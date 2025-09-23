¿Qué dicen los tatuajes de la personalidad de una persona, según una nueva investigación?

Los tatuajes son un reflejo de lo que se quiere expresar, y esto puede decir muchas cosas sobre la personalidad de una persona, sus emociones e incluso de sus gustos o creencias.

Según una encuesta realizada por Pew Research Center, “casi el 32% de los adultos estadounidenses informan tener al menos un tatuaje y el 22% que tiene más de uno”. En general, las personas se tatúan por razones profundamente personales, le ayudan a conmemorar a alguien o fomentan su confianza en la apariencia, según la encuesta.

Los investigadores estudiaron a 274 adultos tatuados de 18 a 70 años. Cada participante tuvo que hacer una prueba de personalidad en la que tomaron fotos a varios tatuajes en diferentes ubicaciones, recopilando 375 imágenes.

En el siguiente paso, mostraron las fotos a evaluadores de psicología expertos en la materia y recibieron una breve explicación del significado del tatuaje. Ellos debían calificar qué tan agradable, escrupuloso, extrovertido, o abierto a las experiencias eran las personas con el tatuaje. Los investigadores encontraron dos hallazgos.

Los tatuajes tienen señales visuales que no son exactas

Aunque se suele asumir que los tatuajes reflejan la personalidad bajo señales visuales como colores, tamaño y estilo no siempre es del todo cierto, ellos explicaban que un tatuaje colorido puede interpretarse como amabilidad, mientras que uno grande o tradicional como extroversión; sin embargo, la investigación demostró que los juicios son consistentes pero incorrectos, ya que no lograron coincidir verdaderamente con la personalidad de quienes llevaban los tatuajes.

Los expertos enfatizaron en que para conocer a una persona por sus tatuajes es poco probable, se debe conocer suficientemente a la persona antes de hacer un juicio.

Un tatuaje puede ser una historia, no dice mucho de su personalidad

Los observadores descubrieron que conocer la historia detrás del tatuaje solo refuerza más su punto de vista. Las vivencias no reflejan su carácter o personalidad exacta, reflejan los sentimientos que se sintieron en el momento.

“Un tatuaje honrando la memoria de un padre, por ejemplo, puede revelar profundidad emocional, pero no indica necesariamente si una persona es extrovertida, agradable o muy escrupulosa", destaca la investigación.