Fibermaxxing: la tendencia que promueve el consumo de fibra para cuidar el intestino y prevenir el cáncer, según expertos

Un cambio sencillo en la dieta —aumentar el consumo de fibra— está ganando popularidad bajo la tendencia conocida como “fibermaxxing”. Científicos señalan que esta práctica, que promueve alcanzar o superar la ingesta diaria recomendada de fibra, puede mejorar la salud intestinal y reducir el riesgo de diversas enfermedades crónicas.

La científica Jennifer Lee, del Centro de Investigación de Nutrición Humana Jean Mayer sobre el Envejecimiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en la Universidad de Tufts, señala que el aumento del interés por este tema no resulta sorprendente.

“Hay una diferencia de nueve años entre vivir con buena salud hasta cierta edad y vivir con mala salud al final de la vida”, afirmó Lee. “Las estrategias conductuales o nutricionales que pueden mantener a alguien sano están muy de moda ahora mismo”.

Beneficios de la fibra para la salud digestiva y metabólica

Diversos estudios han asociado el consumo adecuado de fibra con un mejor funcionamiento del sistema digestivo. También se relaciona con un menor riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, así como con ciertos tipos de cáncer.

Según Lee, una ingesta insuficiente de fibra puede afectar la composición de la dieta y aumentar el riesgo de problemas de salud.

“Si no consumes suficiente fibra, es probable que obtengas calorías de otros grupos de macronutrientes, que pueden ser ricos en carbohidratos o grasas, lo que puede provocar aumento de peso”, explicó la investigadora.

La especialista añadió que la falta de fibra también puede estar vinculada con un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, entre ellos el colorrectal, el de mama y el de próstata.

Alimentos ricos en fibra que pueden incorporarse a la dieta

Los especialistas recomiendan aumentar la ingesta de fibra de manera progresiva y a través de alimentos naturales que aporten este nutriente.

Entre las principales fuentes de fibra en la dieta se encuentran:

Frutas como manzanas, peras y frambuesas.

como manzanas, peras y frambuesas. Verduras y hortalizas como brócoli, zanahorias y espinacas.

y hortalizas como brócoli, zanahorias y espinacas. Legumbres como lentejas, garbanzos y porotos.

como lentejas, garbanzos y porotos. Cereales integrales como avena, arroz integral y quinoa.

Frutos secos y semillas como almendras, chía y linaza.

El papel de la fibra en el bienestar y la longevidad

El interés creciente en la fibra también refleja una preocupación por la calidad de vida a largo plazo. Investigadores señalan que adoptar hábitos alimentarios saludables puede contribuir a envejecer con mejor salud.

El consumo debe ser moderado: efectos secundarios de una dieta excesiva en fibra

Entre los posibles efectos adversos de un consumo excesivo de fibra, la experta Cristina Calcerrada, miembro del comité de nutrición de la Fundación Española del Aparato Digestivo, destaca:

Malestar digestivo, como gases, hinchazón, calambres abdominales, diarrea o estreñimiento, especialmente si no se acompaña de una hidratación adecuada.

Alteraciones en la absorción de minerales, ya que dosis muy altas pueden dificultar la absorción de hierro, zinc, calcio y magnesio.

Desequilibrios de la microbiota intestinal, si la fibra no procede de fuentes variadas.

Problemas de motilidad intestinal, sobre todo en personas con patologías digestivas previas o consumo insuficiente de líquidos.

Calcerrada advierte también sobre el uso de suplementos de fibra en polvo o cápsulas, cada vez más populares. Señala que estos no son equivalentes a la fibra presente de forma natural en los alimentos, ya que los vegetales aportan una combinación de fibra soluble e insoluble junto con vitaminas, minerales y otros compuestos beneficiosos.