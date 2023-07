Los entrenamientos favoritos en lo que va del año

escuchar

Es un buen momento del año para mantenerse activo, ya sea corriendo, andando en bicicleta o simplemente disfrutando de algún deporte con amigos y familiares. También es una buena oportunidad para desarrollar buenos hábitos de ejercicio que se mantengan durante el resto del año.

Durante los últimos seis meses, se han destacado entrenamientos como el boxeo, el HIIT y hasta ejercicios de bajo impacto que tienen como objetivo aportar energía a medida que se envejece. Algunos de estos no solo se enfocan en mantener el estado físico, sino también en mantener la movilidad a largo plazo.

A continuación algunos de los entrenamientos favoritos del 2023.

Ponerse en forma rápido

Rutina Rápida de Peso Corporal

No hay mejor excusa para no hacer ejercicio que decir: “no tengo tiempo”. Pero los investigadores han descubierto que incluso dedicar unos pocos minutos de ejercicio al día puede tener un gran impacto en la salud, la longevidad y la felicidad. Entonces, con eso en mente, los profesionales sugieren hacer un ejercicio simple de 10 minutos que se puede hacer desde la comodidad de la casa y sin poner excusas que impidan sentirse lo mejor posible.

Ejercicios intensos de peso corporal

Si se es realista, ponerse en forma implica transpirar. Y si uno tiene poco tiempo, tendrá que transpirar mucho para conseguir resultados. En el mundo del entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT) las personas saltan de un ejercicio extenuante al siguiente con descansos mínimos.

Los verdaderos entrenamientos HIIT lo acercan a uno a su límite, apenas permiten recuperar el aliento y volver a hacerlo, lo que maximiza el entrenamiento en un corto período de tiempo. Pero no hay que dejarse asustar: los principiantes pueden comenzar con menos esfuerzo y aumentarlo lentamente. Entonces, si se desea probar de hacer una hora de ejercicio en 30 minutos, el HIIT es el ejercicio ideal.

En el mundo del entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT) las personas saltan de un ejercicio extenuante al siguiente con descansos mínimos antoniodiaz - Shutterstock

Boxeo

Antes de que existiera CrossFit o HIIT, existía el boxeo, que durante mucho tiempo fue una de las mejores formas de ponerse en forma rápidamente. No es necesario entrar en un ring con alguien o incluso golpear cosas. El simple hecho de aprender a hacer shadowbox -combinación de golpes de boxeo y karate- y adaptarlo al entrenamiento diario puede ser una experiencia gratificante e inclusive, catártica.

Hacer ejercicio a medida que se envejece

Ejercicios de peso corporal

Aparte de la muerte y el pago de los impuestos, hay una certeza en la vida: uno es más viejo hoy de lo que era ayer. Pero el envejecimiento no significa que no se pueda tener una vida física robusta y enérgica; elegir la rutina de ejercicios adecuada es una parte crucial de la longevidad y el buen envejecimiento. Por ejemplo, las sentadillas son una forma efectiva de generar estabilidad en la parte inferior del cuerpo, prevenir lesiones y garantizar la facilidad para agacharse y volver a levantarse fácilmente. Si se están buscando otras formas de mantenerse en forma a medida que pasan los años, los siguientes cinco ejercicios son seleccionados por expertos en ejercicio.

Yoga

Uno de los conceptos más importantes para estar en forma y envejecer bien es la movilidad, que combina fuerza y flexibilidad. Y pocos ejercicios son tan buenos para la movilidad como el yoga. A medida que se envejece, los tendones tienden a endurecerse y el yoga puede ayudar a mantener la flexibilidad. Entonces, si nunca se ha probado esta disciplina y se está preocupado por las articulaciones crujientes, esto es lo que se tiene que saber para comenzar a practicar yoga.

Disfrutar del clima

Tai Chi

¿Cuál es el deporte más popular del mundo? Es una pregunta imposible de responder, pero pocos negarían que el tai chi está al menos en la carrera. Este arte marcial, que se centra en el movimiento suave en lugar de los fuertes impactos, es un pilar en los parques urbanos de China y Estados Unidos. Se lo puede pensar como una mezcla de yoga, kung fu y baile.

La mejor manera de iniciarse es encontrar un buen maestro y empezar a aprender movimientos con nombres como “agitar las manos como nubes” y “abrazar al tigre, volver a la montaña”.

Senderismo

El senderismo puede no parecer un deporte difícil a primera vista. Después de todo, es solo caminar por un sendero. Pero no se necesita de mucho para que un día agradable al aire libre se convierta en una actividad miserable que haga que uno abandone las montañas o cerros para siempre. Por ejemplo, un error clásico de principiante es querer ejercitar más de lo que se puede haciendo las caminatas o trayectos equivocados.

El senderismo puede no parecer un deporte difícil a primera vista Mystockimages - E+

Ejercicios de piscina

Si bien nadar largos es un ejercicio perfecto, a veces es bueno mezclar un poco las cosas en la piscina. Los ejercicios acuáticos son una alternativa sorprendentemente popular y accesible para desarrollar los músculos sin sobrecargar las articulaciones. Movimientos como fuertes y largos ayudan a disfrutar de una nueva forma el agua.

Descubrir entrenamientos ocultos

Core

El término “entrenamiento de core” a menudo se asocia con esculpir los músculos abdominales. Pero, según los expertos, hacer ejercicios de core solo para lucir bien en la playa es algo totalmente erróneo. La parte más importante del core es un conjunto complejo de músculos que son menos conocidos y que envuelven la columna vertebral y el tronco para que uno pueda moverse con confianza y evitar lesiones.

Así que conviene evitar las extensas rutinas de abdominales y en lugar, reemplazar por ejercicios de planchas, que ejercitan esos músculos cruciales y más difíciles de ver.

Suelo pélvico

Otro grupo de músculos que a menudo se pasa por alto y que puede tener un gran impacto es el suelo pélvico. Además de ayudar con la fuerza central, estos músculos mantienen en su lugar órganos como la vejiga, el intestino y el útero. Para los especialistas no solo no se ejercitan lo suficiente, sino que muchas personas ni siquiera saben que existen. Sin embargo, hay una serie de ejercicios sencillos que se pueden hacer para estabilizar estos músculos que con el tiempo ayudarán a que uno disfrute mejor de actividades cotidianas como correr, saltar e incluso reír.

Engañar a la mente

Ninguno de estos entrenamientos será útil si uno nunca sale por la puerta de su casa o si no se pone el equipo de entrenamiento. Al final del día, el consejo más importante es encontrar una manera de hacer ejercicio durante la semana. Eso significa encontrar entrenamientos que uno disfruta y no pueda esperar para hacer. No obstante, para las ocasiones en las que el cerebro se pone testarudo se pueden poner en marcha ciertos trucos psicológicos para engañar a la mente y ponerse en movimiento.

The New York Times

