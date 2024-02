Ganadores y perdedores. Los destinos que lograron esquivar la crisis en un verano atípico y las sorpresas de la temporada

Fue un enero con nuevas modalidades para viajar por el país; balnearios premium conservaron un alto nivel de ocupación, pero la estrella se encamina a ser Bariloche; suman adeptos los planes cortos a puro relax

Seguramente no será un verano que quede en el recuerdo. Las disparadas de precios de diciembre, las altas tarifas de alojamiento, en muchos casos dolarizadas, y la incertidumbre económica limaron los planes de muchos viajeros. Tampoco estuvo presente el programa PreViaje, que había robustecido la demanda otros veranos, pero que en las últimas ediciones se dirigió exclusivamente a incentivar la baja temporada. Sin embargo, hubo destinos que se mantuvieron firmes y lograron esquivar la crisis, algunos esperables, como Cariló o Mar de las Pampas, y otros menos típicos, como Ushuaia. La nota la dio Bariloche que, si se confirman las estimaciones, mostró mejores cifras que en 2023. ¿La sorpresa? El crecimiento de las escapadas para días de spa o de campo en Buenos Aires.

El nivel de ocupación en los principales puntos turísticos de la Argentina durante enero fue de menos a más. Empezó el año muy tímidamente, a la sombra de la devaluación y las nuevas medidas económicas, y se fue fortaleciendo con el correr de los días. Se destacaron primero los fines de semana para luego dar lugar a estadías un poco más largas y terminar el mes con números más alentadores, aunque inferiores a los valores de los últimos veranos.

La cantidad de personas que salieron de viaje entre el 15 de diciembre y el 31 de enero se redujo un 16,8% frente al mismo período de la temporada 2023, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La estadía media en lo que va de la temporada fue de 4 días contra el ligeramente superior 4,3 días de la temporada 2023.

Bariloche, a diferencia de la mayoría de los destinos, logró mejores números que en el verano de 2023 Marcelo Martinez

Un muestreo por el país confirma los datos: Córdoba, por ejemplo, recibió un 25% menos de visitantes en relación con sus promedios históricos durante la primera quincena de enero y se recuperó un poco en la segunda, con una media de ocupación que se ubicó entre el 70 y el 80%, de acuerdo a la información brindada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). En Mendoza, desde la Secretaría de Turismo, comunicaron que el promedio de ocupación a lo largo de la provincia fue de 57%; durante el primer mes del año de 2023 había alcanzado el 67%. El Partido de la Costa recibió aproximadamente un 25% menos de ocupación, y ahora promedió el 70%. En Puerto Iguazú bajó de un 85% en 2023, a un 65%; Puerto Madryn descendió de un 84% en enero de 2023 al 50% en enero último, y Las Grutas registró un 84,66% de ocupación, contra casi un 90% del año pasado.

A pesar de las dificultades que sobrevolaron en algunos destinos nacionales de alta concurrencia, especialmente en los primeros días del año, otros puntos del país esquivaron la crisis y mantuvieron altos niveles de visitantes, similares a los del año pasado. Son los que lograron salir airosos de una temporada que desde los últimos meses del año generaba interrogantes.

Mar de las Pampas y Cariló, balnearios premium

En medio de un bosque, con calles zigzagueantes y playas amplias al sur de Villa Gesell, Mar de las Pampas vive la temporada a pleno, como acostumbra desde hace ya varios años. Los niveles de ocupación rondaron durante enero entre el 98 y el 100%, según datos suministrados desde la intendencia del partido de Villa Gesell, al igual que las vecinas Mar Azul y Las Gaviotas, con cifras semejantes al año pasado. En Villa Gesell, en cambio, la ocupación de enero fluctuó entre el 67 y el 76% a lo largo del mes, cuando en enero de 2023 había superado el 95%, una temporada considerada récord. “Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul reciben un público de mayor poder adquisitivo que no sufrió por la crisis, son destinos premium, donde la situación económica macro no los está afectando, por eso no se resintió la actividad en ninguno de los tres balnearios. En cambio, en Villa Gesell, con hospedajes de menos estrellas, bajó la ocupación en relación con el año pasado, porque apunta a otro público”, explica el intendente Gustavo Barrera.

