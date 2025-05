Dar y recibir: ayudar a otros, un camino de plenitud

Son testimonios que impactan por lo contraculturales que resultan. Un joven de 39 años, Juano Chalbaud, recibido de ingeniero industrial con una oferta de trabajo sólida en una empresa multinacional que decide dejar su cómoda vida de Buenos Aires para radicarse en el Impenetrable chaqueño y promover, con una pasión irrefrenable, la vida de las comunidades originarias. O Anita Miguens, licenciada en Educación (41) madre de 5 pequeños que se dedica full time (full life) a proteger y estimular a 20 niños que viven en el hogar Una Posta en el Camino (Don Torcuato), fundado por la psicóloga social Sofía Paz. O la vida de Juan Thomas, ingeniero industrial que, en 2007 decidió dejar el mundo corporativo para dedicarse de lleno al social. Hoy se desempeña como director ejecutivo de Fundación Potenciar Solidario acompañando a más de 500 ONG de todo el país.

A veces son giros de 180 grados y otras veces no: tres, cuatro, cinco horas a la semana que se deciden entregar gratuitamente a tareas de voluntariado en diversas organizaciones de la sociedad civil. Las razones para hacerlo son múltiples; los frutos que cosechan, similares. Los voluntarios entrevistados hacen referencia a la paz y plenitud que sienten al poder alegrar y alumbrar la vida de seres humanos postergados, descartados o invisibilizados; el amor y la pasión que los mueve para paliar injusticias o acortar la brecha social, la gratitud por todo lo recibido y el sentido de pertenencia que experimentan en su día a día. La pregunta entonces queda picando: ¿por qué les hace (y nos hace) bien ayudar a otros?

Desde joven, Teresa Reggi sintió la necesidad de dedicar tiempo a los demás. Trabajó en talleres de arte de la Villa 31 y en un hogar de niños judicializados, luego dedicó años de su vida a escuchar, acompañar y aliviar el miedo y la angustia de padres o abuelos cuyos hijos estaban internados en el hospital Fernández. Hoy, cada viernes por la mañana, visita el penal San Martín con la Fundación Espartanos para rezar el rosario con personas privadas de libertad, la excusa perfecta para prestarles su oído. Dice conmovida que cada experiencia la marcó y la sigue transformando. “Me ayuda a ser agradecida con las oportunidades que la vida me regaló; a agudizar mi escucha, a volverme más empática y ponerme en el lugar del otro sin juzgarlo porque no sé cómo hubiese sido mi historia de haberme tocado esa realidad. Pero sobre todo, cada sitio que visito con el deseo de entregarme, me enseña a mirar mi metro cuadrado y convertirme en mi mejor versión. Me he dado cuenta que si escucho en el penal pero no estoy atenta en casa a mi marido y mis hijos, o si abrazo a un desconocido en la calle pero no abrazo a mis amigos, no entendí nada”, cuenta esta mujer sensible a quien le llena el alma sentarse a matear y hacer sentir al otro –por un rato–, la persona más importante y valiosa del mundo. “No tiene precio”, remata.

“Esto es lo que elijo”

Juano Chalbaud, fundador y director ejecutivo de la Asociación Civil Monte Adentro, ONG que trabaja en pos de las comunidades rurales del Impenetrable promoviendo su desarrollo integral en armonía con la biodiversidad, explica que el haber escuchado y atendido el anhelo de su corazón joven, allá en 2016, que lo llamaba a internarse en el norte fue una bendición que le regaló una enorme libertad interior. “Me siento despojado, no necesito tener mucho; me basta con servir y estar en comunión con estas personas sencillas y su entorno natural, el gran bosque chaqueño. Mis motores son la comunidad, el monte y Jesús”, señala.

