y cobran valor recién cuando bajan a lo humano”, dice el counselor y terapeuta astrológico, Alejandro Comotti.

Conforme a lo que explica Comotti, esta ciencia aparece en la historia como respuesta a un cambio de paradigma del ser humano. “La astrología no cambia, viene de hace miles de años y es un arte de leer el cielo”, sostiene. A su vez, añade que la misma tiene una parte técnica y otra que tiene que ver con la habilidad que desarrolla quien observa estos fenómenos astrales.

Respecto al creciente interés, destaca el terapeuta astrológico que hoy en la Argentina la mayor cantidad de personas que acuden a escuelas a especializarse en astrología son psicólogos y según él, esto ocurre porque la ciencia no avanza a la par de la curiosidad de la gente. “Como no encuentran respuestas, las personas están reconectándose con lo ancestral y buscan reparo en otro lado”, aclara.

En una nota previa dada a LA NACION, Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices, expresó que gran parte del atractivo por las actividades no convencionales como la astrología tienen que ver con que los argentinos están angustiados y viven con mucha incertidumbre sus próximos pasos. “Perciben que en diez años el país empeorará. Crecerá la pobreza y el desempleo. Y por este motivo quieren obtener algunas certezas: si tendrán la oportunidad de desarrollarse en el país o no”, destaca.

En cuanto a cómo se relaciona el “yo” con los astros, explica Comotti que durante los primeros siete años de vida se construye la base de la psiquis y en ese período influyen demasiado las distintas inteligencias y el contexto cultural familiar en el que se nació. A su vez, añade que estos factores mencionados hacen que la carta astral se “imprima” de una manera en particular y de ahí nacen los conceptos de la luz y la sombra.

“En la astrología hablamos de la luz -que sería lo que uno conscientemente captura del cielo- y lo entiende con frases como ‘yo me veo que soy de esta manera o tengo tales capacidades’; y por otro lado está la sombra que es lo que uno no pudo percibir -lo prohibido, lo que está mal o lo que no se sabe- que es una energía que no está significada”, cuenta el counselor. Como bien explica, esta energía de la sombra cuando no se la reconoce aumenta y la vida presenta situaciones en las que, de alguna manera, “busca avivarla”. Ésta, en ocasiones puede acumularse y generar un efecto de bola de nieve que dado el momento podría estallar.

Por esta razón, saber cómo está compuesta la carta astral ayuda a estar preparado para ciertos momentos y decidir cómo atravesarlos. A diferencia de los horóscopos -uno de los aspectos astrológicos a los que más se está acostumbrado- la carta es específica y exclusiva para cada persona según la información del momento exacto en que nació, es decir, muy pocas veces puede ocurrir que otro comparta el mismo mapa natal. Y, si bien lo que ocurría en el cielo cuando se llegó al mundo es información importante, también se debe tener en cuenta el factor cultural. “Esa energía que se genera en el momento de nacimiento es tolerada o no en base a las resistencias de la cultura”, destaca Comotti. En síntesis, uno puede haber nacido en determinado lugar, fecha y hora, pero si la cultura familiar a la que se pertenece pone impedimentos, las energías de los astros no logran desplegarse del todo. En estas situaciones se dice que la persona ignora el contenido de su sombra.

Tanto el 31 de diciembre como el primero de enero son días indistintos para los astros Freepik.es

¿Cómo influyen los astros en este Fin de año?

Por otro lado, para desánimo de quienes relacionan fin de año con un momento en el que ocurre un fenómeno astrológico potente, lo cierto es que tanto el 31 de diciembre como el primero de enero son días indistintos para los astros, salvo en los casos de personas que cumplen años en estos días. “En esta fecha es frecuente esperar que pasen cosas nuevas, pero lo cierto es que no hay una relación planetaria que indique que en el fin de año vaya a ocurrir algo trascendental. Tu fin de año en realidad es el día de tu cumpleaños porque ese momento es cuando el sol vuelve al lugar en el que estaba cuando naciste”, dice Comotti. En la misma línea explica que el cierre de esta etapa y los deseos de cambio tienen que ver con un elemento cultural al que el ser humano se acostumbró durante cientos de años, pero que no tiene que ver con lo astrológico. “El grado 10 de capricornio para este fin de semana no dice nada si se lo mira con esa fantasía”, aclara.

Coincide con esta idea Argüello, quien además añade que si bien ahora no ocurrirá algo sorpresivo o descomunal como se espera de estas fechas, sí habrá un período de intensidad en marzo que entrará Plutón en acuario. “La última vez que pasó esto fue hace 200 años en la Revolución francesa y durante la Independencia de Estados Unidos y eso con certeza va a traer movimiento. ¿Qué cosa específica va a pasar?, no sabemos, pero sí habrá una disrupción”, informa. A la par, explica que las personas que conocen bien su carta astral y por ejemplo, tienen elementos en signos como Tauro o Leo, la llegada de Plutón les puede señalizar un comienzo de transformación muy grande. “El movimiento del cielo nos afecta a todos, pero si vos tenés conocimiento de cómo estaban alineados los astros cuando naciste podés descifrar en qué medida te pueden afectar estos sucesos”, dice.

Quienes piensan que tener estos conocimientos funciona para predecir o controlar el futuro, están equivocados. “Uno no se puede preparar porque a pesar de saber mucho de astrología los eventos no se pueden predecir ni evitar. Sí sirve para comprender lo que está pasando o lo que pasó en el pasado y eso te cambia la experiencia”, añade Argüello. Agrega Comotti que quienes venden la idea de que se puede evitar una situación con la astrología, ejercen una seudo estafa porque “que sepas que mercurio retrógrado está por ocurrir no significa que vos lo puedas controlar o evitar”, justifica. Ambos especialistas están de acuerdo con que conocer la carta astral de uno ayuda a calmar la ansiedad o angustia que producen los momentos de incertidumbre y a entregarse mejor a los procesos de cambio.

Por último, Argüello hace hincapié en que la astrología demuestra que los humanos “estamos todo el tiempo ciclando y nos invita a descubrir que en estos procesos circulares, tenemos órdenes y patrones que no dependen de nosotros”. Y por eso, en una sociedad en la se ha perdido el sentido de lo profundo y de la espiritualidad, se está gestando un deseo de reconectar con creencias y tradiciones milenarias como la de los astros que prometen alinearlo a uno con su verdadera energía.