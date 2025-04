Los poderes ocultos de una terapia desconocida

Durante décadas mi cuerpo fue mi principal herramienta. Fui bailarina contemporánea y viví del movimiento, del arte de habitar el espacio desde lo más íntimo de la materia. Pero hubo un momento, mientras vivía en Europa, en el que sentí que algo dentro de mí pedía silencio. Como si después de tanto ir hacia fuera, hubiera llegado la hora de volver al centro, al origen.

Así fue como conocí la Terapia Biodinámica Craneosacral, una práctica que, aunque tiene nombre de técnica, se parece más a un arte. Allí descubrí un espacio de escucha profunda, donde el cuerpo no es intervenido, sino acompañado; donde no se busca arreglar, sino recordar.

Porque sí, el cuerpo recuerda. Mucho antes de tener palabras, ya éramos un movimiento en expansión. En la quietud de lo intrauterino, en el océano cálido donde nos gestamos, existía ya una sabiduría que hoy llamamos biodinámica: un impulso vital que organiza, repara y crea. Las fuerzas que nos formaron como embriones no desaparecen al nacer. Siguen aquí, activas, esperando ser escuchadas.

La práctica estimula el sistema nervioso central y puede contribuir a reducir estrés, la ansiedad y los síntomas crónicos Shutterstock

Los cambios que experimenté a través de esta terapia fueron tan profundos que no pude hacer otra cosa que seguir ese llamado. Me formé con Robert Harris en España, donde me diplomé en la European School of Craniosacral Therapy en 2006. Luego regresé a la Argentina, en 2010, con el deseo de compartir esta práctica y abrir espacios de consulta y formación. Desde entonces, sigo profundizando con maestros internacionales como Michael Shea, Cherionna Menzam-Sills, y otros referentes que han enriquecido mi práctica y comprensión de este enfoque.

Cuando trabajo con esta terapia —ya sea en consulta o en los encuentros formativos— me conmueve ver cómo las personas redescubren algo esencial. No es magia. Es biología, es física, es una ciencia tan precisa como sutil. Pero también es un camino de regreso: a la integridad perdida por los traumas, a la conexión con uno mismo, a esa sensación casi olvidada de unidad.

Una sesión biodinámica comienza en un ambiente calmo, con una relación de seguridad y confianza con el terapeuta, sobre la camilla y con ropa. El terapeuta hace contacto con el cuerpo de la persona, con un tacto suave y no invasivo. Aparentemente no hay fuerza ni demasiado movimiento en las manos del terapeuta. La quietud es necesaria en el proceso.

Lo primero que se manifiesta, casi al instante, es un cambio en la vitalidad, lo que agiliza la recuperación de cualquier enfermedad, accidente o trauma. Acompaña y complementa todo tratamiento médico, minimizando los efectos secundarios. Tras varias sesiones otros cambios empiezan a notarse significativamente, como la reducción del estrés, la baja de ansiedad y miedo, mejoras en la calidad del sueño, reducción de intensidad de síntomas crónicos, etc., porque se trabaja principalmente con el sistema nervioso central. Espontáneamente aparecen la sabiduría y la intuición que cada uno lleva dentro. Se respira mejor. Se disipa la niebla mental.

Trabaja desde una visión holística, integrando cuerpo, mente y sistema nervioso en un espacio de calma Microgen - Shutterstock

Puede formarse cualquiera que sienta la curiosidad —o la necesidad— de explorar sus orígenes, de reencontrarse con su historia pre-verbal, de tocar, sin palabras, la experiencia amorosa que alguna vez nos sostuvo.

No se trata de buscar respuestas con la mente, sino de permitir que el cuerpo hable. A través de prácticas somáticas, ejercicios en camilla, embriología y psicología pre y perinatal, cada participante va retirando capas de condicionamiento que se construyeron, muchas veces, para sobrevivir. Y en ese proceso, aparece lo auténtico.

Porque el trauma nos fragmenta, sí. Pero la vida, cuando se la acompaña con respeto y presencia, sabe cómo volver a unir.

La autora es terapeuta biodinámica craneosacral, ex bailarina contemporánea y docente de Fundación Columbia.

Por Laura Marini