Juano Chalbaud, de Asociación Civil Monte Adentro

Por supuesto que dar el salto, diez años atrás, fue difícil sobre todo al lidiar con el miedo que le transmitía su entorno respecto a lo que “estaba perdiendo”: seguridad económica y desarrollo profesional. “Pero la experiencia aquí fue confirmando el llamado y mi sueño por potenciar este gran pulmón de nuestro país. Hoy no tengo dudas ni un plan B. Esto es lo que elijo, lo que me hace feliz y lo que me permite desplegarme por entero, vivir desde lo esencial, conectado en silencio con el otro con quien arrío el ganado sin necesidad de que ocurra algo más. Eso ya es un tesoro”, subraya en conversación telefónica.

Enseguida, Juano se cuestiona al caer del día, quién tiene una vida más plena y saludable: el que vive en el ritmo frenético de la ciudad siempre en pos de lograr algo o quien dedica su tiempo a trabajar junto a su familia, en la naturaleza, sirviendo a sus hermanos más próximos. “En el mundo moderno, las ciudades son consideradas lugares ricos y el monte, un sitio pobre. Pero mi experiencia me permite apreciar las riquezas humanas, culturales, naturales de este lugar que carece de oportunidades para desarrollarse. Si existiesen, estas personas podrían vivir plenamente acá, cuidando su tierra, sin necesidad de emigrar a las urbes”, afirma Juano.

Cuando de salud se trata, este comprometido muchacho, da en la tecla. Según recientes investigaciones de la Mayo Clinic, las personas que dedican tiempo al voluntariado ganan en salud. Tienen menos índices de depresión y ansiedad que quienes no lo practican, menos estrés ya que liberan gran cantidad de dopamina y oxitocina en el cerebro produciendo una sensación de bienestar y relajación; menor riesgo a contraer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y experimentan un aumento de autoestima y satisfacción con su existencia. Ni hablar de las amistades y la red que entretejen en la diaria y que son fuente de sostén y alegría.

Joaquín Grehan, médico especializado en medicina del estrés y estilo de vida, coincide. Y hace referencia a un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte que indica que, quienes dedican tiempo y energía a cuidar a otros, mejoran las defensas del organismo. La investigación se encargó de evaluar a dos grupos de personas. El primero (A), perseguía el placer hedónico (sexo, compras, programas, viajes), y el segundo, la satisfacción eudaimónica (vivir al servicio). Al medir el sistema inmunológico de ambos, los resultados indicaron que, el grupo A expresó genes inflamatorios en su sistema inmune mientras que el B, lo contrario: genes antinflamatorios. “Hacer bien nos hace bien”, sintetiza Grehan. Este especialista está convencido de que, cuando agrandamos el círculo de nuestros intereses primarios, y regalamos tiempo a otros el alma se pone de fiesta. Pues activamos nuestras cualidades humanas superiores, como el altruismo, la autoconciencia, la gratitud, la compasión, la capacidad de estar presentes, liberando en el cuerpo hormonas como la oxitocina o serotonina, que son contrarreguladoras de las sustancias químicas del estrés (cortisol).

Crecer como personas

Guadalupe Echazu (48) y Julio Mallmann (49), tienen cuatro hijos, viven en Pilar y desde hace ocho años, dedican dos horas los lunes por la tarde a impartir clases de Biblia en la Posada de la Vida, un centro de rehabilitación o más bien, un hogar para recuperar y contener amorosamente a jóvenes adictos de bajos recursos. “Este apostolado transformó radicalmente nuestras vidas y nuestra familia. Nos hizo crecer como personas, nos cambió la mirada, nos unió como matrimonio”, asegura Julio, que tiene una profesión demandante.

Guadalupe Echazu y Julio Mallmann en Posada de la Vida

Los Mallmann cuentan que La Posada, les regaló la oportunidad de darle un nuevo orden a sus días, salir del materialismo que según ellos, nos empuja a desperdiciar nuestro precioso tiempo en cosas que nos dejan vacíos interiormente. “Es nuestro momento favorito de la semana”, aseguran. Creen que, la palabra, la oración, la cercanía y el amor son fuente de consuelo y esperanza para estos chicos. Los relatos del Antiguo Testamento, llenos de dolor, traición, caída y redención se convierten en espejos de su alma, ecos de sus propias luchas. Y entre lágrimas y abrazos salen a luz las historias más íntimas. “Ser testigo de reconciliaciones familiares o de perdones que los mismos jóvenes se dan a sí mismos, me hace explotar el corazón. Dios actúa: lo más roto de cada uno puede volverse un lugar sagrado”, remata Guadalupe.

