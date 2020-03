"O hacemos las cosas rápido o vamos a pagar con muertos", consideró el exministro de Salud bonaerense. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 16:25

Mientras el periodista y doctor Nelson Castro , que se encuentra en su casa en cuarentena por haber viajado a Brasil, dialogaba por teléfono con Fernando Carnota y Eduardo Feinmann por radio Rivadavia, su colega, el doctor Claudio Zin , hizo un comentario crítico sobre la situación del sistema de salud argentino y

"Te quiero dar una mala noticia", anunció el ex ministro de Salud bonaerense. "Pensamos que Italia iba a bajar la curva de los casos pero ayer aumentaron drásticamente los casos de contagiados y de muertos, de tal modo que el virus tiene un comportamiento de lo más errático en términos de predicciones epidemiológicas, y esto hace que el sistema de salud de la Argentina esté francamente en jaque porque no estamos en condiciones de responder ", afirmó Zin.

"O hacemos las cosas rápido y recuperamos esas dos o tres semanas que perdimos por incompetencia del ministro de Salud de la Nación [ Ginés González García ], o vamos a pagar con muertos . No quiero dramatizar pero miren España, tiene el doble de muertos que Italia en el mismo lapso de tiempo.

"Lo errático del virus está generando desconcierto. Lo médicos están desconcertados. Nadie puede decir que esta pandemia está en fase de recesión", asintió Castro.

"Yo hice una crítica a la comisión asesora del Presidente de la República sencillamente porque me parece que hay demasiado infectólogo y hoy todos los médicos sabemos lo mismo sobre el tema, no hace falta ser infectólogo, es cuestión de leer y ponerse al día. Por eso le sugerí al presidente que convoque gente que tenga experiencia en el manejo de epidemias o pandemias", criticó Zin, y agregó: "No es que quiera descalificar a nadie, quiero poner las cosas en la justa medida, que estén Eduardo López y [Ángela] Gentile que tienen experiencia en epidemia me parece bárbaro, pero que busque gente con experiencia".

Decisiones a medias

"En esta fase dinámica, vos no necesitás muchas opiniones, sino pocas opiniones, porque no agregan nada, y hay un montón de otra gente que vi en las fotos [del equipo de asesores del Presidente] que no tienen nada que hacer ahí en un momento clave, sobre todo porque el gobierno perdió tiempo", se sumó Castro.

"Y además me preocupa mucho que el presidente haya tomado la fake news del agua caliente, eso demuestra el estado de confusión y está indicando que el presidente está escuchando a gente a la cual no debe escuchar ", agregó. Y cerró: "Más allá de que el Gobierno ha dado un cambio en las últimas 72 horas, no termina de ir al fondo de las cosas; si las hacés. las hacés bien, hacerlas a medias no sirve".