¿Por qué es difícil contener la risa en momentos de tensión? Esto explica una experta

Diversos estudios en neurociencia liderados por la experta Michelle Spear explican por qué la risa puede volverse incontrolable en contextos solemnes. Investigaciones sobre el cerebro revelan cómo interactúan la corteza prefrontal, el sistema límbico y otros circuitos neuronales en este fenómeno.

La investigadora señala que en entornos formales (como iglesias, funerales o tribunales) el cerebro activa un mecanismo de control conocido como inhibición activa. Este proceso, estudiado en neurociencia cognitiva, implica que la corteza prefrontal regula el comportamiento para ajustarlo a normas sociales, suprimiendo respuestas como la risa.

Sin embargo, estudios sobre regulación emocional muestran que este control no elimina las emociones, sino que solo limita su expresión externa. La corteza prefrontal medial y lateral, áreas clave del juicio social, continúan procesando estímulos mientras intentan mantener el autocontrol, lo que genera una tensión interna.

Investigaciones sobre el origen de la risa indican que no existe un único “centro de la risa” en el cerebro. En cambio, se trata de una red distribuida que involucra tanto regiones corticales como estructuras profundas. El componente emocional se origina principalmente en el sistema límbico, especialmente en la amígdala, responsable de asignar relevancia emocional a los estímulos.

En entornos formales (como iglesias, funerales o tribunales) el cerebro activa un mecanismo de control conocido como inhibición activa Getty Images

El hipotálamo, otra estructura analizada en estos estudios, regula funciones automáticas como la respiración y la frecuencia cardíaca, que se ven alteradas durante episodios de risa. A su vez, el tronco encefálico coordina la respuesta física: la vocalización, los movimientos faciales y la respiración característica de la risa.

Desde la neurobiología, se ha observado que la risa y el intento de contenerla provienen de circuitos cerebrales distintos que compiten entre sí. Mientras la corteza prefrontal intenta mantener el control, las regiones emocionales activan respuestas automáticas que pueden imponerse, especialmente bajo presión.

Estudios sobre control cognitivo también evidencian que reprimir un pensamiento o estímulo puede intensificarlo. Este fenómeno explica por qué, al intentar no reír, la atención se fija aún más en el detonante, aumentando la probabilidad de perder el control.

En el campo de la neurobiología social, se ha identificado que la risa se potencia cuando es compartida. Redes neuronales como las asociadas al surco temporal superior permiten interpretar señales sociales (como gestos o expresiones), mientras que las neuronas espejo facilitan la imitación emocional, favoreciendo el contagio de la risa.

Michelle comenta que: “Estudios también indican que en situaciones de restricción (donde no es posible moverse o expresarse libremente) el sistema nervioso autónomo se activa, elevando la tensión corporal”. Esta activación reduce el umbral para liberar emociones, lo que convierte a la risa en una vía de escape fisiológica.

Finalmente, la evidencia científica concluye que la risa en momentos inapropiados no responde necesariamente a inmadurez, sino a un mecanismo cerebral predecible. Cuando la inhibición emocional es intensa y prolongada, el cerebro busca liberar esa tensión, haciendo que la risa resulte, en muchos casos, prácticamente imposible de controlar.