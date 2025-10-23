Cuál es la actividad que recomienda Harvard y vas a poder probar en el festival que se hace en Palermo

Quienes practican disciplinas orientales como el taichí o el chi kung las definen como “meditaciones en movimiento”. Los médicos, en cambio, hablan de estas prácticas como “medicaciones en movimiento”, gracias a su combinación de bajo impacto, resistencia, concentración y control mental.

En el caso del taichí, por ejemplo, la Universidad de Harvard lo ha calificado como “la actividad perfecta para hacer por el resto de la vida”, independientemente de si se está en buena condición física, se goza de un estado óptimo de salud o si se tiene una edad avanzada. Y, en 2021, en el Congreso de la Asociación de Enfermería Cardiovascular y Profesiones Afines de Europa (Acnap) se sugirió que tiene el potencial de reducir la depresión, la ansiedad y el estrés, entre otros beneficios de su práctica.

¿Cómo es una clase de taichí?

Una clase se conforma de movimientos realizados de forma lenta y concentrada, que van acompañados de ejercicios de respiración profunda. La clave, según los instructores, es que cada postura fluya hacia la siguiente sin hacer pausas, de esa manera, el cuerpo se mantiene en constante movimiento.

Leandro Rearte, profesor y fundador de la escuela Tai Chi Tandil, explica que la esencia de la disciplina es girar sobre uno mismo para encontrar el eje y las sensaciones a través de las cuáles se mueve la energía. “Se empiezan a hacer movimientos de codos, muñecas, rodillas y tobillos de forma circular, buscando el equilibrio entre el yin y el yang, es decir, entre lo pesado y lo liviano”, recalca.

Asimismo, profundiza: “Cuando uno inhala profundamente se abre la porosidad de los huesos y, como el cuerpo está relajado, se carga de energía. Luego al exhalar se cierran los poros y esa energía que entró queda encapsulada dentro del cuerpo y mientras circula aumenta el flujo energético del organismo”.

Chi kung, un flujo de energía vital

También llamado qi gong, este ejercicio similar al taichí se compone de un conjunto de ejercicios físicos y respiratorios para mantener la salud. De origen milenario, se lo considera como medicina preventiva y lo ideal es practicarlo cuando se está sano para evitar malestares futuros.

“No es un arte marcial, es una gimnasia terapéutica oriental que, a diferencia del taichí, no contempla la existencia de un oponente imaginario en cada movimiento”, explica Rearte quien, además de ser profesor de taichí, está certificado en chi kung.

Respecto de lo beneficioso que puede llegar a ser su implementación, la Asociación Cultural Chino Argentina evidencia la existencia de diversos fundamentos científicos y múltiples investigaciones que han demostrado que el qi gong tiene un efecto positivo en varias áreas de la salud:

Mejora el sistema circulatorio y la respiración al aumentar el volumen de ventilación pulmonar y alveolar

Colabora con la función gastrocólica

Regula y mejora las funciones endocrinas de las glándulas hipofisiaria, tiroides, ovarios, testículos y suprarrenales

También contribuye al sistema locomotor dado que fortalece huesos y aumenta la elasticidad de músculos y tendones.