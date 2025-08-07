¿Dolor de oídos al volar? Un piloto explica por qué se tapan y cómo evitarlo: uno de los consejos es masticar chicle

Alfonso de Bertodano, comandante con más de 34 años de experiencia, detalla las causas del entaponamiento de oídos en vuelos y ofrece técnicas para aliviarlo, como tragar, bostezar o hacer la maniobra de Valsalva.

Por qué se tapan los oídos al volar

El piloto y psicólogo Alfonso de Bertodano, con más de 18.000 horas de vuelo, ha explicado en un video viral por qué se produce la sensación de oídos taponados durante los vuelos y cómo se puede evitar.

“Las trompas de Eustaquio comunican la parte trasera de nuestra nariz con el oído medio y gracias a él se puede equilibrar la presión dentro de nuestro oído con la que hay fuera de nuestra cabeza. Este conducto a veces se obstruye y deja atrapada una burbuja de aire dentro del oído y esto hace que conforme descendemos y aumenta la presión exterior, nos duelan los oídos”, detalla de Bertodano.

Para ilustrar el fenómeno, el comandante utiliza una botella de plástico. “El aire que está atrapado en la botella, que simularía el aire que se te queda atrapado en el oído, es el que va a hacer que durante el descenso, por diferencia de presión, se quede mucho más comprimido y eso es lo que te causa dolor en el oído”, explica.

Técnicas para aliviar el entaponamiento

Alfonso menciona tres métodos principales para aliviar la presión en los oídos durante un vuelo. La primera es tragar : “Estar masticando chicle o hacer el movimiento de tragar va a hacer que las trompas de Eustaquio se abran por la musculatura y los tejidos y dejen pasar el aire a esa zona que antes lo tenía atrapado”, precisa.

La segunda técnica es bostezar. “Cuando uno bosteza se abren las trompas y permiten el paso del aire hacia la zona del oído medio donde estaba atrapado”, comenta. En su experiencia, añade: “Es lo que a mí mejor me funciona”.

La tercera opción es la maniobra de Valsalva . “Es un poco más agresiva y se la tiene que hacer con cuidado. Primero se cierra la boca, se tapa la nariz y, a la par, se echa el aire por la nariz”, afirma.

Recomendaciones para bebés y personas resfriadas

El piloto también ofrece sugerencias para quienes viajan con niños pequeños. “Hay que llevar un biberón, por lo menos de agua, para que durante el descenso lo pueda tomar y ese movimiento de tragar impida que le duelan los oídos”, señala. En caso de no disponer de uno, aconseja: “Por lo menos un chupete que esté todo el rato masticando y moviendo la mandíbula”.

Asimismo, advierte sobre los riesgos de volar con congestión nasal. “Conviene consultar antes de volar”, recomienda, ya que hacerlo en esas condiciones “puede ser muy doloroso o incluso peligroso para los oídos”. La razón, explica, es que “eso va a hacer que se genere una mucosidad que va a obstruir las trompas de Eustaquio y va a impedir que pase el aire hasta el oído medio, con lo cual provoca muchísimo dolor”.