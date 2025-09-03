Árnica para el dolor de espalda: qué tan efectivo es este remedio natural y cómo usarlo

En búsqueda de alternativas poco invasivas para aliviar malestares cotidianos como dolores musculares, de cabeza o resfríos, muchas personas recurren a infusiones, alimentos y plantas que les ayudan a mitigar las dolencias. ¿Qué tienen en común estos remedios? Su origen natural.

Y la inclinación se manifiesta a gran escala. El Informe Mundial sobre Medicina Tradicional y Complementaria que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019 ya anticipaba en aquel entonces que varios sistemas de medicina tradicional que se utilizan en todo el mundo incluyen las medicinas a base de hierbas, la homeopatía y la medicina ayurvédica –que se caracterizan por el uso de sustancias naturales y una concepción holística de la salud- para ofrecer abordajes más integrativos y efectivos a sus pacientes.

Nacho Caldo, médico especialista en gastroenterología y creador de GastroConciencia, una plataforma en la que desarrolla una medicina más humana e integral, considera que el viraje se debe a que “a la medicina convencional le cuesta encontrar respuestas a gran parte de las dolencias e influye el preconcepto de lo natural, a menudo asociado con algo que no es nocivo o que no daña”, explica.

Varios sistemas de medicina tradicional que se utilizan en todo el mundo incluyen medicinas a base de hierbas, la homeopatía y la medicina ayurvédica Tatevosian Yana - Shutterstock

Una de las dolencias más recurrentes

Es el caso del dolor de espalda, que dejó de ser una molestia aislada para convertirse en una de las más comunes de la vida moderna. Consecuencia del sedentarismo, las largas horas frente a pantallas y el estrés cotidiano, el malestar se potenció hasta transformarse en un problema de salud pública que atraviesa todo tipo de edades, profesiones y estilos de vida.

De acuerdo con la OMS es un problema generalizado que causa más discapacidad a nivel global que cualquier otra afección. “Hasta el 80 por ciento de los adultos experimentará dolor de espalda al menos una vez en su vida”, señala la institución.

Árnica: cómo funciona la planta que combate el dolor de espalda

Frente a este escenario, distintas alternativas buscan aliviarlo sin recurrir de inmediato a productos farmacológicos; entre ellas se destaca una planta con larga tradición en el ámbito de la medicina natural: el árnica.

El árnica es una hierba que suele usarse en la medicina natural para tratar los dolores musculares

De acuerdo con la licenciada en ciencias biológicas, Carla Arraygada, la aplicación tópica de esta hierba permite que el cuerpo absorba sus principales compuestos sanadores. Entre los más destacados Arraygada menciona las lactonas sesquiterpénicas, flavonoides, terpenos, ácidos fenólicos, cumarinas, carotenoides y alcaloides pirrolizidínicos, que inhiben la activación de factores inflamatorios.

Investigadores a cargo del estudio “Ensayos clínicos, posibles mecanismos y efectos adversos del árnica como medicación complementaria para el tratamiento del dolor” concluyen que tras revisar su uso, la aplicación tópica del árnica presenta “una actividad comparable a la de medicamentos estándar para el manejo del dolor en diferentes afecciones médicas". Además, destacan que presenta menos efectos adversos y un menor costo.

“Se puede aplicar dos o tres veces al día, siempre de forma tópica. Y se debe evitar su ingesta por vía oral dado que puede generar toxicidad cardíaca”, advierte la Lic. Arraygada.

En adición Mercedes Iannino, médica especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Vélez Sarsfield y cofundadora de Traumatología Natura, contraindica su uso en niños menores de 12 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y advierte sobre su aplicación en heridas abiertas.