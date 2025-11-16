LA NACION

¿Cuál lado del papel aluminio es para la comida caliente y fría? La cara brillante y mate tienen una razón

Esta lámina metálica también se utiliza para proteger superficies, limpiar la parrilla o afilar objetos

GDAEl Tiempo/Colombia
No se pueden envolver alimentos ácidos en papel aluminio ya que esto genera una migración de partículas de aluminio

El papel aluminio es una lámina metálica flexible que sirve para conservar alimentos, mantener la temperatura de la comida, proteger superficies, limpiar parrillas, afilar objetos y como conductor de calor.

Aunque su versatilidad lo hace útil para una amplia gama de tareas domésticas, especialmente en el área gastronómica, su implementación sigue siendo confusa para algunas personas.

Esta duda surge a raíz de una creencia popular que sugiere que no existe una diferencia significativa en la cocina si se usa el lado brillante o el mate de forma incorrecta.

Sin embargo, la experta en limpieza Rocío Butrón, quien tiene más 500 mil seguidores en sus redes sociales, asegura que cada cara de la lámina metálica tiene una función específica, por lo que es importante saber cómo aprovecharlas.

Cada cara de la lámina de aluminio tiene una función específica, por lo que es importante saber cómo aprovecharlas

“El lado brillante del papel aluminio sirve para conservar los alimentos calientes, así durarán más tiempo”, indicó la española en un video de su cuenta de Instagram.

“¿Sabías que el lado mate es para conservar los alimentos fríos?”, agregó Butrón en su publicación. Según la mujer, de esta manera las personas pueden transportar y proteger sus preparaciones sin problema.

¿Funciona igual para hornear alimentos?

A pesar de que el debate sobre su efectividad sigue estando presente, algunas personas consideran que colocar el papel aluminio sobre la comida, cuidando que el lado brillante toque los alimentos, hace que se aproveche mejor su capacidad de reflexión térmica.

Sin embargo, hay otros aficionados a la cocina que creen que es más efectivo dejar esta cara de la lámina metálica apuntando hacia el horno para obtener una cocción más adecuada.

Pese a que la utilidad de cada lado sigue generando curiosidad entre las personas, la mayoría concuerdan en que no se pueden envolver alimentos ácidos, ya que esto genera una migración de partículas de aluminio.

Algunas personas consideran que colocar el papel aluminio sobre la comida, cuidando que el lado brillante toque los alimentos, hace que se aproveche mejor su capacidad de reflexión térmica
Cargando banners ...