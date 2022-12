Harry Styles.¿Por qué lo “eligen” las mujeres +40?

Tocará dos fechas seguidas en El Monumental los días 3 y 4 de diciembre; un fenómeno que abarca todas las edades, nacionalidades y géneros

“Acabo de cumplir 47 años. Y la razón por la que digo mi edad es porque no me avergüenzo de ella; revelo el número porque acabo de dejar la “Casa de Harry”, como se le dice al Madison Square Garden durante la residencia -de más un mes de shows- del cantante británico allí”, declara en un ensayo publicado en la CNN la periodista Marianne Garvey respecto de su fanatismo por Harry Styles. A la vez añade que “justamente, en la Casa de Harry (título de su último álbum), nadie se siente mal consigo mismo”.

Esta última línea sirve de puntapié para sintetizar brevemente lo que sienten tanto fanáticas jóvenes como adultas cuando escuchan a Styles y más aún cuando tienen la posibilidad de experimentar uno de sus shows. Conciertos que, de la misma manera que se la ha titulado a la gira: Love On Tour -en español “amor en la gira”-, están plagados de buena energía, amor y música que duran entre 60-90 minutos, dependiendo de las veces que el cantante decida repetir canciones y cantarlas junto al público.

Sus recitales se han convertido en lugares de resurgimiento del amor. En cada show hay parejas que se comprometen en vivo, fans que le piden a Styles que los ayuden a “salir del closet”, personas que le declaran su amor a otras e incluso fiestas donde se revela el género de los bebés de sus seguidoras embarazadas. Desde niños a adolescentes hasta jóvenes y adultos -e incluso hasta los guardias de seguridad- todos quieren vibrar con la buena energía del británico en Love On Tour.

Harry Styles: de trabajar en una panadería a ser el hombre más deseado del mundo

Antes de saltar a la fama en el reality de televisión The X Factor, con 15 años trabajaba en una panadería de su oriunda localidad de Cheshire en Reino Unido.

Años posteriores se consagró como músico y saltó a la fama con el grupo musical One Direction. En conjunto con Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik establecieron una base de millones de fans hasta que en 2015 la banda decidió partir caminos.

En un panorama y ambiente desconocido como lo es para un músico lanzarse como solisa, Styles pudo hacerse un lugar en la industria musical mostrándose tal cual es y comunicando siempre mensajes positivos y de amor.

“Me encanta todo de él: las letras de sus canciones porque todas tienen un mensaje positivo; la ropa que usa, cómo impone tendencias y se aggiorna al momento presente; la visión que tiene de la vida respecto del medioambiente; y por encima de todo, su mentalidad y forma de pensar”, sostiene Catalina Constantino de 49 años que aprendió sobre el cantante gracias a su hija adolescente. “Es increíble porque representa una nueva visión del hombre moderno, alguien cero machista que entiende la importancia del rol de la mujer en la sociedad”, añade.

Y esto no es casualidad: han sido varias las ocasiones en las que Styles ha manifestado su apoyo incondicional a los movimientos feministas que abogan por los derechos de las mujeres y ha pregonado sobre la importancia de tratarlas bien con su legendaria frase “treat people with kindness”, en español, “trata a las personas con amabilidad”. Aprendizajes que lleva incorporados -según dicen- desde que era un niño: se crió con su madre, Anne Twist, y con su hermana, Gemma Styles, tras la separación de sus padres. “Desde que tengo 10 años”, dijo Styles a la revista Rolling Stone, “sentí la necesidad de proteger a mi mamá a toda costa. . . ella es muy fuerte y tiene un corazón enorme”.

Característico de sus álbumes como solista: Harry Styles, Fine Line y Harry’s House, es muy común escuchar en ellos singles de adoración femenina como “She”, “Woman”, “Adore You” y “Boyfriends”. Títulos que, según sus fanáticas, están inspirados en sus ex parejas y en las mujeres importantes de su vida.

Pero para su público femenino mayor de 40 años, Styles no es solo una estrella del pop o un ícono de estilo o un hombre no tóxico que predica con seriedad la amabilidad. Es alguien que quieren tener de amigo, familiar, pareja. Es también una experiencia, un pasatiempo, una oportunidad para aprovechar un pasado alocado y pasional que en muchos adultos queda olvidado con el paso de los años. Es un joven que trae consigo no solo buena música, sino buena energía y nostalgia. Una añoranza que rememora a algunos de los músicos más icónicos de las décadas pasadas: Elton John, Freddie Mercury o David Bowie.

Ir a un de sus conciertos es prepararse para ver algo no convencional: una puesta en escena épica, miles de fans que bailan las coreografías de sus canciones; otros que se disfrazan o se visten con plumas y brillos como si estuvieran atendiendo una gala; otros que llevan carteles con las frases más ocurrentes que uno podría pensar. En la Casa de Harry todo es así, pura alegría y amor.

“¿Dónde más vemos esto? ¿Mujeres felices?”, dijo conmovida hace unos meses Olivia Wilde, actriz, directora y ex pareja del cantante, a la revista Vanity Fair. “¿Mujeres reunidas con alegría, amándose y animándose unas a otras?”. Pareciera increíble que un hombre de 28 años despierte todas estas sensaciones en un público. Ver para creer.

Styles junto a su ex pareja, la actriz y directora de cine, Olivia Wilde TIDNY-576

Y los testimonios pueden ser miles, todos buenos, ha sido muy poca la gente que públicamente se ha animado a hablar mal de él y de lo que transmite. Incluso ha ocurrido que colegas artistas lo feliciten públicamente tras presenciar sus shows o conocerlo personalmente. “Lo amo mucho’, confesó hace poco la cantautora de 58 años, Shania Twain, tras haber sido invitada por él a abrir el line-up del popular festival Coachella en el que juntos cantaron “Man I feel like a Woman”.

“De la misma manera que amo a Harry, casi igual o más, amo a los amigos que he hecho gracias a él. Si bien el fandom puede salirse un poco de control a veces, las mujeres que conocí por él son increíbles. Tenemos un chat grupal en Slack donde hablamos de todo lo relacionado con Harry Styles y se ha convertido en un espacio preciado para mí. Todas somos mujeres adultas con trabajos de tiempo completo, familias, lo que sea. Pero también tenemos este hermoso vínculo común gracias a esta persona singular que nos unió”, escribió en una nota de opinión en el portal Scary Mommy la periodista Sa’iyda Shabazz.

Es por todo este conjunto de razones y por muchas más que el artista ha sido nombrado por la revista Rolling Stone como “el hombre más deseado” y por lo que tocará durante dos fechas seguidas -agotadas desde el año pasado- en el estadio Monumental.

“Lo quiero porque hace feliz a mi hija cuando escucha su música. Lo sigo desde que era un adolescente que estaba en One Direction y ahora me hice muy fan”, dice Constantino. “Fue ella la quien me enseñó todo sobre él e incluso tiene en su escritorio una botella de la que tomó Harry cuando cantó en Argentina en 2014. Cuando se limpia el cuarto esa botella no se toca porque todos sabemos que tiene la buena energía de Harry”, concluye.

Harry Styles usando una remera con la frase "las mujeres son más inteligentes"