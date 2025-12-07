Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta a nivel nacional

El Ministerio de Salud de la Nación volvió a emitir una alerta nacional por sarampión tras la confirmación de un caso en un niño de dos años en la ciudad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos.

Según informó la cartera sanitaria, la alerta busca “informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema”.

En un comunicado difundido en X, el ministerio aclaró que el niño se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario, acompañado por el Centro Pediátrico. El menor posee una dosis de la vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024, no presenta comorbilidades y continúa bajo seguimiento médico.

Cómo se detectó el caso

Según informó el Gobierno, el inicio de los síntomas se registró el 24 de noviembre, con fiebre mayor a 38°C, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. Dos días después fue atendido en un centro de salud, donde se tomaron muestras que fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia. Allí se confirmó la presencia del virus del sarampión por rt-PCR.

El Ministerio de Salud señaló que el niño había realizado un viaje a Casilda, provincia de Santa Fe, entre el 14 y el 15 de noviembre, por lo que se activó la vigilancia sobre los contactos estrechos.

“Los equipos locales y provinciales, junto con la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y la Dirección de Epidemiología, continúan con la investigación epidemiológica, el bloqueo de foco, la búsqueda activa de contactos y el refuerzo de las medidas de prevención”, detalló el organismo.

Sarampión en el país

La detección del caso ocurre en un contexto global de resurgimiento del sarampión, luego de que la región de las Américas perdiera su estatus libre de transmisión endémica.

El sarampión adquiere mayor grado de letalidad principalmente en niños y embarazadas

Antes de la confirmación de este último caso, la Argentina se encontraba libre de sarampión desde la última semana de junio. El país interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. Desde entonces se registraron brotes limitados de menos de un año de duración, sin pérdida del estado de eliminación. El mayor brote se registró entre las SE 35 del año 2019 y la SE 12 del año 2020, con un total de 179 casos, según el Ministerio de Salud.

Los principales síntomas

Fiebre alta

Manchas rojas en la piel

Secreción nasal

Conjuntivitis

Tos

El sarampión puede derivar en complicaciones graves como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera. No existe un tratamiento específico y, en personas no vacunadas, puede ser mortal en 1 o 2 casos por cada 1000.

La vacunación sigue siendo la herramienta central. La inoculación triple viral —incluida en el Calendario Nacional— protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Se aplica a los 12 meses y a los 5 años. A partir del próximo año, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses para aumentar la protección temprana.