Bienestar Fest: la influencer Yogui Lover dará una clase de yoga para que aprendas a “moverte con presencia”

Mi propuesta es simple: movernos para reconocernos en nuestra respiración, energía y presente.

En cada clase, intento que el yoga sea una experiencia más humana que estética, porque cuando aprendemos a habitar el cuerpo, también aprendemos a habitar la vida con más gratitud, aceptación y calma.

La invitación es a conectar con un espacio de escucha, movimiento y presencia.

(En el Bienestar Fest, Micaela Pichniy compartirá una práctica de vinyasa yoga apta para todo público, acompañada por una breve meditación guiada).

Para conocer la agenda y comprar entradas para el encuentro que organiza LA NACION junto a OSDE hacé clic acá.

Micaela Pichniy se define a sí misma como exploradora del bienestar e instructora de yoga

A veces no necesitamos grandes transformaciones, solo dar el primer paso, inhalar profundo, estirar los brazos y conectar con los pies en la tierra.

Cada movimiento tiene la capacidad de cambiar la forma en la que percibimos lo que nos rodea y cómo nos relacionamos con eso.

El yoga, más allá de las posturas, es una herramienta para entrar en presencia y detenernos a respirar en el mundo en el que vivimos puede ser un acto revolucionario.

No se trata de exigirse más, sino de aprender a movernos desde un lugar con más amabilidad, atención y escucha.

Cómo será la práctica

Durante la práctica trabajaremos secuencias accesibles, fluidas, que buscan activar el cuerpo, sin agotarlo, el propósito será el sentir del movimiento como un diálogo entre cuerpo y mente, donde cada inhalación y exhalación guían la acción.

La intención es que cada persona que participe pueda llevarse una sensación de liviandad, claridad o conexión. Que estos 40 minutos sirvan como recordatorio que el bienestar no depende del tiempo o de las circunstancias, sino de la capacidad que tenemos de pausar, observarnos y elegir cómo queremos vivir.

Esta práctica es para todos, no importa si nunca hiciste yoga o si practicás hace años. Solo necesitás traer ropa cómoda, algo para hidratarte, un mat o un pareo para poner en el piso y las ganas de moverse con total atención o consciencia.

Los espero para compartir juntos esta experiencia al medio día, frente a la energía de una ciudad que por un momento se detiene para respirar y recordarse que el bienestar, empieza en uno.