Degeneración macular ocular: Las razones por las que se va perdiendo la vista después de los 50 años

Los problemas de vista pueden afectar a personas de cualquier edad. Con el pasar del tiempo, quienes tienen una afección en los ojos, tienden a tener más dificultad para identificar letras, leer placas o hasta para saludar al no reconocer rostros de personas.

Sin embargo, hay quienes después de los 50 años desarrollan una enfermedad de este tipo, que se clasifica como la principal causa de ceguera: la degeneración macular.

Según MedlinePlus, aparte de la edad, los factores hereditarios, la mala alimentación y el consumo de tabaco pueden incidir en que una persona desarrolle degeneración macular ocular. Además de esto, se dice que la falta de ejercicio también cuenta como un factor de riesgo.

Esta enfermedad, al afectar la mácula, centro de la retina, no solo afecta la visión central, es decir, los rasgos finos y colores, sino también la visión aguda, o sea, la capacidad de distinguir detalles de forma nítida.

El jefe de sección de retina del servicio de Oftalmología del Hospital de Bellvitge, Lluís Arias, asegura que “la mayoría de los pacientes suelen perder visión de manera rápida tras el debut de la enfermedad y desgraciadamente muchos de ellos no recuperan el nivel de agudeza visual que tenían antes”.

María Badía, jefa de servicio de Farmacia del hospital antes mencionado, agrega que “la degeneración macular asociada a la edad puede avanzar a menudo en cuestión de semanas o meses”.

Existen dos tipos de degeneración en los ojos: la DMAE atrófica o seca, que progresa de forma más lenta, y la DMAE neovascular o húmeda, que evoluciona de manera más brusca. La primera señal de que se podría presentar la enfermedad es la aparición de un área borrosa en la visión o ver distorsionado.

¿Cómo evitar esta enfermedad crónica?

Consumir alimentos saludables y que beneficien al funcionamiento de los ojos . De acuerdo con el portal Ocumed podrían ser el brócoli, la zanahoria y el salmón.

. De acuerdo con el portal Ocumed podrían ser el Apenas se cumplen los 50 años, asistir a revisiones periódicas con el oftalmólogo y el optómetra para descartar riesgos.

para descartar riesgos. Evitar el consumo excesivo de pantallas.

Llevar un estilo de vida balanceado.

Es importante que se sepa que al tener esta condición, la calidad de vida podría verse afectada, pues muchas de las actividades vitales no podrán ser realizadas a cabalidad, ya que no se contará con el cien por ciento de los cinco sentidos y se podría ser víctima de caídas o golpes.

Según Badía, esta enfermedad también podría afectar seriamente el estado emocional y mental del paciente, ya que podría sentirse poco autosuficiente: “Estamos hablando de personas de edad avanzada en las que es frecuente la presencia de comorbilidades a las que se les suma un aislamiento y dependencia no deseados que pueden conducir a la depresión”, añade la especialista.

Por las implicaciones sanitarias y sociales de esta enfermedad, la doctora añade que es indispensable que una vez diagnosticada por profesionales de la salud, se establezca una ruta de trabajo para detener su progresión. El doctor Arias, afirma que para este caso es clave un abordaje multidisciplinario entre farmacéuticos y oftalmólogos a través de terapias.