Mar de las Pampas, uno de los pocos balnearios que logró esquivar la crisis Pablo Andres

Cariló es otra de las playas que sintió menos la coyuntura económica: la ocupación de enero fue del 86% en la primera quincena y del 91%, la segunda, según datos de la Secretaría de Turismo de Pinamar. El año pasado había alcanzado el 91,5%. “Si bien nosotros alquilamos un 10 % menos de propiedades que el verano pasado, esas casas no quedaron vacías ya que fueron los dueños. Nunca quedan desocupadas en enero. Por otro lado, Cariló cuenta con 100 casas nuevas de familias que antes alquilaban”, explica Silvia Melgarejo de Constructora del Bosque.

Ushuaia, con más cruceristas

Tierra del Fuego cerró enero con un nivel de visitantes similar al del mismo mes de 2023: desde el Instituto Fueguino de Turismo informaron que registraron un 85% de ocupación hotelera en la isla. Esta igualdad con el año pasado se sostiene principalmente por el empujón del mercado internacional, potenciado por el aumento del turismo de cruceros. Ushuaia es la puerta de salida hacia la Antártida, islas Malvinas y fiordos chilenos, un puerto muy apreciado por turistas del exterior.

“El mayor incremento en la temporada se observa en los cruceristas que vienen de otros países para conocer el ´fin del mundo´ y luego embarcarse rumbo a la Antártida”, cuenta Dante Querciali, presidente del Instituto Fueguino de Turismo.

La llegada de cruceros internacionales a Ushuaia, una típica postal de temporada EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO

Para esta temporada hay programadas 600 recaladas de cruceros y se estima que 250 mil pasajeros visitarán la capital fueguina. “Con respecto al año pasado se incrementó el número de recaladas y busques que nos visitan en el puerto de Ushuaia. Es importante tener en cuenta que el 95 % de los cruceros de turismo antártico pasan por Ushuaia”, agrega Querciali.

Además, registraron un incremento de ingresos vía terrestre de viajeros que optan por realizar largos recorridos por diferentes puntos del país, que hicieron aumentar la cantidad de días de permanencia.

El Calafate recupera brasileños

La ciudad santacruceña de El Calafate se entusiasma con un enero similar al año pasado. Desde la secretaría de turismo provincial registraron que 123.000 visitantes ingresaron en el Parque Nacional Los Glaciares durante enero. El año pasado, los que se maravillaron frente al glaciar habían sido 118.000.

Tanto en El Calafate como en la vecina El Chaltén la ocupación hotelera fue del 90%, según datos de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) filial Santa Cruz, con una importante presencia de brasileños, cifra equivalente al verano pasado. De hecho, el 80% de la ocupación fue de extranjeros. “Esta temporada está alcanzando los promedios prepandemia con plena apertura de todos los alojamientos y nuevas camas habilitadas”, explica Julieta Martín, al frente de la filial provincial de la AHT. De todas maneras, destaca que la crisis se dejó ver: “Las tiendas de regalos y chocolaterías están sintiendo la falta de turismo nacional, que son sus principales clientes. Los extranjeros no compran tantos regalos ni chocolate o alfajores porque adquieren unidades para comer en el momento”, describe.

Bariloche, el destino que se lució

A orillas del Nahuel Huapi, en Río Negro y Neuquén, enero cerró con sonrisas en el ámbito turístico. En Bariloche, la tasa de ocupación durante el primer mes del año fue del 72%, según el relevamiento de la Secretaría de Turismo local. En enero de 2023 había sido del 70%.

