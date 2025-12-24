Un estudio demostró que reírse, al menos tres veces a la semana, mejora la salud

El psiquiatra de la Universidad de Stanford William F. Fry, uno de los fundadores de la gelotología, se extrajo muestras de sangre mientras veía a los comediantes Stan Laurel and Oliver Hardy (también conocidos como ‘El Gordo y el Flaco’). Fue entonces cuando encontró que la risa aumentaba el número de células sanguíneas que refuerzan el sistema inmunológico. Lo que la convirtió en una de las investigaciones pioneras en demostrar los beneficios reales de la risa en la salud.

Del mismo modo, una buena carcajada también ha demostrado ser buena para el corazón, así como para el sistema inmunológico y ofrece muchos otros beneficios para la salud, de acuerdo con el Dr. Michael Miller, cardiólogo y profesor de Medicina de la Universidad de Pennsylvania.

“Como decimos, haz ejercicio al menos de tres a cinco días a la semana. Ríete a carcajadas al menos de dos a cinco días a la semana”, asegura Miller.

Los estudios de la risa

Por otra parte, la Universidad de Oxford respalda a Miller, pues aseguró que la risa verdadera es la mejor medicina, ya que las endorfinas liberadas por el cerebro ayudan a controlar dolor y promueven la sensación de bienestar de la misma manera que lo hace la actividad física.

De hecho, en 1976, una publicación en The New England Journal of Medicine destacó un papel terapéutico potencial para la risa espontánea. Allí se describió el régimen de “prescripción” de risa como una terapia complementaria que proporcionó un efecto anestésico, incluso, permitió atenuar los síntomas causados por la espondilitis anquilosante.

De acuerdo con la Universidad de Oxford la risa verdadera es la mejor medicina Goodboy Picture Company - E+

En dicha investigación se encontró que 10 minutos de risa genuina tenían un efecto anestésico y le daban al paciente al menos 2 horas de sueño sin dolor.

Según Sophie Scott, investigadora del Colegio Universitario de Londres, las neuronas espejo del cerebro captan la risa de otra persona y crean el impulso de realizar lo mismo. Cuanto más intensa sea la expresión vista, mayor reacción tendrá el cerebro.

Por su parte, Robert McGrath, psicólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, recomienda 30 minutos diarios de ejercicio y 15 minutos de humor, pues asegura que este es un balance importante entre salud emocional y física.

Del mismo modo, el estudio realizado por Takashi Hayashi en la revista Journal of Psychonomic Research en 2007 muestra que la risa reduce los niveles de glucosa en pacientes diabéticos y les ayuda a combatir la neuropatía diabética. La risa también fortalece el sistema inmunológico, disminuye las sustancias químicas asociadas con la inflamación en las articulaciones de la artritis y, además, colabora en la lucha contra la dermatitis en personas con alergias.

Norman Cousins, en el libro Anatomía de una enfermedad, iguala la risa al ejercicio interior. Esta comparación es acertada al considerar que la risa es un ejercicio aeróbico que consume alrededor de 40 a 170 calorías por hora, de acuerdo con lo detallado por el experto en su investigación.

En un estudio realizado por M. Buchowski, publicado en la revista International Journal of Obesity bajo el título ‘Energy Expenditure of Genuine Laughter’, se sostiene que reír cien veces es equivalente a pasar aproximadamente de diez a quince minutos en una bicicleta estática. Se puede decir que la risa tiene un efecto positivo en la función cardiovascular, ya que puede aumentar la circulación sanguínea y reducir la presión arterial.

Respecto a los beneficios emocionales, expertos de National Geographic señalan que la risa “puede reducir la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, y aumentar la liberación de endorfinas“. Permite mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés en general.

Norman Cousins, en el libro Anatomía de una enfermedad, iguala los efectos de la risa al ejercicio Shutterstock

El medio especializado en salud, Infomed, señala que “la activación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, la consiguiente elevación de los glucocorticoides (principalmente cortisol), es una respuesta fisiológica clave a los estresores físicos (es decir, enfermedades agudas y crónicas) o psicológicos (es decir, reconocimiento anticipado de una amenaza)”.

El medio afirma que acoplado con el sistema nervioso autónomo, “este eje representa un sistema neuroendocrino vital que se regula dinámicamente en un modo de circuito de retroalimentación para mantener la homeostasis de prácticamente todo el cuerpo humano”.