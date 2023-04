Hot Pilates: de qué se trata el entrenamiento elegido por las “it girls” y cuán seguro es practicarlo

escuchar

Entrenamiento elegido por las “it girls” del momento, modelos y actrices de Hollywood como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kaia Gerber y Shay Mitchell eligen pilates como su actividad física favorita para hacer a diario. No obstante, estas famosas no van a la tradicional clase de pilates sino que le añaden un grado de dificultad: el hacerlo en un entorno con altas temperaturas.

Mejor conocido como “hot pilates”, este tipo de entrenamiento es una de las últimas tendencias fit. ¿Por qué? principalmente porque sus adeptas son personalidades que marcan tendencia entre los jóvenes e imponen moda; y segundo, porque las clases de esta disciplina tienen el agregado de realizarse en salones con la temperatura elevada controlada (mínimo a 35º) y con una humedad del 40-50%.

Según alegan quienes lo practican, esta variedad de pilates tiene muchos beneficios, entre ellos: una mayor activación del sistema metabólico y cardiovascular, la eliminación de toxinas gracias al aumento de la sudoración y una mejora de la flexibilidad y prevención de lesiones.

“Realmente me gusta hacer ‘hot pilates’”, dijo Hailey Bieber en una entrevista con Vogue. “Hay un lugar muy bueno en Los Ángeles creado por Shannon Nadj. Son 45 a 50 minutos de sudoración constante y salgo como un tomate. Solía ser bailarina clásica, por eso me gusta pilates, porque se usa la fuerza corporal de manera muy similar”, contó la modelo a la revista.

Luego de estas declaraciones, Nadj fue consultada por W Magazine sobre la popularidad que estaban teniendo sus clases y sobre el innovador método que aplicaba. “Me encanta el principio detrás del pilates solo que quise llevarlo a un mercado más grande y hacerlo divertido para la gente. Para modernizarlo agregamos la música y para intensificar añadimos el calor”, declaró la instructora y sumó que después de la clase, siempre se hace un enfriamiento para que el cuerpo se aclimate de nuevo a una temperatura normal.

Respecto de las sensaciones o malestares que se pueden esperar por la alta temperatura, la Dra. Almada advierte que pueden aparecer los siguientes síntomas:

En conversación con LA NACION, la Dra. Magalí Bárbara Almada (M.N. 100170), médica especialista en deporte del Hospital Universitario Austral (HUA) explica que la temperatura ideal para hacer deporte oscila entre los 20 y los 24 grados. “Pasados los 25 grados no se recomienda hacer actividad física y si la temperatura es mayor de 32 grados estamos hablando de algo peligroso”, enfatiza. A su vez, la doctora afirma que en verdad, el efecto “quema grasa” de hacer hot pilates se logra a expensas de la deshidratación muscular, “se siente como si se bajara de peso, pero se trata de una deshidratación extrema que después tiene un efecto rebote cuando se vuelve a tomar líquido”, aclara.

bajada de presión, deshidratación, golpe de calor, mareo o vómitos.

Sumadas a estas declaraciones, Sandra Guerrico, profesora de Educación Física e instructora del método pilates añade que no recomienda esta variación de la disciplina en gente mayor porque el calor hace subir las pulsaciones y puede ser malo para el corazón. “Hot pilates no es un ejercicio para todo el mundo, considero que se debería hacer un estudio/apto médico previamente para que las personas lo puedan hacer y no corran riesgos de salud”, aconseja.

Sin embargo, estas advertencias disminuyen si se habla del método de pilates tradicional con reformer -camilla especial que está equipada con resortes de distinta graduación-. Esta disciplina originalmente surgió luego de que su creador tuviera que llevar a cabo sesiones terapéuticas con heridos de guerra para que mejoraran su condición física ya que muchos de ellos quedaban postrados. Esta experiencia lo incentivó a Joseph Pilates a crear un método de poleas y sogas para que los heridos, de a poco, pudieran mover las partes sanas del cuerpo.

¿Para qué sirve hacer pilates?

“Este método hace que se marque y tonifique todo el cuerpo”, dice Guerrico quien también cuenta que el equilibrio es uno de los pilares fundamentales de este entrenamiento ya que los ejercicios también ayudan a corregir problemas de postura. “Por ejemplo, alguien que tiene escoliosis, con varias clases puede empezar a alinear su columna y compensar esa parte del cuerpo que tiene débil”, dice. Además, añade que este tipo de actividad trabaja mucho la fuerza, la flexibilidad y la elasticidad.

“El beneficio de pilates es buenísimo si se lo entiende desde su práctica original. Ayuda a tonificar, trabajar la flexibilidad, la resistencia y, al ser de movimiento controlado, las lesiones son menores”, explica la Dra. Almada. Por último, agrega la profesional que, si lo que se busca con el ejercicio es disminuir el peso, hay que entrenar de forma constante, de manera incremental y llevar una buena alimentación junto con un buen descanso.