Al escuchar tantos testimonios generosos, queda de manifiesto que estas personas viven en clave de colaboración y no de competencia. “Trabajar para matar o morir, pisando cabezas nos enferma. Si nos rige el mandato y nos enfocamos exclusivamente en adquirir reconocimiento, estatus, poder o éxito económico a cualquier precio, nos acostumbraremos a la tensión, al modo supervivencia, sosteniendo una alta carga de estrés y sufrimiento en el cuerpo”, asegura Grehan.

En cambio, si la vida transcurre en el compartir, regalando bienestar, todo comienza a fluir de otra manera; salimos de la lucha, que nos produce agotamiento crónico, para entrar en la relajación. “Hay más disfrute, conexión, y la posibilidad de desarrollar vínculos nutrientes”, afirma este médico que invita a tomar conciencia de no caer en el frenesí, pues “no es tanto lo que necesitamos para sostener la existencia”.

“Dedicar un tiempo de mi semana a mejorar la educación de chicos carenciados le da sentido a mi vida. Cada vez que estoy con ellos y constato sus logros académicos y personales siento que estoy invirtiendo mi tiempo en algo muy valioso. Ayudar a otros me saca de mi propio ombligo, mis preocupaciones y me conecta con la gratitud. Mi tarea social es la mejor manera que tengo para agradecer todo lo que tengo”, cuenta Marina Massone, voluntaria en el apoyo escolar de la ONG Unidos por San Francisco (Pilar), convencida además de que su alegría se desparrama en casa, contagiando de vez en cuando, a alguno de sus hijos que se suma a la movida. “Los chicos, aprenden por resonancia empática”, acota Grehan.

Marina Massone dando clases de apoyo escolar a menores Ricardo Pristupluk

Anita también suele llevar alguno de sus pequeños al hogar. Y se apoya mucho en su grupo de trabajo que a su vez coordina las funciones de más de 100 voluntarias. “Tenemos acuerdos y desacuerdos naturales pero predomina el entendimiento mutuo. Aprendo y disfruto de mis compañeras. Y percibo algo que va más allá de nuestras capacidades. Ese amor y pasión por lo que hacemos es una energía que nos sostiene en momentos difíciles”, comenta.

Esos que inevitablemente llegan. Pues no todo, claramente, son rosas en el camino. Cada entrevistado sin embargo, relata sus propias estrategias para enfrentar esos obstáculos. “Hay días en que la situaciones me exceden, que siento que no puedo, y es ahí cuando pongo el foco en lo pequeño, en cada chico con nombre y apellido que asisto. Esto me vuelve al eje”, subraya Anita. En el caso de Juano, cuando se topa con la bronca que le provoca constatar que las oportunidades no llegan por desidia política o el dolor que siente por la destrucción de miles de hectáreas de bosque por codicia económica, su mecanismo para recargarse es simple: respirar hondo, volver al monte a caminar mirando las estrellas y apoyarse en su mujer María Magdalena (Mery), quien tuvo el coraje de seguirlo por amor.

Teresa tiene guardado en su corazón momentos dramáticos vividos en el hospital. Un día en que el servicio social le sacaba la hija (desnutrida) a una madre que no podía cuidarla. El alma se le estrujaba, y le costaba recuperarse. Cuando la congoja es intensa (hoy en su labor en el penal), intenta quedarse en silencio un rato antes de seguir con el día. Necesita recuperarse de esos impactos.

Es que aunque los objetivos planteados por esta ONG y las tareas requieran de una minuciosa estrategia, planificación y eficiencia, lo que predomina en la diaria, no es la cabeza si no, el cuerpo y el corazón. El alma, no la mente.

Nunca es tarde para empezar y disfrutar del gozo de dar. Buscando en lo pequeño, aquellas causas que resuenan con uno. Teniendo claro que, hacer el bien, nos hace mucho bien.