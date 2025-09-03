LA NACION

Infusión de bicarbonato de sodio con manzanilla: beneficios, usos y para qué sirve

Beneficios y preparación de la infusión de bicarbonato de sodio con manzanilla para mejorar la salud digestiva

Esta infusión sugiere beneficios como la relajación digestiva y un efecto suavemente desinflamatorio
Combinar bicarbonato de sodio con manzanilla en agua caliente se ha popularizado como un remedio natural con múltiples beneficios potenciales. La manzanilla, conocida por sus propiedades antiinflamatorias, calmantes y carminativas, contribuye a aliviar la indigestión, los gases y la hinchazón digestiva.

Al añadir bicarbonato de sodio, un compuesto alcalinizante conocido por neutralizar la acidez estomacal, se potencia este efecto, apuntando a un alivio más rápido de problemas como la acidez y el malestar postprandial.

Esta combinación, además, sugiere beneficios adicionales como la relajación digestiva y un efecto suavemente desinflamatorio, haciéndola una alternativa casera atractiva para quienes buscan opciones naturales y reconfortantes para mejorar la digestión y el bienestar general.

Principales beneficios de la infusión de bicarbonato de sodio con manzanilla

Aunque no existen estudios científicos que comprueben los efectos clínicos combinados de la manzanilla con el bicarbonato de sodio, sí hay evidencia sobre sus beneficios por separado, los cuales sugieren que juntos podrían ofrecer alivio digestivo y bienestar general de forma natural. Esta infusión ofrece los siguientes beneficios:

El bicarbonato es un compuesto alcalinizante conocido por neutralizar la acidez estomacal
  • Alivio de la acidez estomacal: el bicarbonato neutraliza el exceso de ácido gástrico, ayudando a reducir el ardor estomacal.
  • Reducción de gases e hinchazón abdominal: la manzanilla tiene propiedades carminativas que favorecen la expulsión de gases, mientras que el bicarbonato puede contribuir a la digestión.
  • Efecto antiinflamatorio digestivo: se cree que la manzanilla calma la inflamación del tracto gastrointestinal, aliviando molestias menores.
  • Apoyo en casos de indigestión o pesadezconsumir esta infusión después de las comidas podría ayudar a mejorar el proceso digestivo de forma natural.
  • Relajación del sistema nervioso digestivo: la manzanilla actúa como un sedante suave, lo que podría reducir malestares asociados al estrés digestivo.
Preparación sencilla de infusión de bicarbonato y manzanilla

  • Hervir una taza de agua (aproximadamente 250 ml).
  • Agregar una cucharada de flores secas de manzanilla o una bolsita de infusión.
  • Dejar reposar durante 5 minutos y colar en caso de usar flores secas.
  • Incorporar 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, mezclando bien hasta disolver.
  • Consumir tibia, preferiblemente en ayunas o antes de dormir, según el objetivo deseado.

El consumo de bicarbonato de sodio con manzanilla debe considerarse solo como un apoyo complementario y no un sustituto médico. Para síntomas persistentes o condiciones especiales, es esencial acudir a un profesional de la salud. Consultar con un experto garantiza un uso seguro y adecuado de esta infusión natural.

Cargando banners ...