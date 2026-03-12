Triglicéridos altos: los alimentos clave que ayudan a reducirlos naturalmente y proteger el corazón

Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre que el organismo utiliza como fuente de energía.

Sin embargo, cuando sus niveles aumentan demasiado, pueden convertirse en un factor de riesgo para diversas enfermedades. La alimentación es uno de los elementos clave para mantenerlos bajo control.

Los triglicéridos son un lípido o tipo de grasa que el cuerpo almacena para usar como energía. La mayor parte de la grasa corporal se encuentra en esta forma, según indicó Medical News Today.

El organismo también puede producir triglicéridos cuando se consumen más calorías de las necesarias, especialmente provenientes de carbohidratos. Un análisis de sangre permite medir sus niveles en el organismo.

Estas grasas circulan por la sangre dentro de partículas llamadas lipoproteínas.

Aunque cumplen una función energética importante, concentraciones elevadas en sangre se asocian con un mayor riesgo de problemas de salud como resistencia a la insulina, obesidad, pancreatitis, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

Los triglicéridos son grasas que circulan por la sangre dentro de partículas llamadas lipoproteínas Foto: iStock

Niveles saludables de triglicéridos

El Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre señala que los niveles normales de triglicéridos en ayunas suelen ser inferiores a 75 miligramos por decilitro (mg/dl) en niños menores de 10 años y menores de 90 mg/dl en niños mayores y adultos.

Cuando los niveles alcanzan o superan los 150 mg/dl de forma constante, los médicos pueden diagnosticar hipertrigliceridemia.

Algunas personas presentan una predisposición genética a niveles elevados, condición conocida como hipertrigliceridemia familiar. Además, los niveles suelen ser más altos en hombres que en mujeres y tienden a aumentar con la edad.

Alimentos que pueden ayudar a reducir los triglicéridos

La Asociación Americana del Corazón recomienda priorizar ciertos alimentos que pueden contribuir al control de los triglicéridos.

Entre ellos se encuentran los pescados grasos como salmón, sardinas o caballa; verduras de todo tipo, especialmente las de hojas verdes; frutas como los cítricos y las bayas; productos lácteos bajos en grasa; y granos integrales ricos en fibra como quinoa, cebada y arroz integral.

También se aconseja consumir porotos, nueces y semillas, ya que aportan fibra y grasas insaturadas.

Al mismo tiempo, se recomienda limitar el alcohol, reducir los azúcares añadidos y moderar el consumo de grasas saturadas presentes en alimentos procesados y productos de origen animal.

Tipos de dietas que pueden ayudar

Una dieta baja en carbohidratos refinados puede contribuir a disminuir los triglicéridos. Cuando la ingesta de carbohidratos supera las necesidades energéticas del cuerpo, el exceso se transforma en grasa almacenada.

Por ello, los especialistas aconsejan sustituir productos elaborados con harinas refinadas por alimentos integrales ricos en fibra.

El aumento de la fibra dietética también puede ayudar a reducir la absorción de grasas y azúcares en el intestino delgado, lo que contribuye a disminuir los triglicéridos en sangre.

Entre las fuentes de fibra se encuentran los granos integrales, legumbres, frutas, verduras, nueces y semillas.