“Desde que asumimos empezamos una fuerte lucha contra el alojamiento informal. Seguramente tengamos algunos puntos más, pero no podemos medirlo. Para mí fue un muy buen enero dentro del contexto actual. Ahora estamos enfocados en febrero y en promocionar el destino en Chile, porque es un mes en el que recibimos muchos visitantes trasandinos”, explica Sergio Herrero, secretario de Turismo de Bariloche. Además, agrega que están luchando por extender el horario de operación del paso internacional Cardenal Samoré para favorecer estadías más prolongadas de los chilenos.

La afluencia turística en Bariloche se afianzó durante enero Marcelo Martinez

En Villa La Angostura la ocupación de enero fue del 80, 6 %, muy similar al 2023, que alcanzó el 81, 5%. “En términos generales, tenemos una buena temporada en la provincia por la coyuntura que vive el país, de la que Neuquén no está exenta. Es buena tanto en el sur, donde están los destinos consolidados, como en el norte, con destinos emergentes. La merma del turismo a nivel provincial fue entre 5 y 6 puntos, comparando con el año último. En Villa la Angostura es donde menos se sintió, al menos durante enero,”, evalúa Sergio Sciacchitano, presidente de Neuquentur.

Ciudad y días de campo, las sorpresas

Aunque no se suele asociar a la ciudad de Buenos Aires como un destino de verano, que por estos meses transita la temporada baja, enero terminó con un saldo positivo. Si bien todavía no se conocen los números oficiales de la cantidad de visitantes recibidos, hay varios indicadores que dan cuenta de un buen mes. La temporada de cruceros 2023-2024 marca un crecimiento del 30% de cruceristas y del 8% de recaladas sobre la temporada anterior. Además, desde la Secretaría de Turismo nacional informaron que más de 460.000 turistas extranjeros llegaron a la Argentina en las dos primeras semanas de enero, lo que significa un incremento del 33,5% respecto a los arribos registrados en el mismo período de 2023. Muchos, claro está, además de recorrer otros destinos del país, se quedan unos días en Buenos Aires, la puerta de entrada.

Desde Atrápalo, destacaron un incremento del 15% en las reservas en la ciudad de Buenos Aires en comparación con 2023 y también en los alrededores para escapadas de campo y hoteles con servicio de spa, con un 35% más de ocupación. El Delta, Luján y Chascomús son algunos de los favoritos para ese plan. En este caso es turismo nacional, viajeros del interior, explica Virginia Jouanny, directora de Producto & Marketing de Atrápalo Argentina.

Las escapadas al Delta, una opción cada vez más elegida para hacer una pausa en la rutina Gentileza Cabaña Polesie

La esperanza en febrero

“El año pasado en enero teníamos que derivar gente a otras localidades, porque estábamos con lleno total y este enero promediamos un 65 % de ocupación durante la primera quincena y un 75% en la segunda. Pero para el feriado de Carnaval ya estamos en un 90 % de ocupación, esperamos una mejor primera quincena de febrero, además tenemos la Fiesta Nacional de la Artesanía, que es muy convocante”, se entusiasman desde la Secretaría de Turismo de Colón, en Entre Ríos.

Mariano Berenstein, director de Turismo de Tandil, también se ilusiona con este fin de semana largo: “Las primeras dos semanas de enero, comparando con los años pasados, fueron bastante bajas, un 30% menos; después cerramos el mes con un 70%. Ahora estamos con un muy buen nivel de reservas para Carnaval, pero notamos que la gente decide muy a último momento y las estadías no superan los 3 o 4 días”.

Desde Puerto Madryn, Cecilia Pavia, secretaria de Turismo de la ciudad, también tienen la mirada en febrero: “Si bien consideramos que fue una buena temporada, tenemos muy buenas expectativas sobre todo para el fin de semana largo. Habrá siete eventos deportivos, el encuentro gastronómico Madryn Comestible y el carnaval del mar”

Desde Despegar, registraron en las últimas semanas un aumento en las búsquedas: si se comparan con las cuatro semanas anteriores, Bariloche obtuvo un crecimiento del 57%, Iguazú, del 101% y Mendoza, del 25%. Todavía no está dicha la última palabra.