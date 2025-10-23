Bienestar Fest: la influencer Yogui Lover dará una clase de yoga para que aprendas a “moverte con presencia”

La influencer abrirá el festival el domingo dos de noviembre con una actividad activa e introspectiva a la vez
- 3 minutos de lectura'
Mi propuesta es simple: movernos para reconocernos en nuestra respiración, energía y presente.
En cada clase, intento que el yoga sea una experiencia más humana que estética, porque cuando aprendemos a habitar el cuerpo, también aprendemos a habitar la vida con más gratitud, aceptación y calma.
La invitación es a conectar con un espacio de escucha, movimiento y presencia.
(En el Bienestar Fest, Micaela Pichniy compartirá una práctica de vinyasa yoga apta para todo público, acompañada por una breve meditación guiada).
Para conocer la agenda y comprar entradas para el encuentro que organiza LA NACION junto a OSDE hacé clic acá.
A veces no necesitamos grandes transformaciones, solo dar el primer paso, inhalar profundo, estirar los brazos y conectar con los pies en la tierra.
Cada movimiento tiene la capacidad de cambiar la forma en la que percibimos lo que nos rodea y cómo nos relacionamos con eso.
El yoga, más allá de las posturas, es una herramienta para entrar en presencia y detenernos a respirar en el mundo en el que vivimos puede ser un acto revolucionario.
No se trata de exigirse más, sino de aprender a movernos desde un lugar con más amabilidad, atención y escucha.
Cómo será la práctica
Durante la práctica trabajaremos secuencias accesibles, fluidas, que buscan activar el cuerpo, sin agotarlo, el propósito será el sentir del movimiento como un diálogo entre cuerpo y mente, donde cada inhalación y exhalación guían la acción.
La intención es que cada persona que participe pueda llevarse una sensación de liviandad, claridad o conexión. Que estos 40 minutos sirvan como recordatorio que el bienestar no depende del tiempo o de las circunstancias, sino de la capacidad que tenemos de pausar, observarnos y elegir cómo queremos vivir.
Esta práctica es para todos, no importa si nunca hiciste yoga o si practicás hace años. Solo necesitás traer ropa cómoda, algo para hidratarte, un mat o un pareo para poner en el piso y las ganas de moverse con total atención o consciencia.
Los espero para compartir juntos esta experiencia al medio día, frente a la energía de una ciudad que por un momento se detiene para respirar y recordarse que el bienestar, empieza en uno.
Otras noticias de Bienestar Fest
- 1
“Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental
- 2
Diego Luciani, sobre la condena a Cristina Kirchner: “No hay sentencia ejemplar sin recuperar lo robado”
- 3
Gerardo Werthein le presentó a Milei su renuncia como canciller
- 4
Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones