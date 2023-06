Inteligencia artificial: el presente y el futuro según la argentina que triunfa en Silicon Valley

En un mano a mano imperdible junto a José del Río, la especialista Rebeca Hwang profundizó sobre las ventajas y desafíos que hoy presenta el mundo a raíz del surgimiento de la IA.

Rebeca es ingeniera, inventora, académica, profesora y mamá, entre muchas otras cosas. Convocada por OSDE, el pasado viernes 23 de junio la especialista brindó una conferencia sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo impacta la nueva tecnología en nuestras vidas? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cómo se diferencia la máquina del ser humano? ¿Cuáles son los límites? Todas preguntas clave que respondió ante un auditorio repleto.

Rebeca Hwang nació en Seúl y a los ocho años subió a un avión junto a su familia con destino a la Argentina. Fue en nuestro país donde se formó en sus estudios primarios y secundarios. Años después, volvió a armar las valijas para llegar a Boston, Massachusetts, donde recibió una beca completa para estudiar Ingeniería Química, Civil y Ambiental.

Su historia no termina allí: impulsada por su vocación social, viajó por el mundo, conoció historias de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad social y ayudó a cambiar su realidad. Tiempo más tarde se mudó a California, donde comenzó a ejercer como profesora. El destino la llevó a relacionarse con la comunidad de Silicon Valley, epicentro de instituciones tecnológicas globales.

“Rebeca es una mujer con altos valores humanos, además de ser una mente brillante y una de las personas que más sabe en el mundo sobre temas de vanguardia. Tiene además algo que creemos fundamental: es argentina. Nos conoce, sabe en qué consiste nuestra cultura y nuestras costumbres. Esta combinación puede ser muy importante porque puede traer lo mejor del mundo, pero sabiendo también cómo relacionarlo con nuestra idiosincrasia y posibilidades”, destacó Cristian García Sarubbi, Director de Comunicación y Desarrollo Humano de OSDE.

Un imperdible mano a mano entre José del Río y Rebeca Hwang. TUTE DELACROIX

La era de la inteligencia artificial

“La revolución de la IA es cuestión de meses y no de años”, comenzó Rebeca Hwang. A su vez aseguró que a lo largo de toda su vida, no vio una revolución como ésta. De hecho, sostuvo que le genera un “mix de feelings” ya que entre sus colegas se preguntan qué está pasando y cómo lidiar con ello.

Por ejemplo, a diferencia de todas las otras aplicaciones, el Chat GPT es una app que aprende del usuario en cada click. “Lo que está cambiando la IA es la relación humano-máquina. Antes hablábamos a la máquina como un bebé, teníamos que aprender su lenguaje y su conocimiento era limitado. Hoy, en cambio, podemos tener una conversación ya sea de sentimientos, sueños, ideales, quejas. Sentimos que estamos hablando con un par, un amigo, un familiar, una pareja o incluso un amante”, sostuvo la especialista.

“Creo que Borges estaría feliz con esa dualidad de realidad-ficción sobre este debate metafísico de qué es humano y qué es máquina”, bromeó.

Instagram, Spotify, Facebook, Twitter y Netflix tardaron más de 1000 días en llegar a los 100 millones de usuarios. En cambio, Chat GPT alcanzó ese número en tan solo uno. Esta información es un claro ejemplo de porqué la inteligencia artificial hoy es uno de los temas protagonistas.

Cristian García Sarubbi señaló: “La IA formará parte de la agenda de todas las organizaciones que quieran proyectarse adecuadamente hacia el futuro. La IA llegó para quedarse. Para solucionar algunos problemas muy importantes, y por supuesto, también para generar otros desafíos que deberemos también encarar de manera estratégica.”

Cristian García Sarubbi, Director de Comunicación y Desarrollo Humano de OSDE, dio la bienvenida a todos los presentes. TUTE DELACROIX

La resistencia al cambio

Mientras la mayoría se encuentra fascinada con la nueva tecnología, hay quienes se resisten a semejante cambio. Rebeca asegura que se trata de una postura y un accionar totalmente lógico. “La resistencia al cambio es muy humana. Nosotros no queremos algo que cambie completamente o corrompa la forma en que nosotros actuamos”, comenzó. Y luego agregó: “Ahora, si el resto de las personas está usando esta tecnología para potenciar su desempeño, el no usarlo hace que yo tarde tal vez el doble o triple de tiempo”.

Casos como los guionistas de Hollywood, quienes marcharon en contra de la inteligencia artificial muestran la preocupación de ciertos profesionales que temen ser reemplazados por máquinas. Sin embargo, la ingeniera aseguró que, si bien todas las profesiones serán afectadas de una manera u otra, no se trata de “uno o el otro” sino de un complemento. Entre los rubros más afectados, mencionó que en el podio se ubica el mundo de la creatividad.

El evento convocó a cientos de personas que se acercaron hasta el auditorio de OSDE para aprender todo sobre la IA. TUTE DELACROIX

OSDE y la inteligencia artificial

García Sarubbi sostuvo que los cambios tecnológicos son extremadamente importantes para el Grupo OSDE y su fundación y les impacta de tres maneras inmediatas.

La IA generará seguramente otro tipo de relacionamiento con la sociedad y permitirá trabajar en la prevención de la salud, con la potencialidad de identificar tempranamente y resolver problemas con el fin de mejorar el bienestar de las personas.

La IA se insertará en la vida cotidiana. OSDE tiene más de 2,2 millones de socios, miles de prestadores y miles de colaboradores. Todos nosotros nos veremos transformados por las herramientas de la inteligencia artificial.

“En definitiva, OSDE considera que la IA es una tecnología que podría mejorar el bienestar de las personas, de nuestra organización y el relacionamiento con nuestros stakeholders dado el contexto, y por ende, siendo responsables en el manejo de las expectativas”, apuntó el Director de Comunicación y Desarrollo Humano de la compañía.

La imperfección: la mayor ventaja del humano frente a las máquinas

La inteligencia artificial no es perfecta, o quizás sí, y esa es su mayor desventaja. Se trata de una máquina que no comete errores una vez que aprende. No obstante, toma una decisión en base a instrucciones sin antes debatir, acordar o validar. Aquí es donde la máquina y el humano se diferencian ampliamente.

Sobre este punto, Rebeca Hwang analizó: “La IA no tiene ética ni moral. El ser humano, en cambio, hace cosas imperfectas todo el tiempo. Hay cierto romanticismo en la imperfección. Por ejemplo, tener hijos es lo menos racional que se puede hacer pero lo hacemos. Por lo tanto, atesorar los procesos humanos con ciertas imperfecciones, me hace sentir optimista frente a la inteligencia artificial”. Y sumó a su análisis: “El proceso de introspección es clave. Reflexionar sobre cómo somos mejores y diferentes. Cuestionar por qué hacemos ciertas cosas mejor que una máquina”. “¿Cuál es el futuro?”, preguntó José del Río. Y la académica de Silicon Valley concluyó: “Es incierto pero emocionante”.

La conversación entre el periodista y la especialista brindó información necesaria para saber cómo encarar el nuevo fenómeno tecnológico. TUTE DELACROIX

Desde OSDE, García Sarubbi dijo: “Coincidimos con Rebeca. Creemos que el futuro es incierto porque el mundo es cada vez más complejo. La complejidad, es decir, la cantidad de factores que se combinan y la diversidad que tienen estos factores, hace que no sepamos muy bien cuáles serán las consecuencias de tal combinación. Esto nos deja sin certezas, pero tenemos capacidad de conocer de manera científica y esto nos lleva a la segunda parte de la respuesta de Rebeca. El método científico nos permite salir cada vez más rápidamente de las incertidumbres. La IA cambiará nuestra manera de trabajar, de relacionarnos y de resolver una gran cantidad de problemas. Pero nos abre también a la incertidumbre acerca de algunos de sus efectos”.

